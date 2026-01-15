Nhu cầu đặt đồ ăn trực tuyến vẫn duy trì ở mức cao, kéo theo cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các nền tảng giao đồ ăn.

Bên cạnh việc liên tục tung ra các chương trình khuyến mãi để giữ chân người dùng, nhiều nền tảng bắt đầu mở rộng “cuộc chơi” theo một hướng mới: cho phép người dùng kiếm tiền từ chính việc chia sẻ link đồ ăn. Trên mạng xã hội, nhiều bài đăng review quán ăn, trà sữa, bữa cơm văn phòng,... bắt đầu xuất hiện kèm đường link ShopeeFood. Ít người biết rằng, những link này không chỉ để “tiện đặt món”, mà còn có thể mang về hoa hồng thật cho người chia sẻ. Đây chính là ShopeeFood Affiliate - một nhánh mở rộng của mô hình tiếp thị liên kết vốn đã quen thuộc với cộng đồng KOL, KOC và người làm nội dung số. Đáng chú ý, ShopeeFood Affiliate không chỉ dành cho những người nổi tiếng trên mạng xã hội, mà mở ra cho cả người dùng phổ thông, miễn là có tài khoản Shopee và kênh chia sẻ nội dung ăn uống đang hoạt động.

Ảnh chụp màn hình.

Thực tế, ShopeeFood Affiliate không phải là một mô hình hoàn toàn mới. Chương trình này đã được triển khai từ trước, tuy nhiên chỉ đến giai đoạn 2025-2026, khi affiliate marketing (Tiếp thị liên kết) trở thành một trong những cách kiếm tiền được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội, ShopeeFood Affiliate mới bắt đầu thu hút sự chú ý rộng rãi hơn. Không ít người có thể kiếm tiền triệu đến hàng chục triệu mỗi tháng, nhờ những đơn hàng giá trị nhỏ nhưng phát sinh đều đặn mỗi ngày. Nhờ đặc thù dễ tiếp cận, ShopeeFood Affiliate đang dần được xem là “mảnh đất mới” so với các mô hình affiliate truyền thống như mỹ phẩm hay thời trang.

ShopeeFood Affiliate là gì và vì sao lại “hot” lúc này?

ShopeeFood Affiliate là chương trình tiếp thị liên kết áp dụng cho mảng ăn uống (F&B) trên nền tảng ShopeeFood. Người tham gia có thể chia sẻ link quán ăn hoặc món ăn cụ thể; khi người khác click link và đặt món thành công, người chia sẻ sẽ nhận hoa hồng theo từng món, thay vì theo toàn bộ đơn hàng.

So với affiliate Shopee truyền thống, ShopeeFood Affiliate có một số điểm khác biệt đáng chú ý. Giá trị mỗi đơn hàng thường nhỏ, dao động khoảng 50.000-200.000 đồng, nhưng tần suất đặt món cao, diễn ra hàng ngày. Nội dung review đồ ăn cũng dễ lan tỏa, đặc biệt với các món “hot trend”, combo ăn trưa, ăn khuya hay thực đơn mùa lễ Tết,...

Lý do ShopeeFood Affiliate trở nên “hot” còn đến từ việc ăn uống là nhu cầu thiết yếu. Người dùng dễ đưa ra quyết định đặt món hơn so với việc mua sản phẩm giá trị cao. Bên cạnh đó, hoa hồng có thể tăng đáng kể trong các chương trình khuyến mãi của quán, đặc biệt với khách hàng mới, dù nền tảng không công bố cố định một mức phần trăm cụ thể.

Cách tạo tài khoản Shopee Affiliate để tham gia ShopeeFood

Để tham gia ShopeeFood Affiliate, người dùng không cần đăng ký một tài khoản riêng, mà chỉ cần đăng ký chương trình Shopee Affiliate - hệ thống tiếp thị liên kết mở cho người dùng có kênh mạng xã hội hoạt động. ShopeeFood được tích hợp trực tiếp trong hệ thống này. Bạn không cần phải KOL hay KOC chuyên nghiệp (tất nhiên nếu nổi tiếng, có lượng người theo dõi đông đảo thì link sản phẩm sẽ tiếp cận được tới nhiều khách hàng hơn) mà ngay cả khi bạn là người bình thường - người dùng phổ thông, miễn là có tài khoản Shopee và kênh mạng xã hội hoạt động thật, đều có thể đăng ký tham gia.

Bạn không cần đăng ký riêng biệt cho ShopeeFood, mà chỉ cần tham gia Shopee Affiliate trước, sau đó truy cập mục ShopeeFood để sử dụng các tính năng (như lấy link sản phẩm, xem hiệu suất, cập nhật thông tin nhận hoa hồng).

Điều kiện để tham gia là:

- Có tài khoản Shopee cá nhân hợp lý, tài khoản Shopee đang hoạt động (đã xác thực SĐT/Email)

- Có kênh mạng xã hội (Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, v.v.) hoạt động thực tế, có nội dung lành mạnh, không vi phạm chính sách (ảnh đại diện, bài đăng, tương tác tốt).

Sau đó, thao tác các bước đăng ký tài khoản ngay trên ứng dụng Shopee trên điện thoại:

Bước 1: Bạn mở ứng dụng Shopee, vào tab “Tôi”, kéo xuống chọn “Shopee Tiếp Thị Liên Kết” (Shopee Affiliate Program), sau đó nhấn “Đăng ký ngay”. Nếu không thấy mục này, hãy thử cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất. Bấm vào đó, một giao diện giới thiệu chương trình sẽ hiện ra. Bạn nhấn nút “Đăng ký ngay” để bắt đầu.

