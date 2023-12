Góc bức xúc: Lệ Quyên như "kim bài miễn tử" ở Chị đẹp, cứ dính tới Lệ Quyên là tự động thắng?

Vòng công diễn 3 của chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 vừa lên sóng với chiến thắng thuộc về đội Ước gì - Mưa phi trường.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như đội Ước gì - Mưa phi trường không có sự góp mặt của Lệ Quyên. Tại chương trình năm nay, Lệ Quyên là chị đẹp gây tranh cãi bậc nhất khi nhiều khán giả cho rằng "nữ hoàng phòng trà" đang được ưu ái quá đà. Bây giờ, khi đội Lệ Quyên thắng và được quyền bảo toàn tất cả thành viên, khán giả lại một lần nữa chỉ trích nữ ca sĩ. Không ít người cho rằng Lệ Quyên là kim bài miễn tử, cứ cái gì dính tới Lệ Quyên là tự động đứng nhất và chiến thắng.

Lệ Quyên vướng hàng loạt tranh cãi ở chương trình năm nay chỉ vì lúc nào cũng chiến thắng

Lệ Quyên đưa Lâm Bảo Châu vào diễn chung

Tại vòng trình diễn cá nhân, Lệ Quyên đứng yên 1 chỗ để hát ca khúc từng mang đi diễn phòng trà cả trăm, cả ngàn lần. Lệ Quyên hát rất hay, trình diễn khá cuốn hút nhưng không mới. Vậy mà Lệ Quyên vẫn được ban cố vấn chấm cho 88 điểm, đồng thời đứng hạng nhất rồi trở thành đội trưởng.

Khi Nguyên Hà làm điều tương tự Lệ Quyên - mang 1 bản hit gắn liền với tên tuổi của mình lên sân khấu Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Nguyên Hà nhận 77 điểm, xếp áp chót cùng hàng tá lời chê bai rằng quá an toàn, không chịu làm mới mình. Lúc này, khán giả bắt đầu đặt ra câu hỏi liệu có sự thiên vị Lệ Quyên hay không?

Lệ Quyên liên tục giành chiến thắng dù khán giả cho rằng tiết mục của đội cô không quá ấn tượng

Tới vòng công diễn đầu tiên, đội Lệ Quyên giành chiến thắng cuối cùng dù điểm số bình chọn từ khán giả bằng với đội Đoan Trang. Do luật của ban tổ chức là không thể để 2 đội Đoan Trang - Lệ Quyên cùng an toàn, ban cố vấn đành chọn ra đội nào nhỉnh hơn và 1 lần nữa, đội có sự góp mặt của Lệ Quyên lại giành chiến thắng. Kết quả, tất cả các thành viên trong đội Lệ Quyên an toàn vượt qua vòng 1.

Tới vòng công diễn 2, Lệ Quyên không làm đội trưởng mà nhiệm vụ này được giao lại cho MLee. Sau đó, MLee đưa Thu Phương cùng vào chung đội. 3 chị đẹp trình diễn ca khúc Phi hành gia cô đơn rồi giành luôn vị trí an toàn dù tiết mục bị cho là không hay bằng Chị ngả em nâng của Lan Ngọc và Cún yêu - Tình bạn diệu kỳ của H'Hen Niê. Việc đội Lệ Quyên nhẹ nhàng đi tiếp trong khi các chị đẹp khác buồn tủi ra về đã làm dấy lên sự tức giận trong khán giả.

Dù Lệ Quyên cố gắng rất nhiều, dù Lệ Quyên đu mình trên không đầy mạo hiểm nhưng khán giả vẫn không màng nhắc đến. Số đông người xem chỉ trích ban tổ chức chương trình là ưu ái Lệ Quyên lộ liễu, dàn xếp kết quả để bất cứ gì liên quan đến Lệ Quyên đều nghiễm nhiên chiến thắng vinh quang.

Sự giận dữ của khán giả dành cho Lệ Quyên còn lây lan sang các chị đẹp khác

Sự giận dữ của người xem lại càng bùng nổ khi ở vòng công diễn 3 vừa diễn ra, đội Lệ Quyên gồm MLee, Lệ Quyên, Hồng Nhung, Trang Pháp, Huyền Baby một lần nữa giành chiến thắng. Ở vòng này, đội Lệ Quyên trình diễn bản mashup Ước gì - Mưa phi trường, các thành viên không chỉ hát, nhảy mà còn chơi nhạc cụ. Nhìn chung đây là tiết mục tốt nhưng nếu nói quá ấn tượng, nổi bật hay vượt trội so với các đội khác thì không.

Chưa dừng lại ở đó, chẳng hiểu vì lý do gì, Lệ Quyên lại đưa Lâm Bảo Châu lên sân khấu trình diễn cùng mình. Trong khoảng mấy chục giây, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu có màn bưng bê, vuốt ve đầy ăn ý. Còn khán giả ngồi bên dưới thì ngỡ ngàng vì không biết tại sao host của chương trình lại đi phụ nữ cho các chị đẹp.

