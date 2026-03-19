Góc tối bạo lực học đường trong 'Bus: Chuyến xe một chiều'

Minh Kiên đóng vai Mây - nữ chính trong phim "Bus: Chuyến xe một chiều".

Giữa dòng chảy sôi động của điện ảnh Việt đầu năm 2026, Bus: Chuyến xe một chiều của đạo diễn Luk Vân là lát cắt khác biệt. Phim lấy chủ đề về các học sinh cấp 3, không chỉ khai thác yếu tố tâm linh quen thuộc mà còn chạm vào những góc khuất khó gọi tên trong môi trường học đường.

Bus: Chuyến xe một chiều xoay quanh Tuấn Vũ (Vĩnh Đam đóng) và cô bạn học lớp bên cạnh tên Mây (Huỳnh Minh Kiên đóng). Hai người tình cờ mở ra chuỗi sự kiện liên quan đến cái chết của một nữ sinh trong trường học. Những lời đồn, những câu chuyện truyền miệng và hình ảnh "chuyến xe bí ẩn" trở thành sợi dây xuyên suốt.

Đạo diễn Luk Vân thừa nhận, ban đầu cô muốn đi sâu hơn, "nặng đô" hơn với chủ đề này. Nhưng cuối cùng, ekip đã lựa chọn tiết chế để phù hợp với bối cảnh học đường vì hướng đến đối tượng khán giả trẻ từ đủ 16 tuổi trở lên.

Nữ đạo diễn cho biết thêm, ban đầu phim dài 120 phút nhưng cô đã quyết định cắt bỏ hơn 20 phút trước khi đi kiểm duyệt. Ngoài ra, trong quá trình quay phim, cô cũng cân nhắc những yếu tố có thể ảnh hưởng đến chính ngôi trường mà đoàn phim mượn bối cảnh. "Ban đầu tôi chọn căn phòng bị ma ám nằm ngay trong khuôn viên trường. Tuy nhiên sau đó chúng tôi dời ra khu vực nhà hoang phía sau trường học để tránh nhạy cảm", Luk Vân cho biết. Nhưng ngay cả khi đã được tiết chế, những dấu vết của vấn đề vẫn hiện diện rõ ràng, như một lời nhắc rằng bạo lực học đường chưa bao giờ là câu chuyện của riêng ai, khiến những khoảng lặng trong phim trở nên đáng suy ngẫm hơn.

Ít ai biết rằng, nội dung bạo lực học đường trong phim không hoàn toàn là hư cấu. Nó bắt nguồn từ chính trải nghiệm của Luk Vân khi còn là học sinh. "Năm lớp 9, tôi từng bị bạo lực học đường. Đến giờ, tôi vẫn rất lo lắng về vấn đề này", nữ đạo diễn chia sẻ. Câu chuyện căn phòng có nữ sinh bí ẩn cũng được cô lấy cảm hứng từ lời kể của mẹ.

Luk Vân chia sẻ: "Phim thắng hay thua không quan trọng. Quan trọng là mình có dám làm tiếp hay không". Trong bối cảnh điện ảnh ngày càng bị chi phối bởi doanh thu phòng vé, phát biểu này như một lời khẳng định về lựa chọn làm nghề: điện ảnh không chỉ là cuộc đua, mà còn là hành trình học hỏi và kiên định. Nữ đạo diễn cũng hé lộ kế hoạch cho phần tiếp theo, với bối cảnh mở rộng sang ngành y, tiếp tục khai thác những câu chuyện gia đình và tâm lý.

Đạo diễn Luk Vân dành nhiều tâm huyết cho các dự án phim học đường.

Một trong những điểm đáng chú ý của bộ phim là sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ, trong đó Trần Lê Vĩnh Đam và Huỳnh Minh Kiên nhận được nhiều quan tâm.

Vĩnh Đam thẳng thắn khi nói về áp lực bị so sánh giữa các dự án, đặc biệt khi cả hai bộ phim đầu tay của anh đều có cảnh hôn. "Tôi không sợ hôn, chỉ sợ khán giả thấy mình làm vậy nhiều quá", nam diễn viên chia sẻ. Trong khi đó, Huỳnh Minh Kiên là Á hậu lần đầu chạm ngõ điện ảnh cũng đối diện không ít thử thách. Nụ hôn với Vĩnh Đam trong phim là lần đầu tiên cô thực hiện cảnh quay dạng này. "Chúng tôi không tập trước. Điều khó nhất là phải thực sự sống với nhân vật," cô chia sẻ. Trước những so sánh với các hoa hậu như Tiểu Vy hay Thiên Ân, Minh Kiên giữ thái độ điềm tĩnh: "Tôi không lấy thành công của các chị để so sánh với bản thân".

Hoa hậu Tiểu Vy đến buổi ra mắt phim ủng hộ Á hậu Minh Kiên và đoàn phim .

Phí Phương Anh lần đầu thử sức với điện ảnh thừa nhận cô chỉ dám nhận một vai nhỏ vì hiểu rõ những định kiến mà khán giả có thể dành cho mình. "Tôi đã quen với áp lực từ khi còn làm ca sĩ," cô nói.

Phim sẽ ra rạp từ 20/3/2026.

Bus: Chuyến xe một chiều còn có nhiều chi tiết thiếu logic, đơn giản trong việc giải quyết tình hướng, chưa làm rõ cái giá phải trả của những học sinh gây ra tình trạng bạo lực học đường... Tuy nhiên vấn nạn bạo lực học đường dù xuất hiện trực diện hay ẩn sau lớp vỏ tâm linh vẫn là một hiện thực cần được nhìn nhận nghiêm túc. Bởi đôi khi, điều đáng sợ nhất không nằm ở những yếu tố siêu nhiên. Mà là những tổn thương có thật, vẫn đang âm thầm tồn tại trong chính những hành lang trường học - nơi lẽ ra phải là điểm tựa an toàn của tuổi trẻ.