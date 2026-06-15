10 phim Hàn khiến cả thế giới nể phục: Có siêu phẩm được khen hay nhất thế kỷ, không xem là tiếc cả đời

Trong khoảng hơn hai thập kỷ trở lại đây, điện ảnh Hàn Quốc đã thực hiện điều mà rất ít nền điện ảnh ngoài Hollywood làm được: chinh phục đồng thời khán giả đại chúng, giới phê bình và các liên hoan phim danh giá nhất thế giới. Từ những câu chuyện về bất bình đẳng xã hội, bi kịch gia đình, tội ác, tình yêu cho đến các triết lý về nhân sinh, điện ảnh Hàn Quốc đã tạo ra những tác phẩm vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ để trở thành di sản của điện ảnh thế giới. Dưới đây là 10 bộ phim Hàn được xem là những đỉnh cao của xứ kim chi - những tác phẩm từng được trình chiếu tại Cannes, Venice hay các liên hoan phim quốc tế hàng đầu, đồng thời nhận được sự tôn vinh từ giới phê bình toàn cầu.

1. Parasite (2019)

Nếu phải chọn một bộ phim đại diện cho sức mạnh của điện ảnh Hàn Quốc trên trường quốc tế, Parasite chắc chắn là cái tên đầu tiên xuất hiện.

Bộ phim của Bong Joon Ho kể câu chuyện về gia đình Kim nghèo khó từng bước xâm nhập vào cuộc sống của gia đình Park giàu có. Khởi đầu như một tác phẩm hài đen, Parasite dần biến thành bộ phim giật gân, rồi cuối cùng trở thành một bản cáo trạng sắc bén về khoảng cách giàu nghèo trong xã hội hiện đại.

Điều khiến Parasite trở nên đặc biệt là khả năng kết hợp hoàn hảo giữa tính giải trí và chiều sâu tư tưởng. Khán giả có thể bị cuốn vào từng tình tiết bất ngờ, nhưng sau khi bộ phim kết thúc vẫn còn bị ám ảnh bởi những thông điệp xã hội mà nó để lại.

Chiến thắng Cành Cọ Vàng tại Cannes và sau đó trở thành bộ phim không nói tiếng Anh đầu tiên giành Oscar Phim hay nhất đã đưa Parasite vào lịch sử điện ảnh. Ngày nay, nhiều nhà phê bình còn xem đây là một trong những tác phẩm quan trọng nhất của thế kỷ 21.

2. Oldboy (2003)

Có những bộ phim khiến người xem sốc khi xem lần đầu, và cũng có những bộ phim khiến người xem không thể quên suốt nhiều năm sau đó. Oldboy thuộc cả hai trường hợp.

Park Chan Wook đã tạo nên một câu chuyện báo thù đầy ám ảnh xoay quanh người đàn ông bị giam giữ bí ẩn suốt 15 năm rồi bất ngờ được trả tự do. Từ đó, ông bắt đầu cuộc hành trình truy tìm sự thật.

Oldboy nổi tiếng với những cú twist gây choáng váng, nhưng giá trị của bộ phim không chỉ nằm ở bất ngờ. Đó còn là câu chuyện về sự hủy hoại của thù hận, nỗi đau tâm lý và những giới hạn đen tối nhất của con người.

Bộ phim giành Grand Prix tại Cannes năm 2004 và được xem là một trong những tác phẩm báo thù vĩ đại nhất lịch sử điện ảnh.

3. Burning (2018)

Burning là kiểu phim khiến người xem phải suy nghĩ rất lâu sau khi màn hình đã tắt.

Được chuyển thể từ truyện ngắn của Haruki Murakami, bộ phim kể về một chàng trai trẻ vô tình bị cuốn vào mối quan hệ kỳ lạ giữa cô gái anh yêu và một người đàn ông bí ẩn thuộc tầng lớp thượng lưu.

Điều đáng kinh ngạc là Burning gần như không đưa ra câu trả lời rõ ràng cho bất kỳ bí ẩn nào. Thay vào đó, bộ phim xây dựng một bầu không khí căng thẳng, bất an và khiến khán giả liên tục nghi ngờ những gì mình đang nhìn thấy.

Nhiều nhà phê bình quốc tế xem Burning là một trong những bộ phim xuất sắc nhất thập niên 2010, đồng thời là minh chứng cho khả năng kể chuyện tinh tế của điện ảnh Hàn Quốc.

4. Memories of Murder (2003)

Trước khi tạo nên Parasite, Bong Joon Ho đã khiến cả thế giới chú ý với Memories of Murder.

Lấy cảm hứng từ vụ án giết người hàng loạt có thật đầu tiên tại Hàn Quốc, bộ phim theo chân hai cảnh sát truy tìm hung thủ trong điều kiện điều tra còn nhiều hạn chế. Thoạt nhìn, đây là một tác phẩm trinh thám. Nhưng càng đi sâu, bộ phim càng trở thành bức chân dung về sự bất lực của con người trước cái ác.

