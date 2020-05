Giám định thương tích bé trai bị mẹ kế đánh dã man ở Bình Dương

Sáng nay (29/5), trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cho biết, bé trai (5 tuổi) trong video bị mẹ kế bạo hành đang được công an đưa đến bệnh viện giám định thương tích. Địa phương cũng đã bàn giao bé cho gia đình bên nội chăm sóc.

Cảnh người phụ nữ tên L bạo hành dã man bé trai

Người bạo hành bé trai là mẹ kế tên L. (SN 1986), bị tâm thần đang hưởng bảo trợ xã hội hàng tháng. L. từng bị công an xã An Bình, Công an huyện Phú Giáo mời làm việc, nhắc nhở, xử phạt về hành vi đánh con. Sau khi có kết quả giám định thương tích cháu bé, công an tiếp tục xem xét hình thức xử lí đối với chị L..

UBND xã An Bình thông tin thêm, cháu bé chưa được đi học. Bố của bé trai và L. từ Bình Phước chuyển về địa phương được hơn 1 năm, ở với nhau không có hôn thú. Ngoài bé trai bị bạo hành, gia đình này còn một bé gái 2 tuổi cũng là con riêng của người chồng. Người chồng đi làm thuê, còn vợ ở nhà chăm sóc 2 cháu nhỏ.

Trước đó, trên mạng xã hội facebook xuất hiện video hơn 3 phút ghi lại cảnh L. đánh dã man bé trai bắt nằm im ngủ. Mặc cho bé kêu khóc nhưng L. liên tục tát vào mặt, bóp cổ, đè lên người, kéo lê trên nền nhà. Cha bé trai ngồi ngoài hiên nhà không can ngăn mà còn hùa theo chửi bới bắt bé ngủ. Video được chia sẻ khiến dư luận phẫn nộ.