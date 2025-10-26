Việt Nam đang đối mặt với những thách thức lớn trong hệ thống y tế cơ sở. Theo số liệu từ Bộ Y tế năm 2023, gần 63% dân số – khoảng 60 triệu người – sinh sống ở khu vực nông thôn, nơi hạ tầng y tế còn hạn chế. Tỷ lệ người dân được khám sức khỏe định kỳ chỉ đạt 20-30% tùy địa phương, trong khi mật độ bác sĩ ở miền núi và vùng sâu vùng xa chỉ vỏn vẹn 5 bác sĩ/10.000 dân – thấp hơn gần một nửa so với mức bình quân toàn quốc là 9,8 bác sĩ/10.000 dân.

Những con số này phản ánh khoảng cách lớn giữa nhu cầu chăm sóc sức khỏe và khả năng tiếp cận dịch vụ, đặc biệt với các bệnh mạn tính như tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường và loãng xương. Trước bối cảnh đó, dự án của Long Châu ra đời với tên gọi "Long Châu Sẻ Chia – Hành Trình Sức Khỏe Vì Một Việt Nam Khỏe Mạnh" như một giải pháp kịp thời, kết hợp giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương để mang y tế chất lượng đến gần hơn với cộng đồng.

Với mạng lưới hơn 2.400 nhà thuốc và 200 trung tâm tiêm chủng trải rộng khắp cả nước, Hệ thống Nhà thuốc và Trung tâm Tiêm chủng Long Châu không chỉ là động lực tăng trưởng kinh doanh mà còn tiên phong trong các sáng kiến xã hội. Điển hình là dự án "Long Châu Sẻ Chia – Hành Trình Sức Khỏe Vì Một Việt Nam Khỏe Mạnh", khởi xướng từ tháng 6/2025, nhằm nâng cao nhận thức và tiếp cận dịch vụ y tế cho 20 triệu người dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa. Dự án này không chỉ thể hiện cam kết nhân văn của Long Châu mà còn góp phần thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, hướng tới mục tiêu khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho mọi người dân từ năm 2026.

Mục tiêu và đổi mới: Hành trình chăm sóc toàn diện

Dự án "Long Châu Sẻ Chia" đặt tầm nhìn rõ ràng: Không chỉ cung cấp khám chữa bệnh miễn phí mà còn giáo dục kiến thức phòng bệnh, tầm soát sớm và xây dựng thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động. Điểm đổi mới lớn nhất nằm ở cách tiếp cận tổng thể – kết hợp thăm khám, tầm soát, tư vấn, giáo dục sức khỏe và quản lý dữ liệu y tế số trên một hành trình liên tục.

Các hoạt động cốt lõi bao gồm khám tổng quát, đo huyết áp và đường huyết, siêu âm, chụp X-quang, tư vấn bệnh mạn tính, cùng cấp phát thuốc miễn phí. Để đảm bảo hiệu quả, dự án đặt ra các chỉ tiêu định lượng cụ thể:

-100% người tham gia được đo huyết áp, xét nghiệm đường huyết, test loãng xương và tầm soát tiểu đường.

-100% được hướng dẫn kiến thức phòng bệnh, chế độ dinh dưỡng và luyện tập phù hợp.

-100% được cấp phát thuốc miễn phí theo chỉ định của bác sĩ.

-70% được test nhanh protein niệu trong nước tiểu để tầm soát sớm bệnh thận mạn tính (tùy điều kiện vận chuyển thiết bị).

-60% tiếp cận dịch vụ chẩn đoán chuyên sâu như X-quang, điện tim, siêu âm (tùy điều kiện địa phương).

Mục tiêu lớn hơn là khám và chăm sóc trực tiếp cho hơn 10.000 người, đồng thời truyền thông nâng cao nhận thức cho 20 triệu người về tầm soát sớm, phòng bệnh và tuân thủ điều trị.

Trẻ em ở vùng sâu vùng xa là một trong những đối tượng được thụ hưởng từ dự án ý nghĩa của Long Châu.

Hành trình qua 18 tỉnh thành, tiếp cận gần 10.000 lượt người

Long Châu và Đại học Y Dược TPHCM đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt, tháng 6/2025.

