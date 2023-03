Giám khảo Huy Tuấn ngang nhiên “phá luật” vì Quỳnh Lương

Ở tập 3 của Trời sinh một cặp mùa thứ 7, khán giả đã được thưởng thức màn lột xác của 4 thí sinh: Thảo Trang, Ngô Phương Anh, Ngô Kinh Lâm và Nam Anh với chủ đề "Bài hát đầu tiên". Và vòng thi đấu vẫn chưa dừng lại tại đó, ở tập phát sóng tiếp theo, khán giả sẽ tiếp tục được chứng kiến những màn kết hợp bùng nổ hơn giữa 3 vị đội trưởng và các thí sinh: Duy Khiêm Ngố, Quỳnh Lương, Trần Vân, Mario Thành Tâm, Jenna Anh Phương.



Khúc giao mùa ngọt ngào bỗng hóa "khúc giao tranh" với sự kết hợp của Duy Khiêm Ngố và đội trưởng Thanh Duy

Ngay từ tiết mục mở đầu, Duy Khiêm Ngố và đội trưởng Thanh Duy đã mang đến một màn trình diễn "dở khóc dở cười" qua bài hát Khúc Giao Mùa sáng tác bởi chính giám khảo Huy Tuấn. Không chỉ để lại những dấu ấn về sự hòa hợp thanh nhạc hay những nốt cao mĩ mãn, Duy Khiêm Ngố và Thanh Duy còn "chơi lớn" khi dùng nét đanh đá, xéo sắc của mình để "cosplay" màn trình diễn Khúc Giao Tranh huyền thoại của 2 nữ ca sĩ nổi tiếng Mỹ Linh và Thu Minh.

Nhận xét từ người cha đẻ của ca khúc này, giám khảo Huy Tuấn dí dỏm cho hay: "Phần trình diễn của 2 bạn thật sự là một màn chặt chém mà Mỹ Linh và Thu Minh thấy cũng phải khóc thét, còn tôi thì khóc thầm". Bản thân anh dù chứng kiến ca khúc của mình bị "chơi đùa" ngay trước mắt, nhưng anh vẫn vô cùng tận hưởng bữa tiệc âm nhạc này.

Về phía giám khảo Phương Vy, cô gói gọn màn trình diễn trong cụm từ "Ố dề" khi 2 anh chàng liên tục phô diễn những màn "quăng miếng" vô cùng duyên dáng và ăn ý. Nữ ca sĩ cũng dành lời khen có cánh đến cho Duy Khiêm khi anh đã hoàn toàn chinh phục cô bằng khả năng xử lý bài hát như một ca sĩ thực thụ. Giám khảo Hà Lê cũng không ngoại lệ, ngoài những lời khen cho màn trình diễn, anh còn dành sự khâm phục đặc biệt đến đội trưởng Thanh Duy khi anh đã làm rất tốt trong việc nhìn ra thế mạnh của thí sinh và biến nó thành "vũ khí" trên sân khấu.

Sau cùng, màn khởi đầu Khúc Giao Mùa đầy năng lượng và hài hước của bộ đôi Khiêm - Duy xuất sắc đạt trọn vẹn 2 điểm 10 từ khán giả Phương Vy và Hà Lê.

Giám khảo Huy Tuấn ngang nhiên "phá luật" chương trình sau bản tình ca của Quỳnh Lương và đội trưởng Hồ Trung Dũng

Tiếp nối phần mở đầu vô cùng bùng nổ, ca khúc tiếp theo của vòng thi đấu Bài hát đầu tiên chính là bản tình ca da diết mang tên Xin Lỗi được trình bày bởi diễn viên Quỳnh Lương và đội trưởng của cô ấy – Hồ Trung Dũng. Quỳnh Lương từng mang đến ấn tượng sâu đậm với toàn bộ khán giả lẫn các vị đội trưởng khi trình bày ca khúc Người Dưng Ngược Lối ở tập 2, khi ấy nữ diễn viên luôn trong trạng thái chực trào cảm xúc khi đứng trên sân khấu lớn.

Nhưng lần này, với sự dẫn dắt của đội trưởng Hồ Trung Dũng, Quỳnh Lương đã lột xác ngoạn mục và mang đến cho người xem một sân khấu chỉn chu từ phần nghe đến phần nhìn. Nữ diễn viên chia sẻ cô rất thích bài hát này vì cô luôn muốn gửi đến bản thân lời xin lỗi, cũng như cô những câu chuyện về chính bản thân trong đó.

Đội trưởng Hồ Trung Dũng không thể giấu được sự xúc động khi thấy học trò của mình đã dần "trưởng thành" sau khoảng thời gian tập luyện, anh cảm ơn giám khảo Huy Tuấn đã cho anh cơ hội để rèn luyện Quỳnh Lương. Ngoài ra, anh cũng chia sẻ: "Làm việc với Quỳnh Lương thật sự không dễ. Nhưng có lẽ vì Dũng là người "dừ" tuổi nhất trong dàn đội trưởng nên Dũng có sự điềm đạm và kiên nhẫn hơn dành cho Quỳnh Lương. Dũng đã từng trải qua khoảng thời gian "con nít" như thế nên Dũng hiểu nhiệm vụ của mình khi đến đây không chỉ là giúp em ấy hát hay hơn, mà còn là rèn luyện để em ấy trưởng thành hơn".

