Mới đây, Ngọc Loan chia sẻ một đoạn clip ghi lại quá trình tự làm bánh Trung thu tại nhà, thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Không chọn những mẫu bánh truyền thống quen thuộc, năm nay cô thực hiện loạt bánh Trung thu lava gồm lava trứng chảy, lava socola và lava matcha.

Trong video, Ngọc Loan lần lượt chuẩn bị phần vỏ, tạo hình rồi hoàn thiện những chiếc bánh nhỏ với nhiều hình dáng khác nhau. Thay vì chỉ đóng khuôn tròn như bánh Trung thu thông thường, cô biến tấu thành những mẫu có tạo hình đáng yêu, phù hợp với không khí Trung thu, dành cho trẻ nhỏ.

Clip: Ngọc Loan tự tay làm bánh Trung thu tại nhà khiến dân tình trầm trồ khen ngợi

Từ trang trí nhà cửa đến làm bánh, người đẹp đều "cân" đỉnh của chóp

Sau khi hoàn thiện, những chiếc bánh có lớp vỏ vàng nâu, hình dáng nhỏ gọn, được xếp thành từng khay để chuẩn bị cho mùa Trung thu. Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến dân tình phải xuýt xoa khen ngợi vì độ cầu kỳ, khéo tay của “phú bà” Ngọc Loan.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Còn gì làm khó được chị không, sao món nào cũng thấy chị làm đẹp, làm giỏi hết vậy?”.

- “Cả cõi mạng chờ ăn bánh Trung thu online của Ngọc Loan, nhìn đã mắt thật sự”.

- “Lần nào coi video cũng há hốc hết vì khéo tay quá”.

- “Nể thật. Khen mãi cũng ngại nhưng phải công nhận quá đảm đang, làm gì cũng đẹp mắt”.

- “Người phụ nữ có tất cả đây sao: Xinh đẹp, giàu có, nữ công gia chánh đỉnh của chóp”.

Đây không phải lần đầu Ngọc Loan tự làm bánh Trung thu. Thực tế, người đẹp đã duy trì việc này trong nhiều năm và mỗi mùa lại chọn một kiểu bánh khác nhau. Cũng chính vì vậy mà cộng đồng mạng luôn bày tỏ sự háo hức, mong chờ siêu phẩm mỗi năm của người đẹp sinh năm 1993.

Nhìn lại những năm gần đây, có thể thấy Ngọc Loan khá “chịu khó” đổi món với bánh Trung thu. Năm 2024, cô từng tự làm bánh nướng tạo hình hoa sen. Đến năm 2025, cô chuyển sang bánh dẻo. Năm nay, cô quay lại với bánh nướng nhưng thay đổi ở phần nhân khi chọn làm bánh lava.

Thành quả đẹp mắt của Ngọc Loan

Trước đó người đẹp cũng "giữ chuỗi" nhiều năm làm bánh nướng, bánh dẻo

Trước đó, Ngọc Loan cũng nhận nhiều lời khen khi đã bắt tay vào trang trí nhà cửa, cắm hoa cho mùa trăng năm nay. Cô sử dụng sắc cam, vàng chủ đạo, kết hợp nhiều loại hoa và cành trang trí như cẩm tú cầu khổng lồ, cúc mẫu đơn, cành lồng đèn... Thành quả khiến dân tình chú ý bởi cách phối màu và độ chỉn chu.

Nhiều người bày tỏ đây chính là lý do mà những nội dung đời thường của Ngọc Loan luôn thu hút cả triệu lượt xem. Không cần những màn xuất hiện quá ồn ào, cô vẫn tạo được sự chú ý bằng những việc khá quen thuộc như nấu ăn, làm bánh, cắm hoa hay trang trí nhà cửa. Mỗi lần lại là một thành phẩm được đầu tư kỹ càng, từ món ăn đến cách bày biện.

Dịp lễ, Tết nào Ngọc Loan cũng trổ tài bày biện, trang trí nhà cửa

Ngọc Loan Trần từng được biết đến rộng rãi sau khi tham gia The Face Vietnam 2016. Cô thuộc đội Phạm Hương và là một trong những gương mặt được chú ý tại chương trình năm đó. Sau cuộc thi, Ngọc Loan không hoạt động giải trí với tần suất dày mà dần tập trung nhiều hơn cho công việc kinh doanh và cuộc sống riêng.

Những năm gần đây, cô xuất hiện trên mạng xã hội chủ yếu thông qua các video ghi lại cuộc sống thường ngày. Ngoài ra, Ngọc Loan hiện đang đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành bệnh viện thẩm mỹ tại TP.HCM.

Hình ảnh hiện tại của Ngọc Loan cũng có nhiều khác biệt so với thời điểm tham gia The Face. Thay vì thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện hay hoạt động nghệ thuật, cô dành nhiều thời gian cho gia đình, chăm sóc nhà cửa, nấu ăn, làm bánh và cắm hoa. Người đẹp hiện sống tại TP.HCM, khá kín tiếng về chuyện đời tư.

Trên trang cá nhân, Ngọc Loan chủ yếu chia sẻ những hình ảnh liên quan đến cuộc sống tại nhà, các món ăn tự làm, không gian sống hay những dịp đặc biệt của gia đình. Căn nhà của Ngọc Loan cũng từng nhiều lần xuất hiện trong các video cô đăng tải. Không gian được thiết kế rộng rãi, có nhiều khu vực để cô trổ tài nấu nướng, trang trí,...

Ngọc Loan có cuộc sống viên mãn trong căn biệt thự sang chảnh tại TP.HCM

Đáng chú ý, căn biệt thự của Ngọc Loan có tầm nhìn hướng thẳng Landmark 81. Không gian bên ngoài được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, với mặt tiền sử dụng gam trắng kem, phía trước là khoảng sân vườn kết hợp tiểu cảnh và nhiều chậu hoa. Bên trong, khu vực sảnh và phòng khách được bài trí khá cầu kỳ, có mảng tường ốp đá vân cam ánh vàng, kết hợp các chi tiết mạ vàng, đồng hồ phong cách cổ điển và hệ thống đèn tường pha lê.

Căn bếp cũng là một trong những góc quen thuộc nhất với người theo dõi Ngọc Loan. Đây là nơi cô thường xuyên quay các video nấu ăn, làm bánh và chuẩn bị đồ ăn cho gia đình. Khu vực này có diện tích rộng, nội thất được đầu tư, trong đó bàn ăn dài kết hợp cùng đèn chùm là một điểm nhấn. Phía cạnh bàn ăn là hệ vách kính lớn, vừa đưa ánh sáng tự nhiên vào nhà vừa mở ra khoảng tiểu cảnh xanh bên ngoài.