Sau ba tháng khởi động (từ tháng 6 đến tháng 9/2025), "Hành Trình Sức Khỏe" của Long Châu đã đi qua 18 tỉnh, thành phố, bao gồm Bình Thuận, Đắk Nông, Bắc Kạn, Sơn La, Trà Vinh, Thừa Thiên Huế, Hà Nội, Cần Thơ, Tây Ninh, Phú Thọ, Lào Cai, Thanh Hóa, Cà Mau, Sóc Trăng, Bình Dương, Đồng Nai, Đồng Tháp và Vĩnh Long. Chương trình mang đến khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 10.000 lượt người, với đối tượng chính là người trung niên và cao tuổi (chiếm 80%), cùng 20% trẻ em – những nhóm ít cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế định kỳ.

Dự án có phương pháp triển khai linh hoạt, sử dụng các đoàn khám bệnh lưu động với đội ngũ bác sĩ, dược sĩ và tình nguyện viên giàu kinh nghiệm. Mỗi đoàn hoạt động theo quy trình thống nhất toàn quốc.

Trong 3 tháng triển khai thực tế, mỗi bác sĩ khám trung bình 30 - 40 bệnh nhân/ngày, kết hợp truyền thông cộng đồng với thông điệp "Phòng bệnh hơn chữa bệnh". Trước mỗi chuyến đi, Long Châu phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, UBND và Trạm Y tế xã/phường để lập kế hoạch, xin phép, chọn địa điểm và truyền thông. Chính quyền địa phương hỗ trợ kết nối, cung cấp danh sách hộ dân ưu tiên và chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo tính minh bạch, an toàn và bền vững.

Ai là người được thụ hưởng và là đối tượng ưu tiên trong dự án của Long Châu?

Chương trình của Long Châu giúp người dân vùng xa tiếp cận được với các dịch vụ y tế, đảm bảo sức khỏe và đời sống tốt hơn.

Theo đại diện Long Châu, Hành trình Sức khỏe Long Châu ưu tiên triển khai tại những vùng sâu, vùng xa, khu vực còn nhiều khó khăn, nơi người dân ít có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng và hiếm khi được khám bệnh định kỳ. Đáng chú ý, các điểm đến được lựa chọn dựa trên bộ tiêu chí thực tiễn, bao gồm: Khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội hạn chế, hệ thống y tế cơ sở còn thiếu thốn về trang thiết bị và nhân lực, cùng với nhu cầu chăm sóc sức khỏe cộng đồng cao (chẳng hạn các bệnh lý mạn tính như tim mạch, huyết áp, tiểu đường...).

Dự án tập trung vào những khu vực khó khăn nhất, dựa trên bộ tiêu chí thực tiễn: Điều kiện kinh tế - xã hội hạn chế, hệ thống y tế cơ sở thiếu trang thiết bị và nhân lực, cùng nhu cầu cao về chăm sóc bệnh mạn tính. Nhờ đó, chương trình không chỉ tiếp cận đúng đối tượng mà còn gắn kết nguồn lực giữa doanh nghiệp và y tế địa phương, góp phần xây dựng hệ thống chăm sóc cộng đồng lâu dài.

Cam kết của Long Châu: Kết nối kinh doanh và trách nhiệm xã hội

Long Châu hiện có hơn 2.400 nhà thuốc và 200 trung tâm tiêm chủng trải rộng khắp cả nước.

Sức mạnh của dự án đến từ nền tảng vững chắc của Long Châu, hệ thống với hơn 20.000 dược sĩ, cam kết sứ mệnh "Chăm sóc sức khỏe người Việt - Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn". Thương hiệu liên tục mở rộng hợp tác với các đối tác uy tín trong và ngoài nước, mang giải pháp điều trị tiên tiến đến cộng đồng.

Về mặt kinh doanh, Long Châu tiếp tục là trụ cột tăng trưởng của CTCP Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Retail). Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu mảng này tăng hơn 4.500 tỷ đồng so với cùng kỳ, đạt 16.080 tỷ đồng. Doanh thu bình quân mỗi nhà thuốc lên tới 1,2 tỷ đồng/tháng. Sự phát triển này không chỉ khẳng định vị thế mà còn tạo nguồn lực để Long Châu đầu tư mạnh mẽ hơn vào các dự án xã hội như "Long Châu Sẻ Chia".

Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, dự án không chỉ sẻ chia yêu thương mà còn lan tỏa ý thức chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Long Châu cam kết tiếp tục hành trình này, góp phần xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh hơn, nơi mọi người dân đều được tiếp cận y tế công bằng và chất lượng.