Giải mã sức nóng của bánh dẻo "thị phi" và cách thưởng thức không lo tăng cân

Năng lượng "khủng" từ món bánh dẻo gây sốt

Trao đổi trên báo Tuổi Trẻ, TS Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa tiết chế dinh dưỡng Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), cho biết bánh dẻo truyền thống thường được làm từ bột nếp, đường, hạt sen, trứng muối và nhiều loại nhân giàu chất béo, do đó cần được thưởng thức một cách điều độ.

Căn cứ Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam của Viện Dinh dưỡng Quốc gia và cơ sở dữ liệu USDA FoodData Central, TS Giang phân tích một chiếc bánh dẻo truyền thống khoảng 350g thường cung cấp từ 950 đến 1.250 kcal, tùy thuộc vào loại nhân, lượng đường và chất béo được sử dụng.

Lượng calo này tương đương với 5 đến 6 bát cơm trắng, chiếm tới gần một nửa hoặc 2/3 nhu cầu năng lượng cả ngày của một người trưởng thành (mức khuyến nghị khoảng 2.000 kcal/ngày). Đặc biệt, bánh dẻo chứa nhiều tinh bột tinh chế, đường và chất béo, rất dễ khiến người ăn nạp thừa calo chỉ trong một lần thưởng thức.

Với những người đam mê bánh dẻo, việc ăn hết một chiếc bánh cỡ lớn trong một lần có thể làm đường huyết tăng vọt, buộc cơ thể phải tiết nhiều insulin để xử lý lượng đường lớn này. TS Giang cảnh báo nếu duy trì thói quen này thường xuyên, nguy cơ thừa cân, béo phì, đái tháo đường type 2 và rối loạn chuyển hóa sẽ gia tăng.

Bánh dẻo nhân trứng muối. Ảnh: Nguyễn Huyền/VietNamnet

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người trưởng thành nên tiêu thụ dưới 50g đường tự do mỗi ngày, mức lý tưởng nhất là dưới 25g. Trong khi đó, chỉ một chiếc bánh dẻo cỡ lớn đã có thể chứa khoảng 50 đến 80g đường, vượt xa mức an toàn.

Do vậy, những đối tượng cần đặc biệt hạn chế ăn bánh dẻo bao gồm người mắc bệnh đái tháo đường, tiền đái tháo đường, béo phì, gan nhiễm mỡ, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp, bệnh tim mạch và người cao tuổi.

Thưởng thức bánh dẻo đúng cách và an toàn

Để ăn bánh dẻo mà vẫn đảm bảo sức khỏe, TS Giang khuyến cáo người khỏe mạnh chỉ nên thưởng thức khoảng 1/8 đến 1/6 chiếc bánh, tương đương 40 đến 60g mỗi lần. Bánh nên được ăn sau bữa chính hoặc vào buổi sáng, đầu giờ chiều, tuyệt đối không nên ăn vào buổi tối hoặc trước khi đi ngủ.

Báo VietNamnet dẫn lời TS Giang nói thêm, trong những ngày đã ăn bánh dẻo, người dùng nên chủ động giảm lượng cơm, xôi, bánh mì và các món ngọt khác, đồng thời tăng cường rau xanh, uống đủ nước và dành khoảng 30 phút vận động để cân bằng lại năng lượng.

Bên cạnh yếu tố dinh dưỡng, an toàn thực phẩm cũng là vấn đề cần được đặt lên hàng đầu. Người tiêu dùng chỉ nên mua bánh ở các cơ sở uy tín, có nhãn mác và hạn sử dụng minh bạch. Đối với các loại bánh nhà làm hoặc bánh bán qua mạng, cần đặc biệt lưu tâm đến điều kiện bảo quản vì nhân bánh thường giàu đạm và có độ ẩm cao.

Nếu bảo quản sai cách, bánh sẽ trở thành môi trường lý tưởng cho các loại vi khuẩn như Salmonella, Staphylococcus aureus hay Bacillus cereus sinh sôi, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

"Trước xu hướng bánh trung thu ngày càng biến tấu với vô số thành phần như trứng muối, phô mai, chà bông, các loại hạt hay xốt béo, người tiêu dùng càng phải cẩn trọng hơn. Sự xuất hiện của càng nhiều nguyên liệu kèm theo đồng nghĩa với hàm lượng calo, đường, chất béo và natri nạp vào cơ thể càng tăng cao.

Lựa chọn thông minh là ưu tiên các loại bánh có kích thước vừa phải và chia nhỏ ra để nhiều người cùng thưởng thức", Tiến sĩ Giang nhấn mạnh.