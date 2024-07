Gợi ý chị em những deal đồ ăn vặt hấp dẫn trong dịp "Sale Siêu Sao" để cả nhà vừa nhâm nhi vừa xem Euro 2024

Euro 2024 đang bước vào những vòng đấu kịch tính và nếu là những người yêu thể thao thì chúng ta không thể bỏ qua các trận cầu đỉnh cao này. Để buổi xem Euro được thú vị hơn thì nhất định phải có những món đồ ăn vặt để nhâm nhi trong lúc theo dõi bóng đá. Các chị em tham khảo ngay những deal hời này nhé!

Deal đồ ăn vặt để nhâm nhi khi xem Euro 2024

Kẹo me cay ngào đường

Món kẹo me kích thích vị giác này dùng để ăn khi xem bóng đá cũng rất ổn áp đấy các chị em ạ. Đây là những viên kẹo me cay ngào đường có sự pha trộn giữ hương vị chua chua tự nhiên của me và sự ngọt ngào từ đường, cay cay của ớt. Khi thưởng thức món kẹo me này, bạn sẽ cảm nhận được sự cân bằng hoàn hảo giữa chua chua và ngọt ngào. Hương vị thơm ngon và tinh tế từ me kết hợp cùng với sự ngọt ngào từ đường, thêm một chút cay cay, tất cả tạo ra một trải nghiệm vị giác khác biệt.

Hạt điều rang tỏi ớt

Nếu đã chán kiểu hạt điều bình thường thì các chị em có thể thử hạt điều rang tỏi ớt này nhé. Sự kết hợp giữa hương thơm của tỏi và cay nồng của ớt tạo nên một hương vị độc đáo và hấp dẫn. Hai loại gia vị này kết hợp đều với hạt điều rang, tạo ra một lớp phủ đậm đà trên bề mặt của hạt điều. Vì thế, hạt điều rang tỏi ớt là một món ăn vặt ngon miệng, rất thích hợp để thưởng thức khi xem Euro 2024.

Khô mực xé sợi hấp nước dừa

Khô mực chắc chắn là món ăn mà cánh mày râu vô cùng yêu thích. Đây cũng là một món ăn vặt phù hợp để vừa ăn vừa xem Euro 2024. Miếng mực dai dai hoà quyện cùng với hương vị của nước dừa tạo nên sự đậm đà, thơm ngon, chinh phục vị giác của mọi người. Món ăn này được làm từ mực lá, đem xé sợi và hấp cùng nước dừa, giúp mực trở nên ngọt thịt hơn

Bánh tráng khô mực nướng

Team mê bánh tráng thì nhất định đừng bỏ qua bánh tráng khô mực nướng này. Những miếng bánh tráng giòn rụm kết hợp với topping khô mực nướng hoá ra lại hợp nhau đến lạ. Nếu vừa thích ăn khô mực, vừa thích ăn bánh tráng, thì đây là món snack có sự kết hợp hoàn hảo của cả hai. Món ăn này đảm bảo cả nhà ai cũng sẽ rất thích cho mà xem. Các chị em mua về vừa ăn vừa xem Euro 2024 cũng quá hợp lý!

Da cá vị trứng muối cay

Nếu các chị em đang một tìm một món snack mới lạ hơn thì cùng thử món da cá vị trứng muối cay của thương hiệu G Kitchen này nhé. Món snack này được làm từ da cá tươi nguyên miếng với công nghệ chiên chân không hiện đại, miếng da không chỉ nở đều giòn rụm, không bị bám dầu mà còn vẹn nguyên dưỡng chất vốn có của cá. Bên cạnh đó, hương vị bùi bùi mặn béo của trứng muối càng thêm bùng nổ khi kết hợp với vị cay tê của ớt bột cực. Miếng da cá giòn rụm, cay béo đậm đà chắc chắn sẽ làm cả nhà thích mê ngay từ những miếng đầu tiên.

