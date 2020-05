Chi Pu bán nude táo bạo sau ồn ào với "ai đó", còn gửi thông điệp thâm sâu

Thời gian gần đây, Chi Pu cùng với câu chuyện về mối tình sâu đậm đã thu hút không ít sự chú ý của công chúng, cùng với đó là nhiều tranh cãi.

Khi mọi chuyện dần lắng xuống, Chi Pu lại tiếp tục khiến cộng đồng mạng xôn xao khi tung hình ảnh bán nude táo bạo. Là mỹ nhân được đánh giá cao về nhan sắc của showbiz Việt hiện nay, nhan sắc, hình thể cho tới biểu cảm của Chi Pu đều cực kỳ quyến rũ, cuốn hút.

Đáng chú ý, cô nàng còn đăng dòng chú thích ẩn ý: "I’m not a cigarette that you will smoke and throw. I’m a drug baby. You will beg for me" (Tạm dịch: Tôi không phải là điếu thuốc để anh hút rồi vụt đi. Tôi là chất gây nghiện. Anh sẽ phải cầu xin tôi).

Cách đây không lâu, Chi Pu trên livestream của mình đã trải lòng về một mối tình sâu đậm thuở mới vào Sài Gòn đến khi trở thành ca sĩ. Dù không tiết lộ danh tính nhưng dân tình cho rằng người mà Chi Pu nhắc đến là Gil Lê bởi hai người từng có thời gian khá dài vướng tin đồn hẹn hò, xuất hiện bên nhau như hình với bóng.

Tuy nhiên, sau đó Gil Lê đã đăng một thông điệp lên trang cá nhân rằng: "Hãy làm người tốt ngoài đời thực, đừng trên mạng xã hội". Không biết vô tình hay hữu ý mà Chi Pu cũng có động thái bóng gió: "Tính mình là vậy, chưa phải lúc nói hoặc không muốn nói thì mình sẽ im lặng nhưng một khi đã nói ra sẽ chọn cách nói thẳng và thật. Ai cũng có mắt để nhìn trái tim để cảm, nếu không đủ chân thành sẽ bị nhìn thấu ngay. Đôi lúc cái thật sẽ làm người này người kia thấy nhột nhưng thà vậy chứ mình tuyệt đối không bao giờ nói bóng gió, nói xấu về ai. Luôn học cách đối mặt cách chân thành và thẳng thắn".