Giám đốc 14 tuổi Nam Long chưa thi ĐH nhưng đã có màn giải đề gây bão: "Không có cách nào để trở thành Steve Jobs..."

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vừa chính thức diễn ra và như thường lệ, môn Ngữ văn lại trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Ngay sau khi buổi thi kết thúc, đề thi năm nay đã lập tức làm bùng nổ các diễn đàn mạng xã hội với những luồng ý kiến trái chiều, đặc biệt là ở câu nghị luận xã hội 200 chữ yêu cầu thí sinh trả lời câu hỏi: "Làm thế nào để có những 'Steve Jobs Việt Nam'?".

Ý đồ của đề thi hoàn toàn tích cực khi muốn khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới và sức sáng tạo của người trẻ trong thời đại khoa học công nghệ. Tuy nhiên, cách đặt vấn đề cùng việc đưa cụm từ "Steve Jobs Việt Nam" vào bài thi làm hình ảnh dẫn chứng đã vấp phải nhiều cuộc tranh luận sôi nổi. Nhiều góc nhìn thẳng thắn từ các sĩ tử cho rằng, việc đặt ra một hình mẫu nước ngoài rồi mong muốn người trẻ trở thành "phiên bản Việt" của hình mẫu đó vô tình tạo ra một khuôn mẫu vô hình, trong khi người trẻ ngày nay mong muốn được nhìn nhận, cống hiến bằng chính năng lực và bản sắc cá nhân chứ không còn muốn làm "bản sao" của bất kỳ ai khác.

Trong làn sóng bàn luận sôi nổi đó, Nguyễn Nam Long - cậu bé được biết đến với danh xưng "giám đốc 13 tuổi" từng gây bão truyền thông mới đây cũng đã có những trao đổi thẳng thắn cùng bố mình về đề thi năm nay và đoạn hội thoại của cả hai nhanh chóng thu hút sự chú ý trên MXH.

Dù không phải là một sĩ tử trực tiếp bước vào phòng thi, nhưng dưới góc nhìn của một Gen Alpha sớm tiếp xúc với môi trường công nghệ và tư duy quản lý, Nam Long đã đưa ra những phân tích vừa cụ thể, vừa thực tế dựa trên chính trải nghiệm cá nhân.

Giám đốc 14 tuổi Nam Long và bố nói chuyện về đề Văn thi tốt nghiệp THPT 2026

Theo đó, khi được bố hỏi nghĩ sao về đề, Nam Long đi từ bước đầu tiên phân tích yêu cầu đề là gì. Theo cậu bé, nội dung của đề yêu cầu thí sinh đưa ra góc nhìn với câu hỏi làm thế nào để Việt Nam có được những người như Steve Jobs, hay là như cách diễn đạt trong đề là những người có được "những phát minh công nghệ góp phần thay đổi thế giới", tức là Steve Jobs chỉ là một ví dụ đại diện.

Theo Nam Long, đề Văn nay có duy nhất một cách hay để trả lời, đó là trước hết, nên nhận định về việc Việt Nam hiện vẫn còn khoảng cách khá xa với việc có những người như Steve Jobs hay Mark Zuckerberg. Tiếp đó, các anh chị sĩ tử có thể xoay quanh các ý như "không nên thấy một ai đó thành công và làm theo họ mà nên phát triển nền giáo dục của Việt Nam từ gia đình đến trường học để xây dựng được một môi trường có thể đào tạo ra những người như Steve Jobs" hay "mỗi người nên là chính mình chứ không phải là phiên bản thứ 2, thứ 3 của một người nào đó"...

Đứng trước yêu cầu của bố là thử phản biện lại đề, Nam Long cho hay mình sẽ thẳng thắn "không có cách nào để trở thành một người như Steve Jobs bởi cuộc đời mỗi người sẽ có cơ duyên của riêng họ, nên hãy cứ là chính mình".

Cho những ai chưa biết, Nam Long sinh năm 2012, là học sinh trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) và hiện đang đảm nhận vị trí Giám đốc Phát triển (Chief Growth Officer) tại một công ty phần mềm công nghệ.

Từ khi mới 6 tuổi, cậu bé đã khiến khán giả truyền hình kinh ngạc khi xuất sắc "phá đảo" chương trình Nhanh Như Chớp Nhí với việc trả lời đúng 10/10 câu hỏi bằng tư duy lập luận cực kỳ sắc bén. Không dừng lại ở đó, Nam Long sở hữu một profile "khủng" khiến nhiều người nể phục: học lập trình từ năm lớp 1 và từng dạy lập trình cho các bạn nhỏ tại Úc, Pháp, Canada; sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0 từ rất sớm và đạt 920/990 điểm TOEIC; đồng thời từng tham gia tới 16 cuộc thi Toán và Khoa học bằng tiếng Anh...