Lâm Bảo Châu phụ diễn cho Lệ Quyên

Sau đêm công diễn 3, những gì khán giả dành cho tiết mục này chỉ là giận dữ, đa phần người xem khen ngợi đội Mỹ Linh (tiết mục Hai đứa trẻ), đội Diệu Nhi (tiết mục Màu hồng chủ nhật) và đội Lan Ngọc (tiết mục Vì sao), hiếm người đánh giá cao tiết mục của đội Lệ Quyên. Phần nhảy của đội Lệ Quyên không quá khó, phần rap chưa nổi bật, trang phục lại tối màu, ý tưởng dàn dựng không quá ấn tượng, vậy lý do gì mà đội Lệ Quyên tiếp tục đứng nhất bảng trong phần bình chọn ở hạng mục trình diễn nhóm?

MLee gây tranh cãi vì thắng Diệp Lâm Anh

Cơn cuồng nộ liên quan đến Lệ Quyên thậm chí còn lây lan sang MLee - chị đẹp đã 3 lần ở chung đội Lệ Quyên và lần nào cũng an toàn đi tiếp dù khán giả tranh cãi nảy lửa. Với vòng công diễn 3, MLee đại diện nhóm ra thi nhảy với các chị đẹp nhóm khác (gồm Diệp Lâm Anh, Phương Vy, Khổng Tú Quỳnh).

Trước đó, trong phần chọn thành viên đi thi nhảy, cả nhóm Lệ Quyên thống nhất cử MLee. Riêng Lệ Quyên thì nhận xét "rằng nếu so sánh về tổng thể thì MLee nhỉnh hơn Trang Pháp".

Còn thực tế MLee có nhỉnh hơn Trang Pháp hay không, xem lại 2 vòng công diễn vừa rồi sẽ biết ngay!

MLee giành chiến thắng trước Diệp Lâm Anh trong phần thi nhảy cá nhân

Kết thúc vòng thi nhảy, MLee giành hạng nhất, Diệp Lâm Anh xếp thứ nhì. Không cần phải nói, khán giả bức xúc chỉ trích chương trình nhiều như thế nào. Đa phần người xem đều cho rằng Diệp Lâm Anh nhảy giỏi hơn, các động tác kỹ thuật của Diệp Lâm Anh dứt khoát, đẹp mắt và có độ khó cao hơn hẳn MLee. Nhưng vì sao MLee lại vượt mặt Diệp Lâm Anh? Có chăng bàn tay nào đó đang "xào phiếu" để đưa đội Lệ Quyên về một chiến thắng tuyệt đối?

Cả MLee lẫn Lệ Quyên đều cố gắng rất nhiều, điều này thể hiện rõ trong các video clip hậu trường do ekip sản xuất lẫn các chị đẹp tung ra. Tuy nhiên, các đội khác cũng cố gắng không thua gì đội Lệ Quyên, việc đội Lệ Quyên thắng hết lần này đến lần khác quả thực dễ làm khán giả ức chế!

Vì có quá nhiều chiến thắng liên tục đến với Lệ quyên nên khán giả mới đặt ra câu hỏi liệu rằng có sự ưu ái nào hay không

Trước đó, khi nói về chỉ trích ở chương trình, Lệ Quyên bức xúc lên tiếng: "Ở cái tầm này tớ ham hố gì nữa ngoài niềm vui và trải nghiệm cùng đồng bọn. Tớ quá bận nên là tớ suy nghĩ rất nhiều tháng mới dám nhận lời.

Tớ chơi công bằng và xanh chín với ekip cùng tất cả đồng đội, tớ luôn ngẩng cao đầu chơi văn minh và chẳng cần ai chăm chút đặc biệt bởi tớ giành giật để lên đến đâu nữa ạ. Điều này tổ nghiệp chứng cho con. Nhưng chắc là đã được chú ý rồi thì trong hốc trong kẹt vẫn được soi kỹ lắm, có lẽ đó gọi là hào quang.

Sự xuất sắc nằm ở chỗ mỗi công diễn tuyệt đối không trùng lặp ý tưởng khán giả mới thích, từ tạo hình, dàn dựng, gu âm nhạc, khán giả xem ở trường quay họ sẽ thích và vote theo cảm nhận chuẩn xác của họ. Chả ai làm gì được đâu.

Tớ luôn tự trọng vì tự trọng đối với tớ hơn sự sống. Khi còn trẻ chả cần bon chen với ai chứ giờ trời phật tổ nghiệp cho tớ tất cả điều tốt đẹp rồi, sân si chi cho mất lộc tổn phước. Chả qua muốn nếm mùi truyền hình thực tế vì phiên bản chương trình quá vui và hay.

Cảm ơn Chị đẹp đạp gió rẽ sóng cho tớ một kỷ niệm tuyệt vời dù tớ chính thức kiệt sức, tớ chủ quan nên quá mài sức khoẻ của mình rồi! Quyên nói cho mình và cho rất nhiều chị đẹp khác đấy, sự cay nghiệt vô lý chỉ mang lại những điều tăm tối nha. Trong khi những ai sống tử tế và tích cực họ sống sung sướng nơi ánh sáng chan hòa".