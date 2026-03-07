Liên quan đến nội dung lan truyền trên mạng xã hội thời gian gần đây, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa ban hành thông tin chính thức liên quan đến ông Trần Minh Thành (pháp danh Nhuận Đạt) nhằm làm rõ một số nội dung.

Thông cáo do Thượng tọa Thích Phước Nguyên - Phó Tổng thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam - ký ban hành ngày 6/3/2026 tại TP.HCM.

Toàn văn thông báo của Giáo hội Phật giáo

Theo thông cáo, ngày 3/12/2025, ông Trần Minh Thành đã đến chùa Quan Âm (tỉnh Khánh Hòa) lễ Phật và trình bạch trước chư Tăng. Trước sự chứng kiến của Thầy Thích Nhuận Minh cùng một số vị đi cùng, ông đã chính thức tác bạch xin hoàn tục và sau đó đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật.

Sau thời điểm hoàn tục, trên một số nền tảng mạng xã hội xuất hiện hình ảnh, video ghi lại sinh hoạt cá nhân của ông trong các chuyến du lịch. Trong một số hình ảnh được đăng tải, ông sử dụng trang phục cư sĩ tại gia có hình thức tương đối gần với trang phục thường thấy của tu sĩ Phật giáo. Điều này đã dẫn đến nhiều ý kiến và suy diễn trái chiều trên mạng xã hội.

Hình ảnh lan truyền trên mạng được cho là ông Thích Nhuận Đạt có mối quan hệ tình cảm với một người phụ nữ - Ảnh: Vietnamnet

Cũng theo thông báo của giáo hội, ông Trần Minh Thành (pháp danh Nhuận Đạt), sinh ngày 31/7/1978, quê quán tỉnh Ninh Thuận (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa), từng là đệ tử của Thượng tọa Thích Quảng Thừa (đã viên tịch).

Trong giai đoạn từ năm 1996 đến năm 2000, ông Trần Minh Thành tu học tại Ninh Thuận, sau đó xin chuyển đến nơi khác để tiếp tục tu học.Theo Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thông tin này được ban hành nhằm giúp các cơ quan truyền thông và công chúng hiểu rõ sự việc, tránh những suy diễn không cần thiết có thể ảnh hưởng đến các tổ chức và cá nhân không liên quan.

Trước đó, trên các nền tảng như Facebook , TikTok xuất hiện nhiều livestream, bài đăng và video liên quan đến một người được giới thiệu là "thầy" hoặc "cư sĩ" với pháp danh Thích Nhuận Đạt cùng một phụ nữ tên Tym.

Các nội dung lan truyền cho rằng hai người có tranh chấp về tài chính cũng như những vấn đề liên quan đến đời sống riêng tư.

Hàng loạt đoạn clip, hình ảnh và file ghi âm được chia sẻ rộng rãi, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận nhưng phần lớn thông tin vẫn chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng hoặc tổ chức tôn giáo.