Giám khảo Phương Vy cũng không khỏi bất ngờ khi Quỳnh Lương đã xóa bỏ dần dần sự tự ti, rụt rè khi đứng trên sân khấu. Nữ giám khảo cảm thấy sự trong trẻo của Quỳnh Lương chính là điểm khác biệt của cô ấy và hy vọng trong tương lai cô ấy có thể tự tin và mạnh dạn hơn nữa khi trình diễn trên sân khấu. Về phía giám khảo Hà Lê, anh tin Quỳnh Lương có cơ hội để đi sâu hơn các vòng tiếp theo nếu cô ấy tự tin vào khả năng của mình, đồng thời có sự giúp đỡ trong khâu chọn bài của đội trưởng Hồ Trung Dũng.

Và đặc biệt nhất chính là việc giám khảo Huy Tuấn đã ngang nhiên "phá luật" bằng cách chấm điểm trực tiếp ngay khi kết thúc màn trình diễn này. Anh cảm thấy sự lựa chọn Quỳnh Lương về đội của Hồ Trung Dũng của mình là vô cùng sáng suốt khi 2 người đã thật sự kết hợp hoàn hảo như tên của chương trình, đó là Trời sinh một cặp.

Kết thúc cơn mưa lời khen dành cho màn "vượt qua chính mình" ngoạn mục của Quỳnh Lương, Xin Lỗi mang về 2 điểm 9,75 từ giám khảo Hà Lê và điểm 10 tuyệt đối từ giám kháo Phương Vy.

Trần Vân và đội trưởng Thảo Trang hoá "chị em song sinh" trong màn trình diễn Có ai thương em như anh

Xuất hiện trên sân khấu với phong cách "độc lạ", Trần Vân và đội trưởng Thảo Trang chia sẻ cặp đôi lấy ý tưởng từ chính bản phối ca khúc Có Ai Thương Em Như Anh. Sự kết hợp từ 2 nữ nghệ sĩ đưa cả trường quay đến một buổi whisky bar thân mật và đầy cảm hứng. Đối mặt với câu hỏi về những khó khăn trong quá trình tập luyện từ MC Huyền Trang (Mù Tạt), Trần Vân quyết định "một mất một còn" khi chia sẻ thẳng thắn vấn đề cô ấy hay gặp nhất chính là nhầm lẫn các đoạn trong bài hát, và thật "khó đỡ" khi chính đội trưởng Thảo Trang, giám khảo Phương Vy và giám khảo Hà Lê cũng là người từng trải đối với khó khăn kể trên.

Ngoài những lời khuyên từ đội trưởng, Trần Vân cũng nhận được sự khích lệ đến từ giám khảo Phương Vy: "Điều quan trọng nhất là em phải giữ được sự bình tĩnh ở trên sân khấu. Nếu em hòa theo dòng cảm xúc đã trôi đi thì em sẽ có thể lấy lại được những thứ mình đã quên". Nữ ca sĩ cũng đánh giá rất cao việc Trần Vân vẫn giữ được phong độ về mặt vocal "như nuốt đĩa", đặc biệt là cách cô ấy hòa quyện giọng hát của mình với đội trưởng. Mặt khác, giám khảo Hà Lê muốn Trần Vân tìm được sự tự tin và duy trì trong suốt màn biểu diễn.

Với giám khảo Huy Tuấn, anh liên tục đón nhận sự bất ngờ từ các màn trình diễn, khi Trần Vân từ tạo hình đậm chất ngỗ nghịch trong ca khúc "1m52" lại biến hóa thành cô gái dịu dàng đến thế. Ngoài ra, Huy Tuấn cũng đánh giá rất cao kỹ năng bè của Trần Vân khi phối hợp với đội trưởng của mình.

Buổi tiệc tại whisky bar của Trần Vân và đội trưởng Thảo Trang khép lại với số điểm lần lượt là 9,5 và 9,75 đến từ giám khảo Hà Lê và Phương Vy.

Nam Vương Mario Thành Tâm "tái xuất" trong màn trình diễn Chân tình cùng đội trưởng Hồ Trung Dũng

Không còn hình ảnh Mario Thành Tâm trình diễn vũ đạo trên nền nhạc remix cực cháy, ở tập này, anh trở lại với hình tượng nam thần vốn có khi trình bày ca khúc Chân Tình cùng đội trưởng Hồ Trung Dũng. Mario Thành Tâm chia sẻ: "Màn trình diễn này mình và anh Dũng đã lên ý tưởng và chọn bài hát với nhau. Và màn song ca này cũng chính là điều Mario rất muốn thực hiện, đó là hướng đến dòng nhạc trữ tình và ballad".

