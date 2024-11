Vương tử Harry đã từ biệt cuộc sống hoàng gia và London (Anh) hơn bốn năm trước để đến với Montecito, California (Mỹ) nắng ấm cùng vợ Meghan và hai con Archie và Lilibet. Dù rời xa quê hương, nhưng dường như giọng nói của anh vẫn không tránh khỏi ảnh hưởng của vùng đất mới. Công tước xứ Sussex, người từng được biết đến với giọng Anh chuẩn mực Eton, giờ đây lại đang sử dụng nhiều từ ngữ và ngữ điệu kiểu Mỹ.

Sự thay đổi này được người hâm mộ nhanh chóng nhận ra sau khi một video vui nhộn được phát hành. Video ghi lại cảnh Vương tử Harry đến tiệm xăm East Side Ink ở New York (Mỹ) để xăm một hình xăm giả trong một tiểu phẩm quảng cáo cho Invictus Games. Trong đoạn clip dài hai phút, Harry trò chuyện thoải mái với nhạc sĩ Jelly Roll. Không chỉ sự hài hước của anh gây chú ý mà cả giọng nói ngày càng “Mỹ” của anh cũng trở thành chủ đề bàn tán. Trên X (trước đây là Twitter), một người hâm mộ nhận xét: "Anh ấy hoàn toàn có giọng Mỹ bây giờ" . Một người khác lưu ý: "Giọng Anh của Vương tử Harry nghe có vẻ bị pha loãng để nhường chỗ cho giọng Mỹ" . Một người thứ ba nói thêm: "Nghe như Vương tử Harry đang mất dần giọng Anh" .

Trong video, Harry sử dụng những cụm từ đặc trưng của người Mỹ như "Screw it, let’s do it" và gọi nghệ sĩ xăm hình là "dude" . Ngay cả ngữ điệu trong lời nói của anh - lên giọng ở cuối câu - cũng gợi nhớ đến cách nói thông thường của người Mỹ. Anthony Shuster, một huấn luyện viên giao tiếp và chuyên gia về giọng nói, đã đưa ra một số phân tích về sự thay đổi ngôn ngữ này. Ông giải thích với tờ Telegraph: "Bạn nhận thấy có một sự khác biệt rất lớn giữa cách Vua Charles nói và cách Harry nói bây giờ. Bài phát biểu của anh ấy rất ít khớp nối rõ ràng — nó thoải mái hơn nhiều" .

Anthony Shuster nói thêm rằng sự biến đổi giọng nói của Harry có thể đã bắt đầu từ nhiều năm trước. Chuyên gia này cho rằng: "Năm 2019, sau khi gặp Meghan, đã có một sự thay đổi đáng chú ý" . Một khoảnh khắc đáng chú ý là khi Harry giới thiệu bé Archie với thế giới. Anh nói: "Ồ, thằng bé đã có một chút râu trên mặt rồi" . Cách anh làm mềm chữ T trong từ "little" thành chữ D, khiến nó nghe giống như "liddle" , là một dấu hiệu đặc trưng của giọng Mỹ.

Meghan, người gốc Los Angeles (Mỹ), chắc chắn đã đóng một vai trò trong sự thay đổi ngôn ngữ này. Các chuyên gia ngôn ngữ cho rằng việc tiếp xúc với một người có giọng hoặc cách nói khác có thể ảnh hưởng tự nhiên đến cách nói của chính mình. Trong trường hợp của Harry, mối quan hệ thân thiết với Meghan và việc hòa nhập vào văn hóa Mỹ có thể đã góp phần tạo nên những thay đổi này. Trong một chương trình phát sóng của NBC, cựu chuyên gia ngôn ngữ của King’s College, Tony Thorne, nhận định: "Việc tương tác ở mức độ gần gũi với ai đó mọi lúc có thể khiến chúng ta học theo thói quen nói của họ" .

Bản thân Harry cũng bày tỏ tình yêu của mình với cuộc sống ở Mỹ. Đầu năm nay, anh chia sẻ với Good Morning America rằng anh "yêu từng ngày" ở California và thậm chí còn gợi ý về khả năng theo đuổi quyền công dân Mỹ. Harry nói: "Các con chúng tôi đều song ngữ, vì vậy chúng sẽ phát triển mạnh ở đây" khi đề cập đến Archie (5 tuổi) và Lilibet (3 tuổi), những đứa trẻ đang được nuôi dưỡng trong một môi trường pha trộn cả ảnh hưởng của Anh và Mỹ. Trong khi một số người hâm mộ thấy sự thay đổi giọng nói của Harry là đáng ngạc nhiên, thì nhiều người lại coi đó là kết quả tự nhiên của cuộc sống của anh ở Mỹ. Một người hâm mộ bình luận: "Anh ấy đang học các từ tiếng Mỹ. Điều đó thật tốt" trong khi một người khác nói: "Tiếng lóng Mỹ, một chút giọng điệu, tôi thích nó!" .

Đây không phải là lần đầu tiên giọng nói của Harry trở thành tiêu đề báo. Năm 2021, trong quá trình ghi âm cho podcast của hai vợ chồng, Harry đã sử dụng các thuật ngữ như "awesome" và "you guys" , càng làm nổi bật việc anh sử dụng ngôn ngữ Mỹ. Một số chuyên gia tin rằng sự thích nghi ngôn ngữ này cũng có thể xuất phát từ mong muốn kết nối với khán giả mới của anh. Chuyên gia Shuster nhận định: "Có thể Vương tử Harry đã bắt đầu mượn các cụm từ và từ ngữ của người Mỹ để phù hợp và được báo chí Mỹ hiểu rõ hơn" . Tuy nhiên, sự thay đổi giọng nói của Harry cũng không bị bỏ qua ở quê nhà Anh. Nhớ lại những năm trước đó, Shuster đã xem lại một đoạn clip năm 2004 của Harry trong năm nghỉ phép ở Lesotho (châu Phi). Khi đó, vị hoàng tử trẻ tuổi nói với giọng Anh đặc trưng của mình. Anthony Shuster nhận xét: "Anh ấy nói những câu như 'different country' với cách phát âm rõ ràng" đối lập với cách nói gần đây của Harry".

