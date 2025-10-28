Những con số ấn tượng

Futuremakers (Kiến tạo tương lai) là sáng kiến toàn cầu của Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam), nhằm hỗ trợ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn thông qua giáo dục và đào tạo kỹ năng lập nghiệp, khởi nghiệp. Tại Việt Nam, chương trình triển khai từ năm 2019, tập trung vào nhóm thanh niên yếu thế và các vấn đề xã hội nổi cộm.

Dù Việt Nam đang trong thời kỳ dân số vàng, nhưng thị trường lao động vẫn đối mặt nhiều thách thức: tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên 15 - 24 tuổi cao hơn mức chung, hơn 80% lao động thiếu kỹ năng chuyên môn, và phụ nữ - chiếm 44% lực lượng lao động trong những ngành rủi ro cao như khách sạn, du lịch… là nhóm dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt chịu ảnh hưởng nặng nề từ COVID-19.

Giữa bức tranh đầy thách thức này, Futuremakers đã tạo ra những kết quả sống động, biến đổi hàng chục nghìn cuộc đời.

Thông qua các dự án như Goal và Tự tin Lập nghiệp, hơn 100.000 nữ thanh niên được trang bị kỹ năng sống và tài chính, trở thành những “chiến binh tự tin” với nền tảng vững vàng để tự chủ tương lai. Cùng với đó, chương trình đã hỗ trợ 1.165 thanh niên kỹ năng và kết nối việc làm, vượt 194% chỉ tiêu, với 92% học nghề có việc làm bền vững, trong đó có 28 bạn khuyết tật. Sức mạnh này được củng cố bởi 122 doanh nghiệp, vượt 174% chỉ tiêu, tạo mạng lưới bền vững kết nối giáo dục và thị trường lao động.

Futuremakers cũng tiếp sức cho gần 2.000 doanh nghiệp khởi nghiệp, đặc biệt là nữ doanh nhân và người khuyết tật.

Các dự án “Phụ nữ hợp tác - Kiến tạo tương lai” và “Vững tài chính - Sáng niềm tin” đã giúp 326 doanh nghiệp siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ tiếp tục hoạt động sau 6 tháng, tạo ra 954 việc làm mới. Đồng thời, dự án cũng giúp 327 nữ doanh nhân củng cố mô hình kinh doanh, vượt 191,9% chỉ tiêu, với 12 doanh nhân nhận vốn ban đầu 24.000 USD và 3.882 người hoàn thành các can thiệp không chuyên sâu.

Bên cạnh dự án Futuremakers, ngân hàng còn mang đến giải Standard Chartered Marathon danh tiếng toàn cầu đến Việt Nam với mong muốn kết nối cộng đồng, thúc đẩy lối sống lành mạnh và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Giải chạy Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là sân chơi của hòa nhập và gắn kết. Đó cũng là cam kết lâu dài của Standard Chartered về giá trị bền vững và trách nhiệm xã hội mà ngân hàng đã và đang thực hiện suốt hơn 120 năm qua tại Việt Nam.

Có thể nói, Futuremakers không chỉ cung cấp tài chính, mà còn gieo mầm tri thức và hy vọng, mở ra cánh cửa cho sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nhân Việt Nam.

Đâu là chiến lược mở ra sự thành công?

Futuremakers không chỉ là một chương trình từ thiện thông thường, mà là một “chiến lược công thức” được xây dựng dựa trên hiểu biết sâu sắc về cơ cấu kinh tế và xã hội Việt Nam. Điểm đột phá của chiến lược này là nó không chỉ dạy nghề, mà còn trang bị năng lực thích ứng và tinh thần tự chủ - những hành trang quan trọng để tồn tại và phát triển trong một thị trường đầy biến động.

Chương trình Tự tin Lập nghiệp hướng tới việc tạo ra “vốn con người” chất lượng cao, thông qua các khóa đào tạo thực hành sát với nhu cầu thực tế. Thanh niên yếu thế, từ người di cư, người khuyết tật cho đến nữ thanh niên, thông qua chương trình được trang bị cả kỹ năng cứng lẫn kỹ năng mềm và kỹ năng số - những công cụ cần thiết để không bị bỏ lại phía sau trong nền kinh tế số.

