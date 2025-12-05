Giáp Tết, sao xấu chiếu mệnh: 2 cung hoàng đạo dễ gặp người thứ ba, cẩn trọng để giữ yên cửa nhà

Càng sát Tết, nhiều cặp đôi và gia đình dễ rơi vào những hiểu lầm không đáng có. Đây là thời điểm áp lực tài chính, công việc, chuẩn bị nhà cửa… khiến cảm xúc trở nên nhạy hơn. Theo chiêm tinh, trong những tuần cuối năm 2025, có 2 cung hoàng đạo rơi vào "vùng nhiễu" của sao xấu, rất dễ xảy ra hiểu lầm tình cảm, thậm chí vô tình bước vào tình huống người thứ ba nếu không tỉnh táo.

Dù không phải "vạ từ trên trời", nhưng đây là thời điểm hai cung này cần đặc biệt cẩn trọng để giữ yên cửa nhà.

Ảnh minh họa

Song Ngư – Nhạy cảm quá mức, dễ hiểu sai lòng người

Song Ngư vốn giàu cảm xúc, nhưng càng gần Tết, sức ép tài chính và chuyện lo nghĩ cho gia đình khiến họ dễ suy diễn.

Dễ vướng hiểu lầm tình cảm

Chỉ một câu nói vô tình, một tin nhắn trả lời chậm, hay một lời khen xã giao từ người khác phái cũng khiến Song Ngư "tự tưởng tượng", rồi dẫn đến giận hờn, lạnh nhạt. Ngược lại, người khác cũng có thể hiểu sai thiện ý của Song Ngư, từ đó gây rắc rối không đáng có.

"Người thứ ba" xuất hiện từ sự quan tâm sai thời điểm

Cuối năm, Song Ngư có xu hướng tìm sự đồng cảm bên ngoài khi cảm thấy mệt mỏi. Một người biết lắng nghe đúng lúc dễ khiến cảm xúc bị lệch hướng, dù bản thân không cố tình. Đây không phải tình huống ngoại tình, mà là rung động cảm xúc thoáng qua, nếu xử lý không khéo sẽ gây sóng gió gia đình.

Cách hóa giải

– Nói thẳng điều mình nghĩ thay vì im lặng.

– Tránh tâm sự quá nhiều với người khác giới trong giai đoạn nhạy cảm.

– Tập trung hơn vào chuẩn bị Tết, sự bận rộn giúp Song Ngư "thoát khỏi" suy nghĩ tiêu cực.

Ảnh minh họa

Thiên Bình – Vận tình cảm nhiễu loạn, kẻ thứ ba dễ xuất hiện dạng… hiểu lầm

Thiên Bình vốn thân thiện, giao tiếp nhiều nên cuối năm đôi khi "dễ bị hiểu lầm" là có ý với ai đó.

Tin nhắn – lời khen – sự gần gũi vô tình gây hiểu sai

Trong thời điểm sao xấu chiếu, những hành động xã giao bình thường của Thiên Bình bỗng trở thành "tín hiệu" với người khác. Điều này khiến họ vô tình rơi vào tình huống bị theo đuổi hoặc bị nghi ngờ.

Nguy cơ từ người cũ

Cuối năm là mùa liên lạc lại, và với Thiên Bình, người cũ hoặc bạn cũ khác giới có thể bất ngờ xuất hiện, gửi lời chúc, quan tâm hơi quá mức. Nếu Thiên Bình không rõ ràng, rất dễ gây sóng gió trong gia đình.

Gia đình căng thẳng vì thiếu giao tiếp

Càng gần Tết, câu chuyện tiền bạc, chi tiêu, biếu Tết hai bên nội ngoại có thể khiến vợ chồng Thiên Bình bất đồng. Chỉ cần hiểu lầm nhỏ cũng có thể khiến câu chuyện "lệch hướng" sang nghi ngờ vô căn cứ.

Cách hóa giải

– Giữ khoảng cách rõ ràng trong mọi quan hệ cũ – mới.

– Thẳng thắn báo cho người bạn đời nếu có người tiếp cận mình.

– Sắp xếp lại tài chính cuối năm, tránh để áp lực đẩy cảm xúc đi sai hướng.

Lời nhắc cho giai đoạn sát Tết

Hai cung hoàng đạo trên không bị xui vì định mệnh, mà vì sự nhạy cảm áp lực cuối năm khiến tâm lý dễ tổn thương. Chỉ cần:

Rõ ràng trong giao tiếp

Hạn chế tâm sự với người khác giới

Minh bạch tài chính

Ưu tiên nói chuyện trực tiếp thay vì đoán ý là hoàn toàn có thể giữ gia đình yên ấm, bước sang năm mới nhẹ nhàng, không mang theo vướng bận tình cảm.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm