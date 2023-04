Góc bếp màu tím pastel với đủ các thiết bị hiện đại của mẹ 3 con ở TP. HCM

"Hay lăn vào bếp, rất chăm thể dục và sở thích là hay lôi nhà ra sửa, trang trí từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm nọ" là những gì Ngô Thúy Hằng (Founder của 1 cửa hàng thời trang thiết kế và tiệm đồ decor nhỏ xinh tên là Grace&co premium) giới thiệu về bản thân mình.

Ngô Thúy Hằng hiện đang sinh sống cùng gia đình tại TP. HCM.

Vốn là người yêu thích bếp núc và đam mê được tự tay nấu những món ăn ngon cho cả nhà nên căn bếp chính là nơi Ngô Thúy Hằng dành nhiều tâm huyết nhất.

Tuy nhiên, nếu mỗi nhà hầu như chỉ có 1 gian bếp thì với gia đình Thúy Hằng lại khác, nhà cô có tới 3 góc bếp khác nhau, phục vụ các nhu cầu khác nhau.

"Hai năm qua, khi buộc phải ở nhà nhiều hơn do tác động của dịch Covid-19, mình mới thấy được hết tầm quan trọng của bếp. May sao vì có sẵn tình yêu với bếp nên mình đã làm tới tận ba khu bếp trong một ngôi nhà, bao gồm: Bếp nấu ăn (bếp chính), bếp pha chế (trà, cà phê, sinh tố, nước ép,...), bếp bỉm sữa (máy tiệt trùng, may pha sữa, hâm sữa..).

Hiện nay, nhu cầu của bếp bỉm sữa đã gần như hết tác dụng, cô con gái Paris bé bỏng của mình ngày nào giờ cũng đã lớn nên mình quyết định đánh dấu cột mốc con đã đi học bằng cách tặng Paris hẳn một chiếc bếp tím hồng để hai mẹ con tha hồ bày biện làm bánh mà không bị phiền tới khu nấu nữa." - Thúy Hằng vui vẻ chia sẻ.

Ngô Thúy Hằng cho biết cô đã mất 1 tuần để thiết kế và hoàn thiện góc bếp này.

Nói là làm, Thúy Hằng gọi luôn cho người em chuyên thi công nhà và đề nghị tới để bắt đầu công cuộc cải tạo góc bếp này.

"Vâng, chỉ ngay sáng hôm sau, cái bếp xinh xắn ngày nào liền được tháo tung. 2 mẹ con đặt mua chiếc tủ lạnh trắng hồng mê mẩn từ lâu, cùng vẽ sơ đồ công năng cho bếp, chọn màu sơn, mua giấy rồi cùng dán tường, vẽ tranh treo bếp… Chưa đầy 1 tuần sau, góc bếp đã xong, 2 mẹ con lau dọn xếp đồ mà cứ ngẩng lên xuýt xoa đến nỗi bố bận không mấy khi quan tâm sự đời còn phải bỏ ra ngó nghiêng" - Thúy Hằng nhớ lại.

Hình ảnh góc bếp trước và sau khi cải tạo.

Thuý Hằng cho biết, góc bếp này được dùng để chuyên làm bánh và lưu trữ hoa quả, sữa, đồ ăn vặt cho các con. Góc bếp được sắp xếp tại tầng 2 - đối diện với phòng của các con để chúng dễ dàng di chuyển ra khi cần.

Lò nướng được đặt âm tủ để tiết kiệm diện tích của căn nhà.

Chia sẻ về màn kết hợp vô cùng lạ lẫm với 2 gam màu: tím pastel và xanh lơ. Thúy Hằng cho biết, lý do chính bắt nguồn từ... chiếc tủ lạnh. Sau đó thì đây cũng chính là tông màu mà 2 mẹ con yêu thích.

Thoạt nghe qua tưởng chừng chẳng có chút liên quan nào nhưng khi hoàn thành, căn bếp lại trở nên xinh xắn và trông dễ chịu lạ thường. Để làm được điều này, đương nhiên Thúy Hằng cũng có bí quyết của mình.



"Để trông êm dịu và bắt mắt như thế này là do mình chọn lớp dán tường chuyển màu ghi nhạt để trung hòa màu sắc của không gian. Với lại, màu tím khi sơn lên thì mình cũng bảo thợ pha thêm chút màu xanh lơ nữa nên êm mắt hơn nhiều." - Thúy Hằng chia sẻ.

Khi căn bếp đã hoàn thành với gam màu yêu thích, góc bếp nhỏ vẫn tiếp tục được hoàn thiện với 1 loạt các món đồ trang trí, đồ gia dụng phục vụ cho việc nấu nướng cũng như tăng tính thẩm mỹ cho không gian. Thúy Hằng cũng bật mí, ngoài những món đồ gia dụng được tìm mua chính hãng để đảm bảo chất lượng và bảo hành thì toàn bộ đồ decor trong góc bếp cô đều mua ở cửa hàng decor Grace&co premium.

Không chỉ là nơi tạo cảm hứng vào bếp cho con gái, Thúy Hằng cũng thường xuyên rủ con gái dọn dẹp cùng để giữ cho góc bếp luôn được sạch sẽ.

2 mẹ con thường xuyên cùng nhau dọn dẹp và làm bánh tại góc bếp này.

"Mình luôn rủ Paris cùng nấu ăn để con có thêm hứng thú với việc vào bếp, có kĩ năng tự lập và chăm sóc được bản thân, có thêm một chiếc “tài lẻ”, biết quan tâm tới mọi người nhiều hơn thông qua việc nắm bắt sở thích của người thưởng thức và cả tận hưởng niềm vui khi hoàn thành một món mới. Và quan trọng nhất là mình có thêm một đồng đội đắc lực mỗi khi làm bánh." - Thúy Hằng chia sẻ rõ hơn về lý do cải tạo góc bếp này và cho biết cô rất hạnh phúc với quyết định của bản thân.



(Ảnh: NVCC)