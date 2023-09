Giải pháp nào ngăn giáo viên bỏ việc?

Theo thống kê sơ bộ trên cơ sở dữ liệu ngành, tính đến hết năm học 2022 - 2023, tổng số giáo viên mầm non, phổ thông là trên 1,2 triệu giáo viên (tăng 71.927 người so với năm học 2021 - 2022 (trong đó công lập chiếm 88,57%, ngoài công lập chiếm 11,43%) và hơn 100 nghìn cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông (công lập chiếm 90,4%, ngoài công lập chiếm 9,6%).