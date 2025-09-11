Giỡn mà thiệt: Người đàn ông ở Cà Mau mỗi tuần lại thấy cưới một lần, nhà có máy bay riêng, ê hề "siêu xe"...

Đó là chủ kênh Tủn Cùi Bắp (tên thật là Nguyễn Chí Nguyện, SN 1997, quê Cà Mau)!

Nam TikToker quê miền Tây này nổi tiếng với các clip giả gái, lấy tên là Thúy Liễu - tổ chức đám cưới. Một năm đếm sương sương cũng phải cả chục lần là ít! Điều gây chú ý là nam TikToker này rất đầu tư cho những lần đám cưới content của mình, với đủ bối cảnh, tình huống khác nhau,...

Tủn Cùi Bắp tổ chức đám cưới cỡ hàng chục lần mỗi năm để làm content quay và đăng tải lên TikTok.

Có khi Tủn Cùi Bắp trong vai được mẹ gả đi lấy chồng xa, lấy người gia đình mai mối và cũng có lúc là lấy người mình yêu nhưng gia đình cấm cản,... Ở các clip, Tủn Cùi Bắp diện mỗi kiểu váy, làm tóc và đầu tư phụ kiện khác nhau. Có thể nói là mỗi lúc mỗi mặt/ mỗi diện mạo khác nhau luôn đó.

TikToker này cũng đầu tư hoa, phông rạp và có cả cỗ bàn, người tới tham dự. Có những clip cứ tưởng như là đám cưới thật cho đến khi nhìn sang tạo hình cô dâu sao mà... kỳ quá đi. Đặc trưng nổi bật trong các clip đám cưới của Tủn Cùi Bắp là tạo hình xấu lạ, trang điểm đậm hoặc ăn mặc thật lộng lẫy, đeo vàng kín cổ,...

"Mỗi tuần lại thấy đi ăn cưới một lần", "Chắc đây là cái kênh làm các clip đám cưới nhiều nhất quá", "Mà ông này đầu tư lắm nha, kiểu cỗ bàn đủ cả, còn rất sáng tạo, ê-kíp diễn cũng đạt nên xem oki lắm luôn",... là những bình luận của dân mạng.

Content đám cưới nhiều vô tận.

Không chỉ dừng lại ở việc giả gái, làm cô dâu kết hôn thì nam TikToker này còn hóa thân thành bố mẹ chồng/ bố mẹ vợ, cô chú hàng xóm, bạn bè, người yêu cũ,... đi đám cưới. Bởi thế, content đám cưới trên kênh của TikToker miền Tây này cứ phải gọi là rộn ràng, ê hề ê hề.

Chưa dừng lại ở đó, các clip đám cưới của Tủn Cùi Bắp còn gây chú ý với dàn siêu xe rước dâu phiên bản chế độc lạ, những chiếc micro khổng lồ, máy phơi đồ tự động,.. Bởi thế, nhà sáng tạo nội dung này còn được gọi là thợ đụng, đụng gì cũng phát minh!

Bộ sưu tập những chiếc xe hơi, xe máy có 1-0-2.

Và có cả những chiếc máy bay thế này nữa...

Lướt TikTok quá 180 phút cũng hiếm thấy kênh nào có những đồ vật tái chế dộc lạ, số lượng nhiều như của Tủn Cùi Bắp. Điều đáng chú ý là những đồ tái chế - sáng tạo này rất nhiều, được anh chàng sử dụng rất thường xuyên,... Nhiều người tò mò ý tưởng cho đến các khâu thiết kế, thi công của Tủn Cùi Bắp cho những sản phẩm này, đến giờ chắc phải chất đầy một nhà.

Những thứ độc lạ thế này....

... Và cả những thứ siêu to khổng lồ thế này.

Lối diễn hài hước, đầu tư và độc lạ giúp nhà sáng tạo nội dung này thu về lượng người hâm mộ đông đảo, các clip hút triệu view.

Hiện tại, nam TikToker này sở hữu kênh TikTok riêng với hơn 7 triệu người theo dõi, và hơn 252 triệu lượt yêu thích. Các clip của Tủn Cùi Bắp luôn thu hút từ hàng triệu đến hàng chục triệu lượt xem.

(Nguồn: Tuncuibap2)

