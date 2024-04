Gợi ý quà Tết Thiếu nhi 1/6: Đồ chơi thủ công sáng tạo độc đáo

Tiệm tạp hoá Nhà May - M.A.Y Art and Craft Việt Nam

Đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm thủ công và tổ chức workshop thủ công cho người lớn và trẻ nhỏ.

Website: http://tiemtaphoanhamay.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/KheoTayCungTiemMay

Hotline/Zalo: 0908.071.693

Cơ sở 1: COMPLEX 01, số 29 ngách 31 ngõ 167 Tây Sơn, P.Quang Trung, Q.Đống Đa, Hà Nội

Cơ sở 2: Tầng 3 Trung tâm thương mại The Loop (IPH), số 241 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ sở 3: Tầng 4 Lotte Mall West Lake Hanoi, 272 Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội