Giữa "ma trận" du học hè, chọn sao để thuận lòng bố mẹ và con?

Chọn chương trình theo tiêu chí nào để "đáng đồng tiền bát gạo"?



Suốt từ đầu tháng 3 đến nay, cứ mỗi tối chị Nguyễn Phương Mai (Hà Nội) lại dành thời gian tìm hiểu, trò chuyện với bạn bè để tham khảo khóa học hè cho con gái đang học lớp 11.

"Năm nay tôi quyết định cho con đi du học hè để con được trải nghiệm môi trường trước khi du học. Tôi đặt ra các tiêu chí và nghiên cứu kỹ để lựa chọn chương trình phù hợp. Đầu tiên phải là một quốc gia tiên tiến mà an toàn để bố mẹ ở nhà yên tâm. Tiêu chí quan trọng không kém là thiết kế hoạt động cụ thể, rồi đến chi phí hợp lý.", chị Mai cho hay.

Theo chị tìm hiểu, New Zealand là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới, người dân ở đây hiền hòa, thân thiện và tôn trọng bản sắc của từng cá nhân. Vì vậy, chị đặc biệt yên tâm khi cho con tham gia du học hè ở đây khi không có phụ huynh đi cùng.

New Zealand – quốc gia đa văn hóa và yên bình – là điểm đến du học lý tưởng của nhiều sinh viên quốc tế.

Tham khảo sâu hơn, chị tìm thấy danh sách một số chương trình du học hè hiện có của New Zealand trên trang thông tin https://kiwisummer.com.vn/ của Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand – ENZ). Có khá nhiều sự lựa chọn khác nhau về thời gian, địa điểm ở các thành phố, hay lựa chọn về học trong trường phổ thông, học tiếng Anh, tham quan trường đại học, doanh nghiệp v.v.



Với con gái lớp 11, chị dự định sẽ đăng ký chương trình kết hợp tham quan trường đại học. Chị cũng cân nhắc năm sau sẽ cho con trai nhỏ tham gia chương trình tại trường phổ thông New Zealand vì bé sẽ được xếp vào lớp học với học sinh bản xứ và chương trình học thú vị, có thêm nhiều cơ hội kết nối bạn bè với các hoạt động ngoại khóa khác.

Du học "thực chiến" chứ không "cưỡi ngựa xem hoa"

Không chỉ đáp ứng tiêu chí an toàn, chất lượng, phụ huynh cũng đặc biệt quan tâm đến việc con học được gì sau mỗi chuyến đi. Là phụ huynh có con từng trải nghiệm du học hè tại New Zealand trước đó, chị Việt Hoà (TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: "Phụ huynh nên xác định rõ mong muốn vì mỗi khóa hè đều có khung chương trình riêng và mục tiêu cụ thể. Thời điểm cho con gái tham gia khoá học tại trường Trung học Lincoln High School và tham quan, trải nghiệm tại ĐH Lincoln, ĐH Canterbury, điều tôi muốn thấy nhất là khả năng thích ứng của con khi sinh hoạt tại một môi trường mới."

Trong 4 tuần trải nghiệm, song song với học tập ở lớp chính khoá cùng học sinh bản xứ, Phương Bình (con gái chị Việt Hoà) đã tham quan các nhà máy sản xuất sữa, trang trại và tham gia hoạt động như cưỡi ngựa, cạo lông cừu... để tìm hiểu quy trình sản xuất thành phẩm thực tế. Quá ấn tượng với phương pháp dạy và học tại New Zealand, 6 tháng sau chị đã quyết định chọn nơi đây là sẽ điểm đến cho con tiếp tục theo học bậc Trung học.

Thời gian du học hè tại New Zealand đã mang đến những trải nghiệm trực quan cho Phương Bình.

Giúp con tạo nên mùa hè ý nghĩa với trải nghiệm quý giá



Sau một năm học mà con đã phấn đấu hết mình, phụ huynh đều muốn thưởng cho con một mùa hè với những trải nghiệm độc đáo và thú vị trong chuyến du học hè. Bởi lẽ, việc thăm thú một đất nước mới, tìm hiểu văn hoá và con người đến từ những nơi khác nhau sẽ giúp con làm giàu cả về tinh thần và kỹ năng cho những hành trình mới.

Riêng với các chương trình Du học Hè New Zealand, các hoạt động khám phá và giao lưu văn hoá sẽ được lồng ghép trong các chuyến tham quan, tìm hiểu thiên nhiên, địa danh, văn hoá và con người New Zealand. Chẳng hạn, những buổi tìm hiểu văn hoá của người bản địa Maori độc đáo, những chuyến du ngoạn từ Đảo Nam đến Đảo Bắc hay trải nghiệm mùa đông tháng 6 của quốc đảo xinh đẹp phía nam bán cầu này chắc hẳn sẽ là kỷ niệm tuyệt vời cho chặng đường tuổi trẻ.

Các hoạt động khám phá - giao lưu văn hoá được lồng ghép xuyên suốt chuyến đi, giúp các em tiến gần hơn với New Zealand.

Ở hầu hết các chương trình, học sinh có thể được sắp xếp ở cùng gia đình người bản xứ (homestay). Từ đó, các em sẽ đến gần hơn với văn hóa New Zealand thông qua ẩm thực, phong cách sống, tập quán giao tiếp và các hoạt động cộng đồng thú vị.



Chị Nga Hoàng (TP.Hồ Chí Minh), một phụ huynh từng cho con du học hè New Zealand chia sẻ: "Con đi về có nhận thức rõ hơn cuộc sống sinh hoạt của du học sinh. Con cũng bày tỏ sự cảm mến với bạn bè New Zealand - người dân tại đây rất thân thiện, tốt bụng.", chị Nga Hoàng nhận xét.