Giới trẻ đổi mới cách dạy con bằng phim

Khác với Gen X hay Gen Y, bố mẹ Gen Z là những "đứa trẻ đang trưởng thành". Họ nhìn cuộc sống rộng mở hơn và mong muốn con cái được tự do khám phá thế giới, định hình cá tính, nên luôn tạo điều kiện để chúng phát triển ngay từ bé.



Gen Z không những là người sành công nghệ mà còn điêu luyện áp dụng nó vào cuộc sống và ngay trong việc dạy con. Các ứng dụng giáo dục trực tuyến hay phim ảnh sinh động là những công cụ mà Gen Z ưa dùng để giúp con phát triển tư duy. Sự đa dạng nội dung trên nền tảng phim trực tuyến hay VOD cung cấp cho bố mẹ thế hệ này cả "kho tàng" bài học, trải nghiệm có thể truyền đạt cho con.

Công nghệ là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp bố mẹ Gen Z nuôi dạy con cái

Dạy con qua phim ảnh mang đến rất nhiều khác biệt. Bởi xem hoạt hình là sở thích không thể thiếu của trẻ em, ngoài giải trí còn kích thích sự phát triển trí não của trẻ. Thông qua hình ảnh và âm thanh sống động từ phim, trẻ sẽ có thể khám phá thế giới xung quanh và học được nhiều điều thú vị. Đây còn là cách bố mẹ Gen Z giúp con tiếp xúc với ngoại ngữ một cách tự nhiên nhất, phát triển khả năng về ngôn ngữ.



Với Gen Z, tư tưởng "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy", "gọi dạ bảo vâng" khá lỗi thời. Họ chủ động làm bạn với con nhiều hơn, khuyến khích tư duy phản biện từ trẻ, dành thời gian lắng nghe và hiểu tâm tư của con thông qua phim ảnh. Sẽ không lạ gì nếu bạn bắt gặp phụ huynh Gen Z ngồi xem phim hoạt hình cùng con.

Không chỉ cùng xem, phụ huynh Gen Z còn sẵn sàng tranh luận với con về những tình tiết, nhân vật nào đó trên phim. Đặc biệt qua những series hoạt hình mang tính "cha truyền con nối" nhưng ở phiên bản nâng cấp đầy vui nhộn như: Oggy Và Những Chú Gián Tinh Nghịch (Oggy And The Cockroaches), Mùa Hè Tuyệt Diệu Của Nhóc Nicholas (Nicholas' Fantastic Summer) hay Ban Nhạc Sóc Chuột: Đường Đua Của Chip (Alvin And The Chipmunks: The Road Chip)... sẽ tạo ra khoảng thời gian chung chất lượng cho bố mẹ được trò chuyện, chia sẻ và hiểu hơn những suy nghĩ của con mình.

Rất nhiều phim hoạt hình hấp dẫn trên K+KIDS để bố mẹ và các bé xem cùng nhau

Ngoài ra, bố mẹ Gen Z còn có xu hướng khuyến khích con phát triển các kỹ năng mềm bên cạnh những kiến thức sách vở. Họ mong muốn trẻ phải có hiểu biết xã hội, kỹ năng giao tiếp, sáng tạo và suy nghĩ độc lập. Nhiều Gen Z cũng dùng phim hoạt hình để mở rộng thế giới quan cho con, gợi mở những bài học nhân văn thông qua những nhân vật ngộ nghĩnh và trải nghiệm ý nghĩa.



Như bộ tứ trong Madagascar: Sở Thú Nhí (Madagascar: Wild A Little) mang đến cho các bé bài học về sự tự lập và tự tin khi đối mặt với nhiều vấn đề trong cuộc sống. Hay những series về rồng đặc sắc sẽ kích thích trí tưởng tượng và tinh thần phiêu lưu nơi trẻ. Đó là hành trình kỳ thú nhưng không kém gian nan của Hiccup và chú rồng Toothless, cả hai trở thành cầu nối xóa đi hận thù của người Viking và loài vật thần thoại trong Bí Kíp Luyện Rồng (How To Train Your Dragon); hoặc theo chân cặp sinh đôi Dak và Leyla cùng biệt đội rồng đi giải cứu những người bạn khác, bảo vệ quê hương Hutts Galor và tận hưởng niềm vui trong Biệt Đội Giải Cứu Rồng (Dragons: Rescue Riders).

Còn nếu muốn dạy con về cách thấu hiểu, yêu thương mọi người xung quanh, hay bài học về sự nỗ lực, dám ước mơ thì những bộ phim như Nhóc Trùm (The Boss Baby), Đấu Trường Âm Nhạc (Sing), Bác Sĩ Dolittle: Chuyến Phiêu Lưu Thần Thoại (Dolittle)... sẽ là lựa chọn không thể phù hợp hơn cho phụ huynh và các bé.

Những bộ phim hoạt hình trên K+KIDS không chỉ giải trí mà còn kích thích phát triển tư duy của bé

Tất cả những bộ phim kể trên đều có mặt trên K+KIDS và VOD App K+ trong suốt 3 tháng hè này để phục vụ các khán giả nhí và gia đình. Đó cũng là lý do Gen Z nói riêng và nhiều bố mẹ lựa chọn K+KIDS - kênh nội dung thiếu nhi hàng đầu Việt Nam với những chương trình chất lượng từ nhiều quốc gia được trẻ em yêu thích.



Đặc biệt các chương trình, phim đều có lịch chiếu cố định và có thể xem lại trên kho VOD App K+ mọi lúc, giúp phụ huynh dễ dàng quản lý thời gian xem của các con. Kho nội dung của K+KIDS liên tục được Truyền hình K+ đa dạng hóa, mang đến những chương trình, bộ phim không chỉ làm nức lòng các khán giả nhí mà còn "ghi điểm" tuyệt đối với phụ huynh. Hơn hết, việc thưởng thức loạt phim hay trên K+KIDS vào những ngày hè cũng là dịp để cả nhà quây quần, vừa chơi, vừa học, vừa giải trí cùng nhau.