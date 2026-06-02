Gợi ý đáp án môn Toán thi vào lớp 10 tại TP.HCM năm 2026

Gợi ý đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tại TP.HCM năm 2026 được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia của Tuyển sinh 247

Thí sinh tại TP.HCM vừa hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 công lập năm 2026.

Năm nay, thành phố có 169.602 học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình THCS nhưng chỉ có 151.269 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập. Trong đó, hơn 11.110 em đăng ký dự thi vào các trường chuyên và 1.794 em lựa chọn chương trình tiếng Anh tích hợp.

Thí sinh dự thi 3 môn bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Thời gian làm bài môn Ngữ văn và Toán là 120 phút, môn Ngoại ngữ 90 phút.

Riêng các thí sinh đăng ký vào lớp chuyên hoặc lớp tích hợp sẽ thi thêm môn chuyên hoặc bài thi tích hợp vào chiều 2/6. Thời gian làm bài đối với các bài thi này là 150 phút.

Để phục vụ kỳ thi Sở GD&ĐT TP.HCM bố trí 242 điểm thi, với hơn 6.400 phòng thi. Thành phố cũng huy động gần 18.000 cán bộ, công chức, viên chức tham gia công tác tổ chức kỳ thi, gồm hơn 12.900 giám thị coi thi, 1.210 lãnh đạo điểm thi, trên 2.900 nhân viên phục vụ và 726 cán bộ công an trực tại các điểm thi.

Theo kế hoạch, từ ngày 3/6 đến 9/6, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức chấm thi, tổng kết công tác chấm thi và đối sánh kết quả thi. Sau khoảng thời gian này, Sở sẽ công bố điểm thi, điểm chuẩn và kế hoạch tuyển bổ sung (nếu có).