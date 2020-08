Giữa đêm Hương Giang bất ngờ đăng trạng thái: "Hẹn gặp lại, nhưng có thể là không bao giờ", mượn bài hát BLACKPINK nói với ai đây?

Sau khi vướng liên hoàn sóng gió, Hương Giang và Matt Liu không còn chia sẻ về người kia trên trang cá nhân. Thậm chí, cả hai từng làm dấy lên nghi vấn rạn nứt khi Matt Liu đăng ảnh kèm bài hát Solo (mang ý nghĩa độc thân), còn Hương Giang lại công khai thả thính "Muốn yêu quá à!". Chỉ tới gần đây, người ta mới thấy Matt Liu "like" ảnh bạn gái.

Dẫu vậy, mọi chuyện dường như vẫn còn rất nhiều uẩn khúc khi giữa đêm, Hương Giang lại bất ngờ đăng dòng trạng thái gây chú ý, ngầm ám chỉ phải "tạm biệt" ai đó: "See you later, maybe, never" (Hẹn gặp lại, nhưng có thể là không bao giờ). Chia sẻ của Hương Giang sau loạt ồn ào tình cảm đang khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Nhiều người cho rằng đây chính là chi tiết ngầm khẳng định mối tình Hương Giang và Matt Liu "toang" là thật.

Thực hư câu chuyện trên như thế nào có lẽ công chúng vẫn phải chờ đợi câu trả lời chính thức từ Hương Giang và Matt Liu.

Hương Giang bất ngờ có động thái gây chú ý để "tạm biệt" ai đó sau loạt ồn ào tình cảm

Trước đó, Matt Liu cũng ẩn ý nói về chuyện độc thân khi đăng ảnh kèm bài hát Solo (mang ý nghĩa độc thân).

Hương Giang lại công khai thả thính "Muốn yêu quá à!" khi hát hit Mỹ Tâm.

Tuy nhiên mới đây nhất, Matt Liu vẫn "like" ảnh Hương Giang.

Mối quan hệ hiện tại của Hương Giang và Matt Liu ra sao sau nhiều ồn ào vẫn đang là 1 dấu hỏi lớn.

Ảnh: Facebook nhân vật