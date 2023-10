Giáo viên vay tiền qua app, phụ huynh nhận tin nhắn đe dọa, chủ nợ tìm đến trường

Chủ nợ đến tận trường đòi nợ giáo viên

“Một số chủ nợ đến trường đòi nợ, nhắn tin uy hiếp, đe doạ tính mạng giáo viên lẫn chủ trường, thậm chí còn gửi tin nhắn đến từng phụ huynh. Nhưng nếu cho các cô ngưng việc thì chúng tôi rất đau lòng”, bà Đào Thị Như Quỳnh, Nhà sáng lập và điều hành hệ thống mầm non Angel Kids, trình bày khó khăn trước lãnh đạo thành phố và nhiều ban, ngành trong buổi đối thoại giữa doanh nghiệp ngành giáo dục và Sở GD&ĐT TPHCM chiều 6/9.

Bà Đào Thị Như Quỳnh, Nhà sáng lập và điều hành hệ thống mầm non Angel Kids

Bà Như Quỳnh thông tin, do không thể đi dạy, không nhận được lương nên các giáo viên mầm non gặp khó khăn về tài chính trong đợt dịch COVID-19. Sau dịch, nhiều người vì túng quẫn đã dính vào nợ xấu. Lãi suất cắt cổ, vay 20 triệu nhưng phải trả 100 triệu khiến giáo viên không đủ khả năng chi trả.

Đại diện Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an TPHCM nhận định tình hình tội phạm về tín dụng đen tương đối phức tạp, có những vụ việc vượt khỏi phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Dù nỗ lực trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm này, nhưng để giải quyết một vụ việc thì gặp rất nhiều khó khăn.

“Với chức năng của công an thành phố, chúng tôi đã phối hợp với các trường có biện pháp giáo dục, tuyên truyền về vấn đề này trong thời gian qua. Khi nhận được phản ánh một sự việc cụ thể, chúng tôi sẽ cử người xuống tận cơ sở để nắm thông tin và phân cấp để hỗ trợ giải quyết”, vị Đại diện Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an TPHCM nói.

Nhiều giáo viên nghỉ việc sau dịch COVID-19

Chủ nhiều trường mầm non tư thục khác cũng cho biết phải “thắt lưng buộc bụng” để duy trì hoạt động trong bối cảnh tuyển sinh ảm đạm. Trong đó, khó khăn đối với các chủ trường là chính sách đóng bảo hiểm xã hội và hoàn thành nghĩa vụ thuế, nên mong thành phố có thêm chính sách ưu đãi về chính sách này.

Ông Ngô Ngọc Luyến, Chủ đầu tư và là người trực tiếp điều hành Trường Mầm non Nam Mỹ (huyện Bình Chánh) bày tỏ nỗi buồn về thực trạng nhiều cán bộ, giáo viên không trụ nổi nên đã nghỉ việc sau dịch COVID-19.

Đại diện Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an TPHCM

Trong khi đó, bà Đào Thị Tin, Giám đốc Công ty TNHH Thiên Ân Phúc - đơn vị đầu tư 4 trường tư thục ở quận Gò Vấp và TP Thủ Đức nêu thực tế, sau dịch COVID-19, nhiều thời điểm số lượng giáo viên trong trường còn đông hơn số trẻ đi học.

“Quy mô tuyển sinh 350 trẻ nhưng hiện chỉ nhận được 100 cháu. Nguồn thu giảm sâu nhưng chúng tôi vẫn phải đảm bảo lương hàng tháng cho các cô. Tiền bảo hiểm xã hội đã nợ mấy tháng qua. Hiện nay đơn vị phải nhận quyết định xử phạt do nợ tiền bảo hiểm xã hội”, bà Tin bày tỏ.

Đáp lại các băn khoăn nói trên, ông Mai Phương Liên, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch tài chính, Sở GD&ĐT TPHCM thông tin, hiện nay TPHCM triển khai chương trình kích cầu đầu tư, trong đó thời gian hỗ trợ lãi suất vay tối đa 7 năm. Trong đó, điều kiện để đơn vị nhận chính sách hỗ trợ là tỷ lệ vốn vay không quá 70% vốn đầu tư cơ bản, đồng nghĩa nhà đầu tư có 30% vốn đối ứng. Ngân sách thành phố hỗ trợ toàn bộ lãi vay, tuy nhiên chính sách hỗ trợ không áp dụng đối với chi phí giải phóng mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức yêu cầu Sở GD&ĐT TPHCM mở thêm các kênh tiếp nhận thông tin và có phản hồi thường xuyên cho các doanh nghiệp, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hệ thống giáo dục ngoài công lập. Cùng với đó, thành phố sẽ tiếp tục kiến nghị cơ quan cấp trên bổ sung, sửa đổi một số quy định còn bất cập; đồng thời quán triệt tinh thần làm việc đối với các sở, ngành trên địa bàn thành phố là hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp, không được cứng nhắc trong việc xử lý các hồ sơ thủ tục.