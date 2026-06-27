Mới đây, một tài khoản mạng xã hội chia sẻ hình ảnh bức thư do cháu gái viết tặng bố với dòng trạng thái ngắn gọn: "Đây là bức thư cháu gái tui gửi bố em! Muốn khóc!". Bức thư được trình bày cẩn thận trên giấy, viền trang trí màu xanh, phía dưới còn nắn nót dòng chữ "I love you dad". Điều khiến nhiều người chú ý không phải là hình thức mà là những lời tâm sự đầy yêu thương của cô bé.

Em viết:

Thư gửi bố

Con chào bố! Con là Thư đây!

Cảm ơn bố vì đã là bố của con, đã yêu thương con theo cách riêng, có thể không hoàn hảo, nhưng bố là duy nhất, bố phải thật mạnh khỏe, sống vui vẻ để là điểm tựa vững chắc của cả nhà mình bố nhé! Con lớn rồi và sẽ học cách yêu cả những điều không hoàn hảo của bố như cách bố đã luôn bao dung với chúng con bao năm qua.

Hành trình lớn lên của con rất hạnh phúc vì có bố.

Với thế giới, bố chỉ là một người, nhưng đối với con, bố là cả thế giới.

Đặc biệt, câu văn khiến nhiều người xúc động nhất là: "Con lớn rồi và sẽ học cách yêu cả những điều không hoàn hảo của bố như cách bố đã luôn bao dung với chúng con bao năm qua".

Theo chia sẻ của người đăng bài, tác giả của bức thư hiện đang học lớp 6. Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ bởi cách diễn đạt và suy nghĩ của em được nhận xét là chín chắn hơn tuổi.

Nhiều phụ huynh cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ khi cô bé không nhìn bố bằng tiêu chuẩn của một người hoàn hảo, mà bằng sự biết ơn và thấu hiểu. Không ít người cho rằng, điều quý giá nhất trong bức thư chính là việc một đứa trẻ mới 11-12 tuổi đã nhận ra rằng người lớn cũng có những thiếu sót.

Thay vì chỉ mong bố mẹ đáp ứng mọi mong muốn của mình, em lại chọn cách nói rằng sẽ học cách yêu cả những điều chưa hoàn hảo của bố, giống như cách bố luôn bao dung với con. "Đọc mà thấy cách gia đình này nuôi dạy con rất hay. Một đứa trẻ biết nói lời cảm ơn và biết nhìn thấy sự vất vả của cha mẹ chắc chắn lớn lên trong rất nhiều yêu thương", một tài khoản chia sẻ.

Nhiều người cũng cho rằng, những bức thư như thế nhắc nhở các bậc cha mẹ rằng điều trẻ ghi nhớ nhiều nhất không phải những món quà đắt tiền hay những lời dạy dài dòng, mà là cảm giác được yêu thương, được bao bọc trong suốt quá trình trưởng thành.

Một đứa trẻ biết viết: "Con sẽ học cách yêu những điều không hoàn hảo của bố" có lẽ cũng là bởi em đã lớn lên trong một gia đình mà tình yêu thương luôn được trao đi trước, để rồi một ngày chính tình yêu ấy quay trở lại bằng những dòng chữ giản dị nhưng đủ khiến bất kỳ người làm cha nào cũng khó cầm được nước mắt.