Không chỉ dừng lại ở cá nhân, Futuremakers còn can thiệp sâu vào môi trường xung quanh, tổ chức các buổi tập huấn về bình đẳng giới và hòa nhập cho gia đình, cơ sở đào tạo và đại diện doanh nghiệp, biến những người xung quanh thành một hệ sinh thái hỗ trợ vững chắc, thúc đẩy sự tự tin và công bằng trong môi trường làm việc.

Với nhóm nữ doanh nhân trẻ, chiến lược của Futuremakers hướng đến việc chuyển từ giai đoạn phục hồi sau khủng hoảng sang tăng trưởng bền vững. Các dự án “Phụ nữ hợp tác - Kiến tạo tương lai” và “Vững tài chính - Sáng niềm tin” giúp họ tinh chỉnh mô hình kinh doanh, nâng cao kỹ năng số và tài chính, đồng thời phát triển trí tuệ cảm xúc và khả năng quản lý căng thẳng để vượt qua áp lực, định kiến xã hội và cảm giác cô đơn.

Điểm đặc biệt nằm ở mô hình kết nối độc đáo giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư kiêm “Coach”, nơi nhà đầu tư đồng hành từ đầu, kiểm nghiệm năng lực và xây dựng chiến lược tài chính bài bản. Cách tiếp cận này không chỉ giảm rủi ro cho nhà đầu tư mà còn giúp doanh nhân nữ tiếp cận vốn thực chất, đồng thời định hướng phát triển theo xu hướng kinh tế xanh và bền vững.

Futuremakers chứng minh rằng đầu tư vào năng lực và tinh thần cho thanh niên, đặc biệt là phụ nữ, không chỉ giúp họ vượt qua rào cản kinh tế và xã hội mà còn kiến tạo một cộng đồng doanh nhân vững mạnh, góp phần phát triển bền vững cho nền kinh tế Việt Nam.

Một tương lai bền vững

Từ những bài học quý giá rút ra sau 5 năm, Futuremakers khẳng định giá trị cốt lõi của mình: Giáo dục và đào tạo kỹ năng số là chìa khóa mở cánh cửa kinh tế, nhưng phải tập trung vào các nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ và người khuyết tật để tạo ra sự khác biệt thực sự.

Chương trình đã chứng minh rằng việc xây dựng mối quan hệ đối tác vững mạnh với gia đình, nhà trường và doanh nghiệp là yếu tố then chốt để mô hình có khả năng tự duy trì. Đặc biệt, tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong kinh doanh không chỉ giúp họ vượt qua rào cản xã hội mà còn tạo động lực phát triển bền vững cho cộng đồng và nền kinh tế.

Sở hữu tính khả thi và khả năng nhân rộng vượt trội, Futuremakers đã xóa bỏ rào cản địa lý nhờ sự kết hợp linh hoạt giữa đào tạo trực tiếp và trực tuyến, cho phép chương trình tiếp cận doanh nhân ở hơn 30 tỉnh thành.

Việc xây dựng mạng lưới cố vấn từ xa còn thu hút nguồn lực trí tuệ toàn cầu, đảm bảo mô hình trở thành nguồn lực công khai dễ dàng học hỏi. Để đảm bảo tính bền vững dài hạn, Futuremakers đang chủ động xây dựng lộ trình huy động nguồn lực bổ sung từ các đối tác công và tư nhân. Đây chính là bước đi khẳng định triết lý của Standard Chartered: Futuremakers là một đầu tư tác động, không chỉ là tài trợ.

Sáng kiến này đã minh chứng cho một mô hình hỗ trợ toàn diện, không chỉ cung cấp tài chính mà còn xây dựng năng lực cốt lõi, tâm lý vững vàng và khả năng thích ứng cho những thanh niên và phụ nữ doanh nhân, từ đó kiến tạo một tương lai kinh tế toàn diện và bền vững hơn cho Việt Nam, thực hiện đúng tầm nhìn nơi không ai bị bỏ lại phía sau.