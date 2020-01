Giảm lo âu, căng thẳng đầu năm mới với những bí quyết siêu đơn giản

Stress hay căng thẳng từ lâu đã là mối lo của không ít chị em phụ nữ. Căng thẳng trong thời gian ngắn gây khó chịu mệt mỏi và nếu tình trạng này kéo dài có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và tâm trạng của chúng ta.



Stress càng kéo dài thì càng tác động mạnh tới cơ thể, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, cao huyết áp, béo phì và tiểu đường. Tình trạng này cũng ảnh hưởng tiêu cực tới tâm trạng, chức năng miễn dịch và hành vi, cách ứng xử.

Theo thống kê tại Canada vào năm 2010, ¼ người dân nước này cảm thấy căng thẳng vì cuộc sống hàng ngày. Công việc là nguyên nhân đầu tiên và chủ yếu dẫn tới tình trạng này. Ngoài ra, những yếu tố khác như tiền bạc, gia đình, mối quan hệ xã hội, tình cảm cũng góp phần gây căng thẳng không nhỏ.

Catherine Cloutier, bác sĩ tâm lý ở Kamloops cho biết, liên tục chịu thách thức bởi các tình huống gây căng thẳng dường như là một phần của cuộc sống. Đôi khi, yếu tố gây căng thẳng lớn nhất là những thứ không thể dễ dàng giải quyết, chẳng hạn như gia đình, tài chính hay công việc. Do đó, nếu bạn đang gặp phải vấn đề này, hãy tham khảo một số biện pháp giảm stress dưới đây:

Sắp xếp lại thời gian và không gian làm việc

Không gian làm việc tác động không nhỏ tới tâm lý và cũng góp phần làm tăng mức độ căng thẳng. Vì vậy, mọi người nên ưu tiên dành một khoảng thời gian nhất định để sắp xếp lại khu vực này. Hiển nhiên, làm việc trong một căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp sẽ thoải mái hơn trong căn phòng lộn xộn, tràn ngập tài liệu lẫn giấy tờ.

Ngoài sự hiện diện của những đồ vật xung quanh, bạn cũng cần lưu ý tới thời gian làm việc. Lên kế hoạch, tổ chức các sự kiện sao cho phù hợp nhất là việc làm vô cùng cần thiết. Drew Ramsey, chuyên gia y khoa kiêm phó giáo sư tâm lý học tại Đại học Columbia cho biết, ép buộc bản thân phải làm việc liên tục để hoàn thành mục tiêu đã đề ra vừa tạo ra căng thẳng không cần thiết vừa ảnh hưởng tới tâm trạng hàng ngày.

Sắp xếp lại thời gian và không gian làm việc giúp bạn giảm stress hiệu quả.

Đơn giản hóa

Stress không chỉ bắt nguồn từ môi trường xung quanh mà còn cả từ những thông tin bạn tiếp nhận được. Do đó, đơn giản hóa cuộc sống bao giờ cũng là việc làm nên được ưu tiên hàng đầu.

Nếu bạn gặp khó khăn khi thực hiện một điều gì đó, đừng tự đổ lỗi mà hãy nghĩ công việc này liệu có phù hợp với năng lực của bản thân hay không. Cait Flanders, blogger theo chủ nghĩa tối giản kiêm tác giả của cuốn sách The Year of Less cho biết: "Dù sự việc xảy ra tốt hay xấu, tôi luôn tìm kiếm những mặt tốt về điều đó. Thay vì lúc nào cũng than phiền hay tỏ ra khó chịu, bạn hãy thử nhìn nhận mọi thứ xung quanh tích cực hơn".

Đừng đi mua sắm

Giống tránh mua sắm thực phẩm khi đói, bạn nên tránh mua những thứ không thể ăn được khi bị căng thẳng. Đối với nhiều người, căng thẳng trong cuộc sống có thể được giải tỏa bằng một lần shopping. Trên thực tế, mua sắm thêm nhiều thứ không cần thiết lại góp phần nảy sinh những vấn đề trong cuộc sống. Việc làm này hoàn toàn có thể dẫn tới căng thẳng, khiến bạn cảm thấy tội lỗi vì trả tiền mua những thứ không dùng tới.

Giống tránh mua sắm thực phẩm khi đói, bạn nên tránh mua những thứ không thể ăn được khi bị căng thẳng.

Giải quyết các vấn đề nhỏ nhặt

Mọi người đừng đi thẳng tới giải quyết thứ khiến bản thân phải bận tâm trong nhiều năm. Thay vào đó, hãy tìm cách "gỡ rối" những việc hiện tại đang khiến bạn khó chịu, mệt mỏi. Ưu tiên giải quyết những phiền toái nhỏ hàng ngày sẽ mang lại cảm giác nhẹ nhõm sung sướng, từ đó tiếp thêm động lực để làm những công việc sau này.

Tuy nhiên, cuộc sống không hề đơn giản và những rắc rối liên tiếp có thể xảy ra, đặc biệt khi bạn đã lập gia đình và có con. Vì vậy, cách tốt nhất là đặt ra các mục tiêu cần làm mỗi ngày một cách rõ rệt. Nếu bạn gặp phải một vấn đề nào đó quá khó khăn, hãy tự suy nghĩ rằng bản thân không thể làm được việc này hay việc này rất khó để thay đổi.

