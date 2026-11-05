Đi làm đã mệt, tăng ca còn mệt hơn, vậy tại sao không thử học cách sống của một vị hoàng đế nổi tiếng chẳng mấy mặn mà với công việc? Nghe có vẻ vô lý, nhưng đó lại là tinh thần phía sau một xu hướng ăn mặc kỳ lạ đang được một bộ phận giới trẻ Trung Quốc hưởng ứng. Thay vì những bộ trang phục công sở chỉn chu thường thấy, họ lựa chọn khoác lên mình chiếc áo đạo sĩ màu đen lấy cảm hứng từ hình tượng vua Gia Tĩnh trong bộ phim lịch sử Đại Minh vương triều 1566.

Theo SCMP, trào lưu này xuất hiện trong mùa thu năm nay tại các thành phố lớn của Trung Quốc, từ những tòa nhà văn phòng đến trường đại học và đường phố. Với một số người trẻ đang kiệt sức vì lịch làm việc dày đặc, những chiếc áo mang phong cách cổ trang không chỉ là lựa chọn thời trang khác lạ mà còn trở thành biểu tượng hài hước cho mong muốn được làm việc ít áp lực hơn.

Vì sao một vị hoàng đế thời Minh bỗng trở thành hình mẫu của dân công sở?

Nhân vật được giới trẻ Trung Quốc lựa chọn làm nguồn cảm hứng là hoàng đế Gia Tĩnh, người trị vì dưới triều Minh. Tuy nhiên, thay vì tái hiện hình ảnh một vị vua uy nghi với long bào vàng rực rỡ, họ lại chú ý đến bộ trang phục đạo sĩ màu đen gắn với nhân vật này trong phim Đại Minh vương triều 1566.

Trong tác phẩm truyền hình, diễn viên Trần Bảo Quốc đảm nhận vai vua Gia Tĩnh với hình tượng khá đặc biệt. Nhà vua thường xuất hiện trong trang phục đạo sĩ, mang dáng vẻ xuề xòa và nổi tiếng với việc không mấy chú tâm đến những công việc triều chính thường ngày. Chính hình ảnh ấy khiến nhân vật trở thành nguồn cảm hứng thú vị cho những người trẻ đang mong muốn thoát khỏi cảm giác phải liên tục lao vào công việc.

Sự đối lập ở đây tạo nên nét hài hước rất riêng. Một vị hoàng đế vốn được kỳ vọng gánh vác việc quốc gia đại sự lại trở thành hình mẫu của tinh thần sống thảnh thơi, trong khi những nhân viên văn phòng bình thường đang phải đối diện với hàng loạt chỉ tiêu, thời hạn và yêu cầu tăng ca. Nếu ngày trước, trang phục hoàng gia gắn liền với quyền lực và trách nhiệm thì trong trào lưu mới, chiếc áo lại mang ý nghĩa gần như ngược lại: Mong được thư giãn, không để công việc chiếm trọn cuộc sống.

Đáng chú ý, những người tham gia không nhất thiết muốn tái hiện chính xác trang phục lịch sử. Điều họ tìm kiếm là sự đồng điệu với hình tượng nhân vật trên màn ảnh, qua đó thể hiện tâm trạng của bản thân bằng một cách nhẹ nhàng và có phần tinh nghịch.

Khi một bộ quần áo trở thành lời phản kháng trước văn hóa tăng ca

Đằng sau sự hài hước của xu hướng này là câu chuyện không mới trong môi trường công sở Trung Quốc: Áp lực làm việc kéo dài và cảm giác kiệt sức của người trẻ.

Trong nhiều năm, văn hóa làm việc cường độ cao đã trở thành chủ đề gây tranh luận. Khi những ngày làm việc liên tục, chỉ tiêu tăng trưởng và yêu cầu luôn sẵn sàng cho công việc khiến đời sống cá nhân bị thu hẹp, không ít người bắt đầu đặt câu hỏi liệu sự nghiệp có nhất thiết phải được đánh đổi bằng toàn bộ thời gian và sức khỏe hay không.

Việc khoác lên mình chiếc áo đạo sĩ của vua Gia Tĩnh vì thế có thể được xem như một hình thức bày tỏ thái độ bằng sự hài hước. Thay vì trực tiếp tuyên bố phản đối công việc, những người tham gia lựa chọn một biểu tượng văn hóa quen thuộc để gửi gắm mong muốn được sống chậm lại, giảm bớt áp lực và có thêm thời gian dành cho bản thân.

