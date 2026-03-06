Những ngày gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook và TikTok xuất hiện nhiều nội dung xoay quanh mối quan hệ giữa người được giới thiệu là Thích Nhuận Đạt và một phụ nữ tên Tym. Các thông tin này chủ yếu được đăng tải dưới dạng video, livestream hoặc bài viết cá nhân.

Theo các nội dung đang lan truyền, nhiều bài đăng cho rằng giữa hai người tồn tại tranh chấp liên quan đến vấn đề tài chính cũng như một số khía cạnh trong đời sống riêng tư. Cùng với đó, hàng loạt đoạn clip, hình ảnh và file ghi âm được chia sẻ rộng rãi trên mạng, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng với hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận.

Câu chuyện về 2 nhân vật này đang được chia sẻ nhiều trên MXH.

Theo những nội dung được chia sẻ trên mạng, người mang pháp danh Thích Nhuận Đạt từng tham gia chia sẻ về Phật pháp và sinh hoạt trong một cộng đồng tu tập. Trong khi đó, Tym được cho là một phụ nữ hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và từng có liên quan đến một số hoạt động của nhóm này.

Báo Lao Động thông tin, ngày 6/3, cơ quan chức năng tại xã Mỹ Sơn đang khẩn trương kiểm tra, rà soát hoạt động tôn giáo liên quan đối với trường hợp ông T.M.T (SN 1978) - người được mạng xã hội nhắc trong thời gian này với pháp danh Thích Nhuận Đạt.

Trước đó, thông tin trên VietNamNet, Đại đức Thích Nguyên Chính, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó chánh Văn phòng Thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết theo thông tin ban đầu, người được gọi là Thích Nhuận Đạt từng đi tu nhưng đã xin hoàn tục từ vài năm trước.