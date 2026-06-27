Nghiên cứu của Đại học Harvard: Những em bé sinh vào MÙA NÀY có chỉ số IQ đặc biệt cao

Mùa sinh cũng được cho là có thể tạo nên một số khác biệt nhất định ở trẻ.

Một nghiên cứu được nhắc đến từ Đại học Harvard cho rằng, trẻ sinh vào những thời điểm khác nhau trong năm có thể sở hữu những lợi thế phát triển khác nhau. Nguyên nhân được lý giải là do ở mỗi mùa, chế độ dinh dưỡng và điều kiện môi trường của người mẹ có sự khác biệt, từ đó ít nhiều ảnh hưởng đến quá trình phát triển của thai nhi.

Dưới đây là những đặc điểm thường được nhắc đến ở trẻ sinh vào bốn mùa.

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1. Trẻ sinh vào mùa xuân

Mùa xuân là thời điểm cây cối đâm chồi nảy lộc, thời tiết ôn hòa, dễ chịu. Trẻ sinh vào mùa xuân thường có điều kiện phát triển thuận lợi hơn nên tốc độ tăng trưởng cũng nhanh hơn so với nhiều trẻ sinh vào các mùa khác.

Ngoài ra, nhiều trẻ sinh vào mùa xuân được cho là có năng khiếu nghệ thuật. Không ít danh họa nổi tiếng như Leonardo da Vinci hay Michelangelo đều sinh vào mùa này. Vì vậy, cha mẹ có thể tạo điều kiện cho con tiếp xúc với nghệ thuật từ sớm như đưa trẻ tham quan bảo tàng, triển lãm, học vẽ, học nhạc hoặc tham gia các hoạt động sáng tạo để nuôi dưỡng khả năng thẩm mỹ.

2. Trẻ sinh vào mùa hè

Mùa hè gắn liền với thời tiết nắng ấm và nguồn trái cây phong phú. Những đứa trẻ sinh vào mùa hè thường tràn đầy năng lượng, lạc quan, tự tin và dễ hòa đồng với bạn bè. Vì vậy, cha mẹ nên tạo nhiều cơ hội để con tham gia các hoạt động tập thể, vui chơi cùng bạn bè và rèn luyện kỹ năng giao tiếp.

Một điểm đáng chú ý khác là trẻ sinh vào mùa hè được cho là có xu hướng giữ tinh thần tích cực hơn khi đối mặt với khó khăn, dễ vượt qua thất bại và thích nghi với những thay đổi trong cuộc sống.

3. Trẻ sinh vào mùa thu

Mùa thu từ lâu được xem là mùa thu hoạch. Đây cũng là thời điểm nguồn thực phẩm dồi dào hơn, giúp phụ nữ mang thai có điều kiện bổ sung dinh dưỡng đầy đủ. Nhờ vậy, trẻ sinh vào mùa thu được cho là có lợi thế về thể chất như chiều cao, cân nặng và sự phát triển của các cơ quan trong cơ thể. Những trẻ này thường có sức đề kháng tốt hơn và nguy cơ mắc bệnh khi về già thấp hơn.

Cha mẹ có thể khuyến khích con tham gia các môn thể thao để phát huy lợi thế về thể lực.

4. Trẻ sinh vào mùa đông

Trẻ sinh vào mùa đông được cho là có chỉ số thông minh nổi bật hơn so với trẻ sinh vào các mùa khác. Trong mùa đông, thai nhi và trẻ sơ sinh chịu nhiều kích thích từ môi trường hơn, điều này có thể góp phần thúc đẩy sự phát triển của não bộ.

Bên cạnh đó, trẻ sinh vào mùa đông cũng được cho là có khả năng thích nghi với thời tiết lạnh tốt hơn và ít bị ốm vào mùa đông khi lớn lên. Với nhóm trẻ này, cha mẹ có thể khuyến khích con phát triển khả năng học tập, đọc sách và khám phá tri thức từ sớm.

Tuy nhiên, mùa sinh không quyết định hoàn toàn tương lai của trẻ

Những kết luận trên chỉ mang tính thống kê và không đúng với tất cả mọi người. Có những trẻ sinh vào mùa xuân nhưng lại rất khỏe mạnh và có chỉ số thông minh nổi bật. Ngược lại, cũng có trẻ sinh vào mùa hè nhưng khá hướng nội, ít giao tiếp; hay trẻ sinh vào mùa thu nhưng thể chất yếu và thường xuyên ốm vặt.

Nói cách khác, mùa sinh chỉ là một trong rất nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.

Điều quan trọng hơn vẫn là quá trình nuôi dưỡng sau khi sinh. Cha mẹ nên tập trung vào ba yếu tố cốt lõi gồm dinh dưỡng, giấc ngủ và vận động, bởi đây mới là nền tảng quan trọng giúp trẻ phát triển khỏe mạnh cả về thể chất lẫn trí tuệ.