Giáo sư nói: 1 người mẹ được xem là nuôi dạy con tốt thường có 5 đặc điểm này, chỉ cần có 3 điều cũng đã rất đáng quý, bạn có không?

Thế nào là một người mẹ tốt? Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau. Có người cho rằng đó là người mẹ luôn hy sinh vì con, có người lại tin rằng chỉ cần con khỏe mạnh, hạnh phúc là đủ.

Không lâu trước đây, một giáo sư, chuyên gia giáo dục nổi tiếng đã đưa ra 5 chi tiết rất đời thường để đánh giá một người mẹ.

Theo ông, chỉ cần làm được 3 trong 5 điều dưới đây cũng đã là một người mẹ rất tốt. Nếu thực hiện được cả 5, điều đó sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sự phát triển của trẻ.

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1. Gác lại mọi cảm xúc tiêu cực trước khi bước vào nhà

Sau khi trở thành mẹ, con cái trở thành một phần vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Vì vậy, trước khi tan làm về nhà, người mẹ nên cố gắng để những áp lực, mệt mỏi hay bực bội của công việc ở bên ngoài cánh cửa. Khi mở cửa bước vào nhà, điều trẻ cần nhất là một bầu không khí ấm áp, bình yên.

Điều này không có nghĩa là người mẹ phải luôn vui vẻ hay che giấu cảm xúc, mà là cố gắng không trút những cảm xúc tiêu cực lên con. Một môi trường gia đình tích cực sẽ giúp trẻ cảm thấy an toàn và phát triển khỏe mạnh hơn về mặt tinh thần.

2. Trân trọng từng thành quả nhỏ của con

Có thể với người lớn, một bông hoa điểm tốt hay một ngôi sao thưởng ở trường chỉ là điều rất bình thường. Nhưng với trẻ, đó lại là niềm tự hào rất lớn. Khi con hào hứng chạy về khoe: "Hôm nay con được cô thưởng một bông hoa đỏ!", người mẹ đừng tỏ ra hờ hững hay đáp lại qua loa. Thay vào đó, hãy cúi xuống, nhìn vào mắt con và dành cho con một lời khen chân thành.

Dù phần thưởng ấy nhỏ đến đâu, đó cũng là thành quả mà trẻ rất muốn chia sẻ với người mình yêu thương nhất.

Nếu thường xuyên bị phớt lờ, trẻ có thể dần khép lại cánh cửa giao tiếp với cha mẹ.

3. Đôi khi hãy trở thành một người mẹ "không biết"

Khi lớn lên, trẻ sẽ có vô vàn câu hỏi. Nhiều cha mẹ muốn lập tức đưa ra đáp án để chứng tỏ mình hiểu biết. Tuy nhiên, theo Giáo sư, đôi khi người mẹ nên "giả vờ không biết".

Ví dụ, khi con hỏi một từ mới trong lúc làm bài tập, thay vì trả lời ngay, mẹ có thể nói: "Mẹ cũng không nhớ rõ, hai mẹ con mình cùng tra từ điển nhé". Qua đó, trẻ không chỉ học được kiến thức mà còn biết cách sử dụng công cụ để tự tìm câu trả lời. Đây chính là cách dạy con phương pháp học tập thay vì chỉ cho con đáp án.

4. Giữ bình tĩnh khi con thất bại

Nếu một ngày con bước về nhà và nói rằng mình làm bài kiểm tra không tốt, điều đầu tiên người mẹ cần làm là giữ bình tĩnh. Đừng nổi nóng, cũng đừng lập tức sa sầm nét mặt. Bởi lúc ấy, điều trẻ quan sát nhiều nhất chính là phản ứng của mẹ. Hãy cùng con xem lại bài, phân tích nguyên nhân sai ở đâu và tìm cách cải thiện.

Điều quan trọng không phải là trẻ có vấp ngã hay không, mà là trẻ học được cách đối diện với thất bại một cách bình tĩnh và rút kinh nghiệm cho lần sau.

5. Thấu hiểu sự sợ hãi của con

Trước một kỳ thi hoặc một thử thách mới, nhiều trẻ sẽ cảm thấy lo lắng. Khi đó, người mẹ không nên xem nhẹ cảm xúc của con, cũng không nên căng thẳng hơn cả con. Thay vào đó, hãy động viên bằng những lời đơn giản như: "Ngày xưa bằng tuổi con, mẹ còn lo hơn con nhiều". Chỉ một câu nói như vậy cũng có thể giúp trẻ cảm thấy được đồng cảm, giảm áp lực và tự tin hơn trước thử thách.

Không có người mẹ nào có thể làm đúng mọi việc mỗi ngày. Vì thế, điều quan trọng không phải là cố gắng trở thành một người mẹ hoàn hảo, mà là luôn sẵn sàng học hỏi, lắng nghe và đồng hành cùng con trong quá trình trưởng thành.

Đôi khi, một cái ôm đúng lúc, một lời động viên chân thành hay sự bình tĩnh khi con mắc lỗi còn có giá trị hơn rất nhiều những bài học dài dòng.

Theo quan điểm của Giáo sư, chỉ cần người mẹ thực hiện được khoảng 3 trong 5 điều trên cũng đã là một người mẹ rất đáng quý và có thể mang đến cho con một môi trường trưởng thành đầy yêu thương, an toàn và tích cực.

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