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin cá nhân: họ tên, số điện thoại, email chính chủ. Nếu có mã giới thiệu (Referral Code), người dùng có thể nhập để hưởng ưu đãi theo từng chương trình.

Bước 3: Khai báo kênh truyền thông đang hoạt động như TikTok, Facebook, Instagram, YouTube… Lưu ý đây phải là kênh thật, có nội dung rõ ràng, không phải tài khoản ảo.

Sau khi hoàn tất, chờ Shopee xét duyệt trong khoảng 1-5 ngày. Kết quả sẽ được thông báo qua email.

Một điểm quan trọng là người tham gia cần xác thực danh tính (CCCD/CMND) và chuẩn bị mã số thuế cá nhân (nếu có) để việc thanh toán diễn ra suôn sẻ. Đây cũng là yêu cầu phù hợp với các quy định mới của Luật Thương mại điện tử dự kiến áp dụng từ giữa năm 2026.

Sau khi được duyệt, người dùng chỉ cần vào lại mục “Shopee Tiếp Thị Liên Kết”, chọn ShopeeFood để bắt đầu.

Gắn link đồ ăn và kiếm tiền như thế nào?

Giao diện ShopeeFood Affiliate được thiết kế khá trực quan, dễ thao tác ngay cả với người mới. Người dùng chỉ cần mở ứng dụng Shopee, vào tab “Tôi”, chọn “Shopee Tiếp thị liên kết”, sau đó truy cập mục ShopeeFood để bắt đầu.

Tại đây, hệ thống cho phép người dùng lựa chọn khu vực sinh sống, tìm kiếm quán ăn hoặc món ăn cụ thể. Mỗi quán, mỗi món đều hiển thị các thông tin cơ bản như lượt nhấp, số đơn hàng phát sinh và mức hoa hồng ước tính. Ngoài ra, ShopeeFood cũng gợi ý sẵn nhiều danh mục như món nổi bật, bán chạy hay nhóm có hoa hồng cao, giúp người dùng dễ dàng chọn nội dung phù hợp để chia sẻ.

Khi nhấn vào một quán ăn hoặc món ăn cụ thể, người dùng có thể xem chi tiết địa chỉ, đánh giá từ khách hàng, các chương trình khuyến mãi đang áp dụng và mức hoa hồng tối đa tương ứng. Những thông tin này giúp người chia sẻ cân nhắc nên giới thiệu món nào để vừa phù hợp với người xem, vừa có khả năng phát sinh đơn hàng.

Hiện nay, người dùng có thể tạo link affiliate ShopeeFood theo ba cách phổ biến.

- Thứ nhất, lấy link trực tiếp trong mục ShopeeFood Affiliate thuộc hệ thống Shopee Affiliate. Đây là cách được Shopee khuyến nghị vì đảm bảo link hợp lệ và đủ điều kiện ghi nhận hoa hồng. Người dùng chỉ cần nhấn nút “Chia sẻ” tại trang quán ăn hoặc món ăn, sau đó chọn nền tảng như Facebook, Zalo, TikTok hoặc sao chép link để đăng tải.

- Thứ hai, lấy link từ tab ShopeeFood trong ứng dụng Shopee, tại các bộ sưu tập hoặc danh mục được gắn nhãn affiliate. Với cách này, người dùng vẫn có thể tạo link chia sẻ mà không cần truy cập trực tiếp vào mục ShopeeFood Affiliate.

- Thứ ba, lấy link từ ứng dụng ShopeeFood riêng, trong trường hợp tài khoản ShopeeFood đã được liên kết với hệ thống Shopee Affiliate. Các link được tạo từ ứng dụng này cũng được ghi nhận hoa hồng nếu người dùng đặt món thành công.

Cách ấy link Quán ăn/Nhà hàng hoặc sản phẩm.

Hoa hồng ShopeeFood Affiliate được tính theo từng món ăn, thay vì theo toàn bộ đơn hàng. Mức hoa hồng này thường cao hơn đối với khách hàng mới và được hiển thị ước tính ngay trên hệ thống. Toàn bộ doanh thu sẽ được tổng hợp chung với các khoản affiliate khác của Shopee và thanh toán định kỳ theo hai đợt mỗi tháng.

Cơ hội và rủi ro: Không phải ai cũng “ăn nên làm ra”

ShopeeFood Affiliate mở ra một hướng kiếm thêm thu nhập cho những người yêu ăn uống, không cần vốn ban đầu, linh hoạt về thời gian và dễ tiếp cận. Dù mỗi đơn hàng có giá trị không lớn, nhưng nếu phát sinh đều đặn mỗi ngày, khoản thu nhập cộng dồn có thể đáng kể.

Tuy nhiên, mô hình này cũng đi kèm không ít rủi ro. Hoa hồng có thể thay đổi theo chính sách của nền tảng, mức độ cạnh tranh ngày càng cao, đặc biệt tại các thành phố lớn. Ngoài ra, việc lạm dụng chia sẻ link hoặc đăng tải nội dung kém chất lượng có thể gây phản cảm với người xem, thậm chí bị nền tảng hạn chế hiển thị.

Ở góc độ rộng hơn, ShopeeFood Affiliate cho thấy một xu hướng rõ rệt: tiếp thị liên kết đang dần len sâu vào các hành vi tiêu dùng hằng ngày, từ mua sắm đến ăn uống. Với những ai đam mê ẩm thực và làm nội dung số, đây có thể là cách “ăn một miếng, kiếm thêm tiền” đúng nghĩa miễn là hiểu rõ luật chơi và làm một cách bài bản.