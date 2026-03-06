Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin, hình ảnh liên quan đến một người được gọi là thầy/cư sĩ pháp danh Thích Nhuận Đạt và một phụ nữ có tên nickname là Tym.

Theo những thông tin đang lan truyền thì ông Thích Nhuận Đạt được giới thiệu là một "thầy" hoặc "cư sĩ", có tham gia chia sẻ về Phật pháp và sinh hoạt trong một cộng đồng tu tập. Còn Tym là một nữ doanh nhân và từng tham gia các hoạt động liên quan đến nhóm tu tập của ông Đạt. Giữa ông Đạt và Tym được cho là có tranh chấp về tài chính cũng như đến những vấn đề liên quan đời sống riêng tư. Tuy nhiên, những thông tin này chưa được kiểm chứng.

Thông tin về ông Thích Nhuận Đạt và Tym đã nhận được sự quan tâm lớn, khiến dư luận bất ngờ và hoang mang.

Hình ảnh của ông Thích Nhuận Đạt và người phụ nữ tên Tym đang lan truyền trên mạng xã hội.

Liên quan đến vấn đề này, chia sẻ trên báo VietNamNet , Đại đức Thích Nguyên Chính, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) cho biết mới nắm qua được thông tin ông Thích Nhuận Đạt từng đi tu nhưng đã xin hoàn tục từ mấy năm trước.

Bên cạnh đó, Thượng toạ Thích Minh Nhẫn, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN thông tin thêm: " Chúng tôi cũng mới đọc được thông tin trên mạng. Nghe nói ông Thích Nhuận Đạt hiện đang ở Ấn Độ và cũng không rõ ông Thích Nhuận Đạt từng tu ở chùa nào ".

Báo Pháp luật TP.HCM thông tin thêm, đại diện Trung ương GHPGVN đang đề nghị các ban, ngành Phật giáo tại địa phương xác minh thông tin liên quan đến người được gọi là Thích Nhuận Đạt. Cũng theo vị đại diện, do ông Thích Nhuận Đạt hiện đang ở Ấn Độ nên trước mắt chưa thể kiểm tra, xác minh đầy đủ thông tin.

Đại diện GHPGVN cho hay, đang tiếp tục thu thập thông tin từ các đơn vị địa phương để làm rõ vụ việc.