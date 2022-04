"Góa phụ đen" Scarlett Johansson cuối cùng đã lên tiếng về tin đồn sex với 1 nam tài tử của vũ trụ Marvel trong thang máy

Người nổi tiếng dính phải tin đồn gây sốc, chấn động không phải là hiếm. "Góa phụ đen" Scarlett Johansson gắn liền với hình tượng bốc lửa, chính vì vậy thông tin thất thiệt về cô cũng thường xuyên liên quan đến chuyện 18 . Mới đây xuất hiện trong chương trình podcast 9 to 5ish, nữ diễn viên mới chính thức lên tiếng về tin đồn kỳ lạ nhất trong sự nghiệp.

"Có 1 tin đồn rộ lên từ lâu lắm rồi về chuyện tôi quan hệ tình dục trong thang máy", Scarlett kể về vụ lùm xùm "trên trời rơi xuống" của cô và nam diễn viên Benicio del Toro. "Hiện giờ vẫn còn đầy những tin đồn như thế về các nghệ sĩ. Nhưng thời tôi còn trẻ, những tin đồn kinh tởm, 18 về các diễn viên nữ dễ được bỏ qua hơn. Đó là tin đồn đeo bám tôi suốt thời gian dài, đúng là thái quá", nữ minh tinh bộc bạch về chuyện dễ nảy sinh cảm xúc sợ hãi khi dính phải tin đồn thất thiệt.

Nam diễn viên Benicio del Toro cũng từng lên tiếng về tin đồn với Scarlett khi phỏng vấn với tạp chí Esquire: "Tôi đã từng quan hệ trong thang máy với Scarlett Johansson sau một buổi lễ trao giải chưa ấy hả? Bạn biết đấy, tôi... tôi không biết nữa. Ai nghĩ thì cứ nghĩ, nhưng đừng phát tán tin đồn này thêm nữa".

Benicio del Toro là nam diễn viên nổi tiếng, sinh năm 1967. Anh từng góp mặt trong loạt phim ăn khách, trong đó có Guardians of the Galaxy, Star Wars: The Last Jedi. Đáng nói, cả ông và Scarlett đều tham gia vào bom tấn Avengers: Infinity War, điều này không khỏi khiến cả hai cảm thấy khó xử.



Cả Scarlett Johansson...

... và Benicio del Toro đều tham gia vào vũ trụ Marvel

Nguồn: Fox News