Giữa biến lùm xùm Ngọc Trinh và Nathan Lee, dân tình bỗng đào lại loạt clip của cả 2, ai cũng thốt lên: "Nathan học giỏi thế!"

Thời gian gần đây, hai cái tên Nathan Lee và Ngọc Trinh bỗng được gắn liền với nhau vì những tranh cãi, lùm xùm phát ngôn trên trang Facebook cá nhân. Theo đó, Nathan Lee gọi thẳng tên Ngọc Trinh để mỉa mai, còn phía "nữ hoàng nội y" cũng đáp trả lại gay gắt.

Giữa lúc "drama căng đét", dân tình thi nhau đào lại những thông tin liên quan đến hai nhân vật chính để so sánh, từ gia thế, tài sản, học vấn, và cả trình độ ngoại ngữ! Theo đó, một clip nói tiếng Anh từ năm 2015 của Ngọc Trinh được "khai quật" lại. Tại hậu trường chụp ảnh nội y cho Fashion TV, người đẹp sinh năm 1989 đã nói 2 câu tiếng Anh giới thiệu bản thân là "My name is Ngọc Trinh. I love Fashion TV".

Clip nói tiếng Anh của Ngọc Trinh.

Dù chỉ là 2 câu tiếng Anh rất đơn giản nhưng mỹ nhân 8x vẫn khiến dân tình muốn... "trầm cảm"! Bởi cách phát âm tiếng Anh của cô dở tệ, cứng đơ và "nói như vietsub". Trước clip này, Ngọc Trình cũng từng bị khán giả nhắc nhở khi viết sai một từ tiếng Anh cơ bản, "everybody" thành "evrey body". Cụ thể, cô viết dòng chú thích trên Facebook: "Good morning! Have a nice day, evrey body!".

Ngọc Trinh viết sai từ tiếng Anh.

Được biết, Ngọc Trinh cũng từng thừa nhận, ngoại ngữ không phải thế mạnh của mình. Trái với "nữ hoàng nội y", "đại gia bất động sản" Nathan Lee có trình độ ngoại ngữ thuộc hàng siêu phẩm. Anh có thể nói thành thạo tới 5 thứ tiếng là Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha. Không ít lần, nam ca sĩ trổ tài ca hát và giao lưu với khán giả bằng tiếng Anh.

Nathan hát và giao lưu với khán giả bằng tiếng Anh.

Năm 2017, khi xuất hiện trong một chương trình của Pháp, Nathan cũng khiến khán giả phát cuồng vì giao lưu bằng tiếng Pháp cực trôi chảy và tự tin. MC thậm chí còn trêu đùa các vị khách mời khác về Nathan: "Chúng ta có thể đi được rồi. Anh ấy quá chuyên nghiệp đấy".

Nathan Lee khiến khán giả Pháp phát cuồng.

Khi các clip trên được "khai quật", dân tình không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ Nathan Lee học quá giỏi. Và đúng như những gì dân tình nhận xét, Nathan học giỏi thật! Được biết nam ca sĩ sinh ra ở Hà Nội nhưng đã cùng gia đình ra nước ngoài từ nhỏ. Anh lớn lên và trải qua môi trường giáo dục ở những thành phố hàng đầu thế giới như New York (Mỹ), Paris (Pháp). Nam ca sĩ đã có bằng Thạc sĩ ngành Marketing.

Ngoài ra, Nathan từng học thanh nhạc 6 năm và còn giành được thành tích đáng nể khi là người Châu Á duy nhất lọt vào top 20 người của cuộc thi Âm nhạc trẻ toàn nước Pháp vào năm 2003. Anh cũng tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc khác và gặt hái không ít giải thưởng.