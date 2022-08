Gợi ý những địa điểm chụp ảnh tuyệt đẹp ở Đà Lạt

Đà Lạt - thành phố mộng mơ với những địa điểm chụp ảnh đẹp thu hút mạnh mẽ tới giới trẻ. Cùng Thuyết Nguyễn Studio "trải nghiệm" những địa điểm nổi tiếng này nhé.

Thung lũng Vàng Đà Lạt là một trong những địa điểm du lịch vô cùng nổi tiếng, thu hút rất nhiều du khách tại thành phố Đà Lạt. Nơi đây có vẻ đẹp hoang sơ, phong cảnh hữu tình, khí hậu mát mẻ, trong lành tạo được nhiều thiện cảm trong lòng du khách. Phong cảnh thiên nhiên gần gũi của Thung lũng Vàng sẽ là góc check-in tuyệt vời khi bạn đến với Đà Lạt.



Đà Lạt có rất nhiều thác nước nổi tiếng nhưng thác Ankroet có lẽ là địa điểm mang vẻ đẹp khác biệt, mộc mạc và hoang sơ bậc nhất. Nằm sâu giữa đại ngàn cao nguyên, thác Ankroet vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp tự nhiên vốn có. Còn gì tuyệt vời hơn khi bộ ảnh cưới "ghi dấu" khoảnh khắc thiêng liêng nhất của đời người được ghi lại tại thác Ankroet.

Không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên, mà những cung đường tại "thành phố ngàn hoa" cũng là một địa điểm check-in thú vị. Được cùng nhau "thong dong" trên những cung đường tại Đà Lạt, ăn những món ăn ngon và chụp những bộ ảnh ghi lại khoảnh khắc yêu nhau, đó sẽ là một trải nghiệm thật sự đáng nhớ.

The Nest cũng là một địa điểm cực kỳ thu hút trong những năm gần đây. Ngoài các cặp đôi tìm đến đây để chụp hình cưới, The Nest cũng là điểm check-in không thể bỏ qua của nhiều bạn trẻ và khách du lịch khi tới Đà Lạt. Chỉ cần tone trắng nhẹ nhàng là đã cho ra những bức ảnh vô cùng nghệ thuật dưới không gian của The Nest.

Ngoài những địa điểm kể trên, phim trường U - Concept Đà Lạt với quy mô hoành tráng cũng là một trong những nơi được các cặp đôi lựa chọn để chụp hình cưới. Không gian thiên nhiên được setup vô cùng lộng lẫy bởi đội ngũ của U - Concept chắc chắn sẽ làm hài lòng khách hàng khi tới chụp hình.

Trên đây là những hình ảnh được team Thuyết Nguyễn Studio thực hiện tại các địa điểm đẹp của Đà Lạt. Nếu các cặp đôi có dự định đến "thành phố ngàn hoa" chụp hình cưới đừng quên liên hệ với Thuyết Nguyễn Studio theo thông tin dưới đây:

Thuyết Nguyễn Studio ( HKD Nguyễn Văn Thuyết)

Fanpage: https://www.facebook.com/thuyetnguyenstudio/

Địa chỉ: Lô 703 KQH Phan Đình Phùng - Phường 2 - Tp. Đà Lạt

Email: thuyetnguyen2309@gmail.com

Hotline: 0974.27.6675