Khác với nhiều phim điều tra truyền thống, Memories of Murder không tập trung vào việc tìm ra hung thủ mà chú trọng vào cảm giác ám ảnh và tuyệt vọng của những người tham gia cuộc truy đuổi. Cảnh kết cuối cùng đến nay vẫn được xem là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất lịch sử điện ảnh châu Á.

5. The Handmaiden (2016)

The Handmaiden là minh chứng cho việc điện ảnh nghệ thuật hoàn toàn có thể hấp dẫn và lôi cuốn như một bộ phim thương mại.

Dựa trên tiểu thuyết Fingersmith của Sarah Waters, bộ phim lấy bối cảnh Triều Tiên thời Nhật chiếm đóng và kể về âm mưu lừa đảo xoay quanh một nữ thừa kế giàu có. Park Chan Wook đã biến câu chuyện này thành một mê cung của những bí mật, dục vọng và phản bội. Mỗi lần khán giả nghĩ rằng mình đã hiểu câu chuyện, bộ phim lại mở ra một góc nhìn hoàn toàn khác.

Không chỉ gây ấn tượng bởi kịch bản xuất sắc, The Handmaiden còn nổi tiếng nhờ phần hình ảnh đẹp đến choáng ngợp và cách dàn dựng đầy tinh tế.

6. Decision to Leave (2022)

Sau nhiều năm thành công, Park Chan Wook tiếp tục chứng minh đẳng cấp với Decision to Leave.

Bộ phim xoay quanh một thanh tra cảnh sát điều tra cái chết bí ẩn của một người đàn ông và dần bị cuốn hút bởi người vợ góa của nạn nhân. Đây không đơn thuần là phim trinh thám mà còn là một câu chuyện tình yêu phức tạp được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh vô cùng hiện đại.

Sự kết hợp giữa cảm xúc lãng mạn, bí ẩn tâm lý và phong cách hình ảnh độc đáo đã giúp bộ phim giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Cannes 2022.

7. Poetry (2010)

Poetry là một trong những tác phẩm nhân văn nhất từng được sản xuất tại Hàn Quốc.

Nhân vật chính là một phụ nữ lớn tuổi đang phải đối mặt với căn bệnh mất trí nhớ giai đoạn đầu. Trong lúc cuộc sống ngày càng khó khăn, bà quyết định tham gia một lớp học làm thơ. Thông qua hành trình tìm kiếm cái đẹp trong cuộc sống, bộ phim đặt ra những câu hỏi lớn về đạo đức, trách nhiệm và sự chuộc lỗi.

Poetry không có những tình tiết gây sốc hay các cảnh quay hoành tráng. Sức mạnh của bộ phim nằm ở cảm xúc tinh tế và khả năng chạm đến những góc sâu kín nhất trong tâm hồn người xem.

8. Secret Sunshine (2007)

Ít bộ phim nào khai thác nỗi đau mất mát sâu sắc như Secret Sunshine.

Bộ phim kể về một người mẹ chuyển đến quê chồng sau khi góa bụa với hy vọng bắt đầu cuộc sống mới. Tuy nhiên, một biến cố kinh hoàng đã đẩy cô vào hành trình đấu tranh với đức tin, sự tha thứ và ý nghĩa tồn tại. Điều khiến Secret Sunshine trở nên đặc biệt là cách nó tiếp cận những vấn đề tâm linh và tâm lý con người một cách chân thực đến đau lòng.

Vai diễn của Jeon Do Yeon được xem là một trong những màn trình diễn xuất sắc nhất lịch sử điện ảnh Hàn Quốc, giúp cô giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Cannes.

9. Peppermint Candy (1999)

Peppermint Candy là một trong những bộ phim quan trọng nhất của điện ảnh Hàn Quốc hiện đại.

Tác phẩm bắt đầu bằng một cảnh tượng bi kịch rồi kể ngược thời gian để giải thích vì sao nhân vật chính lại đi đến kết cục đó. Thông qua cuộc đời của một người đàn ông bình thường, bộ phim phản ánh những biến động lớn trong lịch sử Hàn Quốc cuối thế kỷ 20.

Cách kể chuyện ngược dòng thời gian đầy sáng tạo khiến người xem từng bước ghép nối các mảnh ký ức, đồng thời cảm nhận rõ sự tàn phá mà thời cuộc gây ra đối với số phận con người.

10. Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring (2003)

Khác với phần lớn các bộ phim trong danh sách này, tác phẩm của Kim Ki Duk gần như không dựa vào kịch tính hay xung đột.

Bối cảnh chính là một ngôi chùa nổi giữa hồ nước, nơi một nhà sư già nuôi dạy một chú tiểu qua bốn mùa của cuộc đời.

Bộ phim giống như một bài thiền bằng hình ảnh. Những câu chuyện đơn giản nhưng chứa đựng các triết lý sâu sắc về dục vọng, tội lỗi, sự trưởng thành và vòng tuần hoàn của cuộc sống.

Vẻ đẹp thị giác tuyệt mỹ cùng nhịp kể chậm rãi giúp bộ phim trở thành một trong những tác phẩm Hàn Quốc được yêu thích nhất tại phương Tây.

Theo Soompi