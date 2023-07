Giải pháp cải thiện sức khoẻ đáng lưu tâm từ Maxcare Home

Massage thư giãn thường xuyên giúp cơ thể khỏe mạnh hơn



Do áp lực công việc, thói quen ăn uống không điều độ và sinh hoạt kém lành mạnh khiến cho sức khỏe của con người ngày càng suy giảm. Để cải thiện tình trạng này, nhiều người đã lựa chọn các biện pháp như tập thể dục, yoga và massage để tăng cường sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong số đó, massage được đánh giá là một giải pháp an toàn và hiệu quả.

Massage có thể giúp bạn giảm stress bằng cách giảm sự sản xuất của hormone stress là cortisol và tăng cường sản xuất hormone thư giãn như serotonin và dopamine. Ngoài ra, massage cũng có thể giúp giảm đau và tăng cường sức khỏe của cơ thể bằng cách cải thiện tuần hoàn máu và tăng cường sự trao đổi chất giữa các tế bào.

Một nghiên cứu tiên tiến được công bố trong tạp chí "PLoS One" (2015) đã chứng minh rằng liệu pháp massage giúp cải thiện hoàn máu và tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Trong khi đó, nghiên cứu khác được công bố trong tạp chí "Journal of Alternative and Complementary Medicine" (2012) đã chứng minh rằng massage còn có thể có thể giảm stress hiệu quả.

Tuy massage mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng nhiều người lại không có thời gian để đến những quán massage hoặc đi spa thường xuyên. Vì vậy mà rất nhiều người lựa chọn việc sử dụng gh ế massage thay cho massage truyền thống.



Chỉ cần 30 phút ngồi ghế massage mỗi ngày là bạn có thể tận hưởng trải nghiệm massage chân thực tại nhà mà không cần phải đi spa hay tìm kiếm một chuyên gia massage. Điều này giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí.

Tận hưởng trải nghiệm chăm sóc sức khỏe thú vị với ghế massage đến từ Maxcare Home



Được thành lập từ năm 2008, hiện nay Maxcare Home đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường với sản phẩm đa dạng và chất lượng, trong đó không thể không kể đến các dòng sản phẩm ghế massage toàn thân đến từ Nhật Bản.

Ghế massage đến từ Maxcare Home là các sản phẩm chất lượng cao, được nhập khẩu hoàn toàn từ Nhật Bản với rất nhiều ưu điểm nổi trội:

Đến từ các thương hiệu nổi tiếng tại Nhật Bản như OHCO, Maxcare, Inada, DCore. Các mẫu ghế đều được nghiên cứu, phát minh độc quyền và được chứng nhận chất lượng bởi Bộ Y tế và an sinh xã hội Nhật Bản.

Được tích hợp nhiều tính năng và chế độ trị liệu hiện đại, đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như massage nhiệt hồng ngoại, massage không trọng lực, scanning AI (dò tìm huyệt đạo),...

Đầy đủ giấy tờ nhập khẩu, chứng minh xuất xứ và kiểm định chất lượng về an toàn điện, về công nghệ, giúp bạn an tâm khi mua hàng và sử dụng.

Maxcare Home phân phối hơn 40 mẫu ghế với nhiều phân khúc giá, giúp bạn có thể lựa chọn cho mình sản phẩm phù hợp với khả năng tài chính.

Ghế massage đến từ Maxcare Home có thiết kế đẹp mắt, sang trọng, hiện đại, giúp căn phòng của bạn trở nên sang trọng hơn.

Tham khảo các mẫu ghế massage được Maxcare Home phân phối dưới đây.

Những lợi ích khi mua hàng tại Maxcare



Ngoài việc cung cấp các sản phẩm chất lượng và đa dạng, Maxcare Home còn nổi tiếng với chất lượng dịch vụ "chuẩn Nhật", đi kèm với rất nhiều ưu đãi mà khách hàng không thể bỏ qua.

Dịch vụ hàng đầu: Nhân viên được đào tạo bài bản với kiến thức chuyên sâu sẽ giúp khách hàng tìm kiếm và chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu. Hệ thống hotline chăm sóc khách hàng hoạt động 24/7 giúp giải đáp mọi thắc mắc và hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất.

Giá cả cạnh tranh: Maxcare Home cam kết cung cấp giá cả cạnh tranh và phù hợp trên thị trường với ghế massage ở mọi phân khúc, đảm bảo phục vụ mọi đối tượng khách hàng.

Ưu đãi khi mua hàng: Maxcare Home có chính sách trải nghiệm ghế massage miễn phí tại nhà hoặc showroom, trả góp với 0% lãi suất, và được tặng kèm những phần quà giá trị khi mua hàng tại Maxcare Home như phiếu mua hàng, voucher giảm giá, quà tặng độc đáo và hấp dẫn,...

Bảo hành và hậu mãi: Dịch vụ bảo hành lên tới 5 năm cùng với việc được bảo trì trọn đời sản phẩm ngay tại nhà.

Chính sách đổi trả: Khách hàng không hài lòng với sản phẩm có thể đổi trả miễn phí trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận hàng cho các sản phẩm đặt mua tại Maxcare Home…

Với sứ mệnh "Vì một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn cho người dân Việt", Maxcare Home luôn nỗ lực cải thiện sản phẩm và dịch vụ để giúp khách hàng tìm được giải pháp chăm sóc sức khỏe tối ưu.



