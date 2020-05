Giáo dục và sứ mệnh chuẩn bị tương lai bền vững

Những người tiên phong mở lối



Việt Nam những năm cuối 1990, đất nước mở cửa cũng là lúc nhu cầu học Tiếng Anh chuẩn quốc tế trở nên cấp bách. Ngay lúc đó, Trung tâm Anh ngữ ILA xuất hiện tại TP. Hồ Chí Minh, lần đầu mang tới mô hình đào tạo như kỳ vọng: 100% giáo viên bản ngữ cùng giáo trình quốc tế, đảm bảo việc giảng dạy Tiếng Anh đạt chuẩn quốc tế với chất lượng cao nhất. Những nhà sáng lập ILA đã xác định triết lý hoạt động của tổ chức là "Education for life - Giáo dục thay đổi cuộc đời". Đây là triết lý đơn giản nhưng kinh điển bởi giáo dục có tầm ảnh hưởng và quyết định lớn đến sự phát triển và thành công của một con người, một tổ chức và một quốc gia.

Tiếng Anh vào thời điểm đó chính là chìa khoá để thay đổi cuộc đời. Kết quả sau 20 năm, ILA đã đồng hành cùng hơn 300,000 học sinh Việt Nam trên hành trình thay đổi cuộc đời, trao cơ hội tiếp cận giáo dục quốc tế bằng việc đưa hơn 10,000 học sinh du học tại các nền giáo dục hiện đại nhất trên thế giới. Và từ đó đến nay, ILA luôn kiên định với mô hình 100% giáo viên nói Tiếng Anh trình độ bản ngữ cùng giáo trình quốc tế, dù là một lớp học nhỏ ban đầu đến khi mở rộng thành gần 50 trung tâm trên toàn quốc như hiện nay.

Triết lý giáo dục của ILA đến ngày nay vẫn giữ nguyên giá trị. 20 năm trước, Tiếng Anh là chìa khoá giáo dục để thay đổi cuộc đời thì ngày nay, với sự hội nhập và toàn cầu hoá, học sinh sẽ cần nhiều hơn. Trước sự phát triển thần tốc của công nghệ thông tin, internet và khoa học kỹ thuật, các chuyên gia đã nhận định về một sự thay đổi lớn trong xu hướng nghề nghiệp. Diễn đàn Kinh tế Thế giới (W.E.F) đã kết luận trong tương lai 65% học sinh Tiểu học hiện nay sẽ làm những công việc chưa từng xuất hiện.

Điều này đòi hỏi các nhà giáo dục cần chuẩn bị lộ trình và nền tảng đào tạo giúp học sinh không chỉ có khả năng thích ứng với thế giới đang thay đổi mà còn góp phần thay đổi thế giới. Đây cũng chính là tầm nhìn của tổ chức này từ năm 2020. Cùng với đó, Sứ mệnh của tổ chức là cam kết xây dựng một nền tảng giáo dục sẵn sàng cho tương lai và gắn chặt với môi trường làm việc hiện đại, cũng như phát triển các giá trị của một công dân địa phương, toàn cầu.

Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tự tạo ra tương lai

Sản phẩm từ sự đầu tư nghiêm túc vào giáo dục



Gần 10 năm trước, ILA đã tiên phong đưa kỹ năng và tư duy thế kỷ 21 vào chương trình giảng dạy của mình. Học sinh không chỉ xuất sắc Tiếng Anh mà còn được trang bị kỹ năng quan trọng: sáng tạo, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, giao tiếp… để có thể chủ động và tự tin bước vào tương lai. Không dừng lại ở đó, ILA tiếp tục đưa Toán học bằng Tiếng Anh vào giảng dạy từ 2019, giúp học sinh Việt Nam sớm hình thành tư duy Toán học hiện đại cùng các khả năng về số học, tư duy logic và sự sáng tạo. Đây là những bước đi bài bản trong chiến lược đào tạo và trang bị kiến thức, kỹ năng vững chắc cho người trẻ để họ chủ động kiến tạo tương lai.

Mới đây, ILA ra mắt Giải pháp học tập thông minh ba lựa chọn. Với ba mô hình học tập: 100% tại Trung tâm ILA, 100% trực tuyến tại ILA@Live, 50% tại Trung tâm ILA và 50% tại ILA@Live, giờ đây chỉ cần một thiết bị thông minh có kết nối mạng, học sinh ở bất kỳ đâu đều có thể "bước chân" ngay vào lớp học. Ở cả ba lựa chọn, học sinh đều được cam kết chất lượng đầu ra khi được học với đội ngũ giáo viên nói tiếng Anh trình độ bản ngữ cùng phương pháp Học qua dự án (Project-based learning). Phương pháp này giúp học sinh hình thành và phát triển các kỹ năng tối quan trọng: làm việc nhóm, giao tiếp, sáng tạo, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề…

Đặc biệt, học sinh sẽ được chú trọng phát triển tư duy công nghệ số thông qua thực hành trên các thiết bị thông minh và ngay tại lớp học trực tuyến, từ nguyên tắc cơ bản như sử dụng thiết bị, văn hoá giao tiếp trên internet đến kỹ năng tìm kiếm, nghiên cứu và xác thực thông tin. Đích đến của Giải pháp học tập thông minh là tạo ra thế hệ công dân toàn cầu kỹ thuật số, tự tin, chủ động kiến tạo tương lai của mình và thế giới.

Hình: Phụ huynh hoàn toàn chủ động lựa chọn mô hình học cho con phù hợp với điều kiện, định hướng và phong cách sống của gia đình

"The future depends on what we do in the present - Tương lai phụ thuộc vào những gì ta làm hôm nay" - Mahatma Gandhi. Tầm nhìn và Sứ mệnh của ILA đã cho thấy một định hướng bài bản, rõ ràng và sự đầu tư nghiêm túc cho giáo dục, điều tối quan trọng với lĩnh vực "trồng người". Trước một tương lai đầy những điều chưa biết thì cách dự đoán tốt nhất là tự tạo ra tương lai.