Là một người theo đuổi dòng nhạc trữ tình, giám khảo Phương Vy đã có những lời góp ý cũng như khích lệ thật tâm. Nữ ca sĩ cho rằng phần mở đầu của Mario do còn thiếu tự tin nên đã mắc một số lỗi, nhưng nhờ sự hỗ trợ đến từ giọng ca của anh Hồ Trung Dũng, cảm xúc của bài hát đã bắt đầu dâng trào và màn trình diễn cũng dần nổi bật lên. Phương Vy tiếp tục gửi những lời có cánh đến Hồ Trung Dũng khi nhận xét anh là một "quý ông" trong dòng nhạc trữ tình và Mario Thành Tâm có thể cải thiện hơn ở những vòng tiếp theo nhờ sự dẫn dắt từ đội trưởng của mình. Song song với đó, giám khảo Hà Lê lại đặc biệt thích chất giọng cực kỳ nam tính trong ca khúc này. Ngoài ra, Hà Lê cũng mong Hồ Trung Dũng có thể từng bước giúp cho Mario Thành Tâm đa dạng sắc thái hơn khi trình diễn.

Với giám khảo Huy Tuấn, anh cho rằng việc lựa chọn ballad dành cho một người có phong cách trình diễn bùng nổ chính là con dao hai lưỡi, đặc biệt khi cả 2 chỉ có thể tập luyện trong thời gian ngắn. Để giải thích cho lựa chọn này, đội trưởng Hồ Trung Dũng chia sẻ: "Như anh Tuấn nói, ballad là một thể loại nghe thì tưởng dễ nhưng thật sự là rất khó. Nhưng Dũng nghĩ cái hay nhất chính là Dũng sẽ đưa bạn lên trình diễn và học ngay trên sân khấu. Đây là quá trình mà bạn sẽ từng bước một phát triển".

Kết thúc phần nhận xét, màn trình diễn Chân Tình của Mario Thành Tâm và đội trưởng Hồ Trung Dũng nhận được số điểm lần lượt là 9,5 và 9,75 đến từ giám khảo Hà Lê và Phương Vy.

Đốt cháy sân khấu với màn lột xác đỉnh cao của "good girl" Jenna Anh Phương và đội trưởng Thảo Trang

Kết thúc vòng thi đấu Bài hát đầu tiên, Jenna Anh Phương và đội trưởng Thảo Trang khiến cả trường quay phải "đứng hình" trong màn trình diễn Get Out Of My Life. Jenna Anh Phương chia sẻ, mặc dù được biết đến với hình tượng một cô nàng hiền dịu, trong trẻo, nhưng sâu bên trong cô rất muốn được thay đổi phong cách ngầu, cá tính. Đó là lý do mà ngay từ vòng thi đấu đầu tiên, Jenna đã mạnh dạn mở lời với đội trưởng Thảo Trang để có được những lời khuyên và biến hóa mạnh mẽ như trong màn trình diễn. Về phía Thảo Trang, cô cũng không khỏi tự hào với cả 3 học trò của mình: "Trang nghĩ mình rất may mắn khi cả 3 học trò của mình đều là những người rất nỗ lực trong việc tự tập luyện. Trang biết sẽ có rất nhiều áp lực cho các bạn nhưng thành quả thì như các bạn đã thấy, màn trình diễn này Jenna đã nỗ lực rất nhiều".

Khi được hỏi cảm nhận về màn trình diễn, giám khảo Hà Lê không ngần đại đánh giá Get Out Of My Life là bài hát có phần vũ đạo "đỉnh cao" nhất. Anh cũng đánh giá rằng nếu Jenna cải thiện hơn những điểm chưa hoàn chỉnh, thì cô ấy sẽ là đối thủ đáng gờm ở những vòng thi đấu tiếp theo. Với giám khảo Phương Vy, cô đánh giá rất cao việc Thảo Trang đang làm rất tốt nhiệm vụ của người đội trưởng thông qua sự ấn tượng mà những học trò của cô để lại sau màn trình diễn. Ngoài ra, giám khảo Phương Vy cũng dành lời khen cho Jenna về khả năng kiểm soát năng lượng trên sân khấu, nữ ca sĩ cũng đưa ra lời khuyên nhằm giúp Jenna cải thiện cách phát âm những phần nốt thấp trong bài hát. Cuối cùng, giám khảo Huy Tuấn cho rằng việc lựa chọn một bài hát khó ngay từ vòng thi đầu tiên cũng là một nước đi nguy hiểm. Anh hy vọng trong những vòng thi đấu tiếp theo, Jenna có thể theo đuổi nhiều phong cách khác nhau thay vì chỉ tập trung vào sở thích cá nhân và đi theo hướng "cool ngầu, cá tính" như hiện tại.

Get Out Of My Life cũng chính là màn trình diễn chốt số tập 4 của chương trình Trời sinh một cặp cũng như vòng thi đấu chủ đề Bài Hát Đầu Tiên. Jenna Anh Phương và đội trưởng Thảo Trang nhận được đồng loạt số điểm 9,75 đến từ giám khảo Hà Lê và Phương Vy.