Điều thú vị là xu hướng này không hoàn toàn tách biệt với những thay đổi đang diễn ra trong quan niệm nghề nghiệp của giới trẻ Trung Quốc. Trước đó, nhiều người đã hưởng ứng trào lưu mặc đồ xuề xòa đi làm, ưu tiên sự thoải mái thay vì cố gắng duy trì hình ảnh công sở hoàn hảo. Một số người trẻ cũng bắt đầu cân nhắc từ chối cơ hội thăng chức nếu vị trí mới đồng nghĩa với trách nhiệm lớn hơn nhưng không mang lại sự cải thiện tương xứng về thu nhập và chất lượng cuộc sống.

Nhìn từ góc độ ấy, chiếc áo của vị hoàng đế thời Minh chỉ là một biểu hiện mới của mong muốn rất thực tế: Được làm việc, kiếm sống và phát triển sự nghiệp mà không phải luôn trong trạng thái kiệt sức.

Tất nhiên, mặc một bộ trang phục khác lạ không thể lập tức thay đổi khối lượng công việc hay chính sách của doanh nghiệp. Sự hưởng ứng trên mạng xã hội cũng không đồng nghĩa tất cả những người tham gia đều thực sự từ chối tăng ca. Tuy nhiên, cách người trẻ sử dụng thời trang và văn hóa đại chúng để diễn đạt tâm trạng cho thấy nhu cầu được lắng nghe về áp lực công việc ngày càng rõ ràng.

Người trẻ không hẳn lười biếng, họ chỉ không muốn sống để làm việc

Một điểm đáng suy ngẫm từ xu hướng này là sự thay đổi trong cách nhìn nhận về chăm chỉ và thành công. Trong quan niệm truyền thống, người làm việc nhiều giờ, luôn sẵn sàng nhận thêm nhiệm vụ và đặt sự nghiệp lên hàng đầu thường được đánh giá là có tinh thần cầu tiến. Tuy nhiên, thế hệ trẻ ngày càng quan tâm đến một câu hỏi khác: Những nỗ lực ấy có thực sự mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn hay chỉ khiến bản thân liên tục mệt mỏi?

Việc yêu thích hình tượng một vị vua nổi tiếng lười biếng rõ ràng mang tính châm biếm, chứ không nhất thiết đồng nghĩa với mong muốn trốn tránh mọi trách nhiệm. Đối với những người đang chịu áp lực, đôi khi chỉ một câu nói đùa hoặc một món đồ mang ý nghĩa hài hước cũng có thể giúp họ tìm thấy sự đồng cảm.

Ở một khía cạnh khác, câu chuyện còn cho thấy người trẻ đang tìm kiếm những cách thể hiện bản thân mới trong môi trường làm việc. Nếu trước đây quần áo công sở chủ yếu được xem là phương tiện xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp thì hiện tại, trang phục đôi khi còn phản ánh thái độ sống, nhu cầu cá nhân và cả những bất mãn khó diễn đạt bằng lời.

Dẫu vậy, sự thoải mái không nên bị hiểu nhầm thành việc thiếu trách nhiệm. Một môi trường làm việc lành mạnh vẫn cần sự cam kết, hiệu quả và khả năng phối hợp giữa các thành viên, nhưng điều đó không nhất thiết đồng nghĩa với việc nhân viên phải luôn sẵn sàng làm việc ngoài giờ.

Sau cùng, sự nổi lên của chiếc áo đạo sĩ lấy cảm hứng từ vua Gia Tĩnh có thể chỉ là một trào lưu nhất thời, nhưng cảm xúc phía sau nó lại rất quen thuộc với nhiều người đi làm. Khi cuộc sống đã có quá nhiều áp lực, mong muốn được nghỉ ngơi, bảo vệ thời gian cá nhân và không phải chứng minh sự chăm chỉ bằng những giờ tăng ca vô tận là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Có lẽ, người trẻ không thực sự muốn trở thành một vị hoàng đế lười biếng. Họ chỉ muốn có quyền quyết định khi nào nên làm việc hết mình và khi nào bản thân xứng đáng được nghỉ ngơi.