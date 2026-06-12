CẬP NHẬT: Đáp án các môn tự chọn thi tốt nghiệp THPT 2026 (Tất cả 9 môn)

Sáng 12/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành 2 môn tự chọn, khép lại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.Năm nay là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 với định hướng đánh giá năng lực, tăng cường khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

*Đáp án các môn tự chọn sẽ được cập nhật tại đây.

Gợi ý đáp án phía trên chỉ mang tính chất tham khảo. Đáp án chính thức phục vụ công tác chấm thi sẽ do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố theo quy định. Thí sinh và phụ huynh nên chờ hướng dẫn chấm thi và đáp án chính thức để có căn cứ đối chiếu chính xác nhất.