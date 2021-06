Giấu người dưới khoang xuồng để vượt biên

Chiều 29/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hận, 32 tuổi, trú tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 28/6, trên sông Bình Di thuộc ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, Tổ công tác thuộc lực lượng An ninh Công an huyện phối hợp cùng Công an thị trấn Long Bình phát hiện Nguyễn Văn Hận đang điều khiển xuồng máy có biểu hiện nghi vấn, nên đã dừng phương tiện để kiểm tra.

Khi phát hiện lực lượng Công an, lợi dụng trời tối, Nguyễn Văn Hận bỏ lại phương tiện để tẩu thoát.

Đối tượng Nguyễn Văn Hận tại CQĐT

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện Lê Thị Ngọc Anh, 22 tuổi, trú tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai đang nằm dưới khoang xuồng nên mời về trụ sở làm việc. Còn Hận lẩn trốn đến khoảng 23h cùng ngày thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Bước đầu các đối tượng khai nhận sau khi được một người phụ nữ bên Campuchia giới thiệu, Ngọc Anh đã liên hệ và thỏa thuận với Hận để đưa Ngọc Anh từ Việt Nam qua Campuchia với giá 16 triệu đồng. Ngọc Anh được Hận bố trí cho nằm dưới khoang xuồng, chạy được một đoạn thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện trường vụ việc.

Hiện Công an huyện An Phú đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý nghiêm minh trước pháp luật./.