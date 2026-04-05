Gil Lê và Xoài Non là cặp đôi nhận được sự quan tâm đặc biệt của dân tình. Kể từ khi công khai, cả hai không chỉ thoải mái thể hiện tình cảm trên mạng xã hội mà còn ra sức bảo vệ nhau trước những ý kiến trái chiều. Đơn cử như livestream mới đây, khi đang vui vẻ chia sẻ thì Gil Lê đọc được bình luận tiêu cực. Không im lặng bỏ qua, người yêu Xoài Non liền bật mood đáp trả cực gắt.

Cụ thể, sau câu nói "cuộc sống là để trải nghiệm" của Gil Lê, màn hình livestream xuất hiện comment: "Xoài cũng là trải nghiệm của Gil à". Trong tích tắc, Gil Lê liền thay đổi sắc mặt, bày tỏ khó chịu ngay trên sóng và thẳng thắn đáp trả: "Câu này bị vô duyên đó bạn". Trước thái độ cộc ra mặt của người yêu, Xoài Non cũng chỉ biết cười nhẹ rồi đút đồ ăn để dỗ ngọt.

Đoạn phản ứng này nhanh chóng được chia sẻ lại trên nhiều nền tảng, kéo theo loạt ý kiến bàn tán xoay quanh thái độ thẳng thắn của Gil Lê. Không ít người cho rằng cách đáp trả trực diện của Gil Lê thể hiện rõ sự bảo vệ người yêu, đặc biệt trong bối cảnh cả hai đã công khai và nghiêm túc với mối quan hệ của mình.

Một số netizen cũng phân tích rằng chính cách đặt câu hỏi ban đầu đã mang hàm ý kém tinh tế. Việc dùng từ trải nghiệm khi nói về một mối quan hệ tình cảm dễ tạo cảm giác xem nhẹ, thậm chí thiếu tôn trọng đối phương. Với những người đang trong một mối quan hệ nghiêm túc, cách diễn đạt như vậy hoàn toàn có thể gây khó chịu. Chính vì thế, phản ứng của Gil Lê được nhiều người nhận xét là dễ hiểu.

Gil Lê và Xoài Non ngày càng thoải mái sánh đôi sau khi vướng nghi vấn hẹn hò, đặc biệt là từ thời điểm cả hai bị bắt gặp có hành động thân mật trên sân pickleball vào khoảng tháng 8/2024. Kể từ đó, mối quan hệ của cặp đôi được cho là bước sang giai đoạn nghiêm túc hơn khi Gil Lê thường xuyên xuất hiện trong các dịp riêng tư của gia đình Xoài Non như sinh nhật người thân, những buổi tụ họp hay các dịp về quê. Đồng thời, cô cũng giới thiệu Xoài Non với bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Về phía mình, Xoài Non từng chia sẻ mong muốn được tiến xa hơn trong chuyện tình cảm, thậm chí kỳ vọng vào một lời cầu hôn trong tương lai.

Hậu công khai, bên cạnh những ý kiến ủng hộ thì Gil Lê và Xoài Non cũng gặp không ít ý kiến công kích từ một bộ phận cư dân mạng. Trong một lần bị chỉ trích chuyện yêu nhau, Xoài Non đã có phản hồi đầy thẳng thắn: "Sống hộ đời mình luôn đi bạn".

Không ít fan đã bày tỏ sự ủng hộ trước cách Xoài Non bảo vệ chuyện tình cảm của mình. Một số bình luận của cư dân mạng: "Yêu ai là quyền của Xoài, đừng ai sống thay cuộc đời của người khác", "Nói một lần cho rõ để khỏi ai tò mò nữa", "Cặp này dễ thương mà, quan trọng là người trong cuộc hạnh phúc"...

