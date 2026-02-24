Đang là phim Tết có doanh thu cao nhất năm 2026, Thỏ Ơi!! của Trấn Thành không chỉ mang đến yếu tố mới như giật gân, kinh dị mà còn lồng ghép nhiều chi tiết ẩn ý, thể hiện tầng lớp ý nghĩa sâu sắc trong bi kịch của các nhân vật chính.

Hải Linh và những chiếc sừng

Đây là chi tiết xuất hiện ở đoạn cao trào phim Thỏ Ơi!!. Khi Nhật Hạ (Pháo) đến nhà, tìm gặp Phong (Vĩnh Đam) và Hải Linh (LyLy) để ba mặt một lời, khán giả có thể thấy rõ Hải Linh ngồi trước mô hình trang trí hình chiếc sừng nhọn màu đỏ. Điều này như ngầm gợi ý cho việc nữ chính của phim đã bị chồng chơi một vố đau đớn, chứ không đơn giản là lầm lỡ. Và đúng là ngay sau đó, những gì Nhật Hạ tiết lộ đã vén màn nhân cách tệ hại của Phong, khi anh vừa "cắm sừng" vợ nhưng cũng vừa day dưa không hay với Nhật Hạ, còn tính cho cô tiền để "cook" đi thật xa.

Hai vết thương của Hải Lan và Sơn

Ở đầu phim Thỏ Ơi!!, khán giả được diện kiến anh chồng hoang dã Sơn (Quốc Anh) của Hải Lan (Văn Mai Hương). Vừa mới khen dứt câu, Hải Lan đã bị Sơn vô ý ném cây gắp đồ nướng vào trán đau điếng. Đây là chi tiết báo hiệu cho sự phản kháng bắt đầu nhen nhóm của Sơn trước cô vợ đanh đá. Ngoài ra, đây cũng là vị trí vết thương tương đồng với Sơn sau đó, khi anh bị Hải Lan ném vật vào đầu vì ghen đến mức chảy máu. Điều này cho thấy cả hai sớm "cơm không lành canh không ngọt", dẫn đến ăn miếng trả miếng lẫn nhau và phải chia ly.

"Vo Gia"

Cũng về cặp Sơn - Hải Lan, cách lưu tên trong danh bạ của anh chồng dành cho cô vợ cũng phản ánh ý nghĩa sâu xa. Hải Lan cho rằng Sơn không yêu cô, thể hiện qua việc lưu tên cô là "Vợ Già". Thế nhưng trên chương trình Chị Bờ Vai, Sơn đã khẳng định Hải Lan là người vợ vô giá mà anh có được. Từ đó, người xem mới vỡ lẽ hóa ra Sơn lưu tên vợ trong danh bạ là "Vo Gia" không có dấu, và vốn có nghĩa là "Vô Giá". Có thể thấy, chính những hiểu lầm dù rất nhỏ cũng có thể dẫn đến mâu thuẫn lớn, đúng như lời Hải Lan đã nói.

Cái chết của Phong

Ở cuối phim Thỏ Ơi!!, Trần Kim (Trấn Thành) đã đến tận nhà Phong và Hải Linh để trả thù, khi hắn cho rằng chính Hải Linh là người khiến hắn và Nhật Hạ tan nhà nát cửa. Sau một hồi giằng co, Trần Kim thành công tiễn Phong về suối vàng. Thực chất cái chết của Phong đã được "nhá hàng" trước đó, ở tận những giây đầu phim. Khi cùng nhau dạo hồ tại Đà Lạt, Hải Linh đã hỏi Phong có yêu cô không, và Phong đáp rằng "Yêu đến chết". Và đúng là khi mọi chuyện vỡ lẽ, Phong không yêu Hải Linh đúng cách nữa thì cũng là lúc anh mất mạng.

Thỏ

Chú thỏ là hình tượng ẩn dụ xuất hiện xuyên suốt trong cả bộ phim Thỏ Ơi!! được Trấn Thành cài cắm. Ngay từ đầu phim khi Hải Linh và Phong "ân ái" trong rừng thông, một chú thỏ trắng đã xuất hiện. Ngoài ra, một chú thỏ bông cũng được đặt cạnh Hải Linh khi cô ngồi nghe Nhật Hạ kể sự thật về Phong ở cuối phim. Hình tượng chú thỏ đại diện cho sự ngây thơ nhưng cũng khó đoán, khi thỏ là loài động vật có thể nhìn ra sau lưng mà không cần quay đầu lại. Thỏ còn là một loài vật "mắn đẻ", đại diện cho sự sinh sôi và phát triển gia đình - điều mà Phong cảm thấy thiếu và tìm được đâu đó ở Nhật Hạ. Chưa kể, "+Th" cũng là một chi tiết gợi ý dù tưởng chừng không liên quan, giống như "+ Thỏ" thêm vào cuộc sống của dàn nhân vật chính.

Các cảnh nóng

Cảnh nóng của phim Thỏ Ơi!! cũng có những ẩn ý nhất định, chứ không chỉ được Trấn Thành bỏ vào để câu kéo người xem. Trong phim, Phong có cảnh 18+ với Hải Linh và cả Nhật Hạ, và cả hai cảnh đều có một điểm chung. Đó là ở cách âu yếm của Phong, khi anh luôn là người đứng đằng sau đối phương. Điều này cho thấy việc Phong luôn khao khát ở thế chủ động, điều anh không làm được trước cô vợ có cá tính mạnh như Hải Linh và đã làm được cạnh một Nhật Hạ nhỏ bé, yếu đuối và cần che chở.

Thỏ Ơi!! đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.