Hiện nay (ngày 22/10), Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia ghi nhận rằng, khối không khí lạnh đã bắt đầu ảnh hưởng đến một số khu vực thuộc Trung Trung Bộ. Tại trạm Bạch Long Vĩ ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cồn Cỏ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; trong khi tại trạm Lý Sơn gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo trong 24–48 giờ tới

Chiều tối và đêm 22/10, không khí lạnh sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng xuống các khu vực còn lại của Trung Trung Bộ. Trong đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, có nơi cấp 5.

Đặc biệt, do tác động của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh, khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng dự báo từ chiều tối 22/10 có gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9.

Tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, thời tiết về đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất dự báo tại khu vực đồng bằng và Thanh Hóa: 19–22°C; Trung du và vùng núi: 17–19°C; Vùng núi cao: có nơi dưới 16°C; Riêng khu vực Hà Nội: không mưa, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19–22°C.

Trên biển, do ảnh hưởng kết hợp giữa không khí lạnh và hoàn lưu bão số 12, tình hình thời tiết trên các vùng biển diễn biến phức tạp.

Tại khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa), gió Đông Bắc mạnh cấp 7–8; riêng vùng biển phía Tây, nơi gần tâm bão đi qua, gió mạnh cấp 9–10, giật cấp 12. Sóng biển cao từ 3,0–5,0m, vùng gần tâm bão có thể cao 5,0–7,0m; biển động rất mạnh.

Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2,0–4,0m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm khu vực Cồn Cỏ, Lý Sơn và đảo Cù Lao Chàm) có gió mạnh cấp 6–7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 3,0–5,0m, biển động mạnh.

Cảnh báo mưa lớn tại các khu vực sau

Do ảnh hưởng kết hợp giữa không khí lạnh, hoàn lưu bão số 12 và nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi được dự báo sẽ có mưa lớn diện rộng bắt đầu từ đêm 22/10.

Hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, làm đổ gãy cây cối, hư hại nhà cửa và ảnh hưởng đến giao thông, hạ tầng tại nhiều khu vực. Mưa lớn kéo dài có nguy cơ gây ngập úng ở vùng trũng, thấp; đồng thời làm gia tăng rủi ro lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực đồi núi.

Ngoài ra, mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập cục bộ tại các đô thị và khu công nghiệp. Trên biển, gió mạnh và sóng lớn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của tàu thuyền và các phương tiện khai thác hải sản. Bên cạnh đó, thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng sớm có thể tác động đến sức khỏe người dân, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ nhỏ.

Dự báo thời tiết đêm 22 và ngày 23/10/2025

TP. Hà Nội:

Trời nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 3, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 19-21 độ C, cao nhất từ 24-26 độ C.

Tây Bắc Bộ:

Khu vực có mây, đêm có mưa vài nơi, ban ngày nắng. Gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, một số nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, có nơi dưới 16 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Đông Bắc Bộ:

Trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, riêng vùng ven biển cấp 4, có nơi cấp 5. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ C, vùng núi và trung du 17-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:

Phía Bắc (Thanh Hóa – Nghệ An) có mây, có mưa vài nơi. Phía Nam (Hà Tĩnh – Thừa Thiên Huế) nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to; riêng Nam Quảng Trị và TP. Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5; khu vực ven biển từ Quảng Trị đến Huế gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 24-27 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ:

Trời nhiều mây. Phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng TP. Đà Nẵng có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, từ chiều ven biển Đà Nẵng gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ:

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ:

Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

TP. Hồ Chí Minh:

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C.

(Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia)