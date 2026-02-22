Ngay từ khi ra rạp, Thỏ Ơi!! đã nhanh chóng trở thành một trong những hiện tượng phòng vé dịp Tết. Phim chạm mốc doanh thu 200 tỷ sau 5 ngày công chiếu, tạo nên những cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội lẫn các diễn đàn điện ảnh. Không chỉ gây tò mò vì đề tài tâm lý - giật gân, tác phẩm còn được nhắc đến bởi cấu trúc kịch bản nhiều nút thắt, nhịp phim dồn dập và những cú “bẻ lái” khá táo bạo.

Phần lớn ý kiến từ báo chí đánh giá Thỏ Ơi!! là một bước đi tham vọng: khai thác sang chấn tâm lý, sự méo mó trong tình yêu và những tổn thương bị dồn nén lâu ngày. Kịch bản được khen ở khả năng giữ nhịp căng thẳng, tạo cảm giác bất an xuyên suốt thay vì chỉ dựa vào các cú sốc nhất thời.

Đáng chú ý, dàn diễn viên tay ngang lại là một trong những điểm sáng bất ngờ. Văn Mai Hương cho thấy sự tiết chế và tập trung, không còn cái bóng “ca sĩ đóng phim” mà nhập vai khá tự nhiên. Pháo mang đến năng lượng gai góc, phù hợp với màu sắc phim, còn LyLy lại gây thiện cảm nhờ lối diễn mộc, không phô trương. So với kỳ vọng ban đầu, nhiều khán giả thừa nhận họ diễn tốt hơn tưởng tượng, góp phần làm nên tổng thể tương đối đồng đều.

Chính trong một tổng thể có nhiều nỗ lực như vậy, điểm gây tranh cãi nhất lại rơi vào cái tên lớn nhất: Trấn Thành trong vai Kim. Và nếu phải chỉ ra một điểm tiếc nuối lớn nhất của Thỏ Ơi!!, thì đáng buồn thay, nó lại nằm ở chính anh.

Kim là một nhân vật nặng ký: một người đàn ông mang sang chấn tâm lý nghiêm trọng, sống trong ám ảnh và những mảnh vỡ nội tâm chưa bao giờ được hàn gắn. Nhưng chính vì độ phức tạp ấy, vai diễn này đòi hỏi một dạng diễn xuất tiết chế, nội lực và giàu tầng sâu hơn là những bùng nổ bề mặt. Trấn Thành đảm nhận vai Kim vào phút chót do Võ Điền Gia Huy không thể tham gia – dường như chưa thực sự “thấm” được nhịp tâm lý của nhân vật.

PTSD (sang chấn tâm lý) không chỉ là gào thét, vò đầu bứt tai hay những cú bộc phát hình thể. Đó là những rối loạn âm ỉ: ánh mắt mất tiêu điểm, nhịp thở bất ổn, những khoảng lặng kéo dài nặng nề. Khi Kim lên cơn, sự dữ dội có đó, nhưng đôi lúc cảm giác mang lại giống một người mất kiểm soát vì men say hơn là một tâm hồn bị nghiền nát bởi ký ức. Sự kịch tính được đẩy lên, nhưng chiều sâu chưa đủ để khiến người xem thực sự ám ảnh.

Thử đặt một giả định: nếu vai này được giao cho Võ Điền Gia Huy - gương mặt đậm chất điện ảnh với nét u tối tự nhiên, hay chí ít là Bảo Định (từng gây chú ý trong Tử Chiến Trên Không) – cục diện có thể đã khác. Với những dạng vai tổn thương tâm lý, đôi khi chỉ cần một ánh nhìn đờ đẫn, một nhịp thở rối loạn hay một cái giật cơ mặt rất khẽ cũng đủ phơi bày cả bản chất điên loạn bên trong. Đây là kiểu nhân vật không cần “đẩy” cảm xúc ra ngoài, mà cần giữ nó sát mép vực - để khán giả tự cảm thấy bất an.

Không thể nói Trấn Thành thiếu khả năng. Anh vẫn có những khoảnh khắc chạm tới cảm xúc, nhất là ở các phân đoạn lặng. Nhưng với một vai đòi hỏi sự hóa thân sâu và ổn định như Kim, quá trình nhập vai có lẽ cần nhiều thời gian chuẩn bị và một mức độ buông bỏ bản ngã mạnh mẽ hơn. Trong không ít cảnh, người xem vẫn thấy Trấn Thành - ngôi sao quen thuộc - thay vì hoàn toàn tin đây là Kim như một con người độc lập.

Có lẽ, lựa chọn khôn ngoan hơn là anh nên mời một diễn viên khác đảm nhận vai này, để bản thân lùi lại một bước và tập trung bao quát tổng thể. Đôi khi, sự hy sinh một vai diễn lại là cách tốt nhất để cứu một nhân vật.

Và vì Kim vốn có tiềm năng trở thành một biểu tượng tâm lý đầy ám ảnh, nên cảm giác tiếc nuối ấy mới càng rõ ràng.