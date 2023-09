Giọng ca phi giới tính Trần Tùng Anh ra album đầu tay tặng người cha đã khuất

Ngày 24/9/2023 giọng ca phi giới tính Trần Tùng Anh chính thức ra mắt album vol.1 Núi hát gồm 9 MV. Đây là dự án âm nhạc lớn mà nam ca sĩ đã đầu tư nhiều tâm huyết cũng như tài chính để thực hiện. Có thể khẳng định, đây là một dấu ấn bùng nổ của Trần Tùng Anh trên con đường sự nghiệp của mình sau 6 năm theo đuổi.

Trần Tùng Anh.

Cách đây 3 năm, Trần Tùng Anh đã trăn trở và lên một kế hoạch cho liveshow đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Anh mơ ước sẽ thực hiện liveshow tại Nhà hát lớn, với những ca khúc kinh điển mà mình yêu thích. Trong đó, có nhiều ca khúc mà Trần Tùng Anh đã từng gây “bão mạng” với lượt nghe lên đến hàng chục triệu khi hát bằng giọng nữ. Trần Tùng Anh đã lo gom góp tài chính để chuẩn bị cho giấc mơ của mình.

Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, Trần Tùng Anh và nhạc trưởng Lưu Quang Minh (từ trái sang phải)

Tuy nhiên, không may, bố Trần Tùng Anh mới qua đời do bạo bệnh hơn 1 năm trước. Chịu tang cha, nam ca sĩ quyết định chuyển hướng sang thực hiện dự án album đầu tay Núi hát với những ý nghĩa đáng trân trọng và đầy xúc động. Trần Tùng Anh thực hiện và hoàn thành Núi hát với sự quyết tâm, hăng say, làm việc bằng cả tấm lòng và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Dự án Núi hát gồm 9 MV là: Tiếng đàn ta lư , Nàng thơ xứ Huế , Hồ trên núi , Còn duyên , Qua cầu gió bay, Chín bậc tình yêu, Tình ca Tây Bắc, Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó, và Đẹp mãi tình t a…

Theo Trần Tùng Anh, toàn bộ 9 ca khúc được lựa chọn đã gói trọn bước chân hành quân của bố Trần Tùng Anh trong cuộc đời quân ngũ của ông và chặng đường tình cảm của bố mẹ anh. Để rồi khi nghe album, khán giả sẽ hình dung được phần nào câu chuyện về cuộc đời của một người thanh niên đầy nhiệt huyết, đã sống hết mình để cống hiến cho đất nước, cho đời và hết mình với tình yêu, gia đình. Trần Tùng Anh đã rất khéo léo chọn lựa ca khúc để nói lên thông điệp anh gửi gắm, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn đến người cha đã khuất.

Album vol 1 Núi hát của Trần Tùng Anh gồm 9 MV được phát hành online trên các nền tảng mạng xã hội. Theo kế hoạch, mỗi tuần sẽ có 1 MV được phát hành kể từ thời điểm công bố phát hành là ngày 24/9. Dự án được Trần Tùng Anh đầu tư với con số tiền tỉ, cực kỳ công phu cũng như hết sức táo bạo bởi sự kết hợp với dàn nhạc giao hưởng và dân tộc đồ sộ.