Giải mã đoạn ghi âm uẩn khúc trong vụ Kim Soo Hyun bị tố hẹn hò trẻ vị thành niên

Gần đây, vụ drama tình ái liên quan tới Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron đã liên tục xuất hiện thêm nhiều tình tiết mới gây xôn xao dư luận. Xuyên suốt vụ việc, đoạn ghi âm được cho là Kim Sae Ron thừa nhận từng hẹn hò tài tử họ Kim khi cô đang học cấp 2 đã thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng.

Cách đây không lâu, tòa án chính thức ban hành lệnh bắt giữ đối với YouTuber Kim Se Ui - người đứng đầu kênh YouTube Viện Garo Sero đồng thời là nhân vật đối đầu với Kim Soo Hyun suốt 2 năm qua. Ở thời điểm bị bắt, nam YouTuber này vẫn dõng dạc tuyên bố rằng đoạn ghi âm nói trên về Kim Sae Ron là thật, không phải sản phẩm dàn dựng dù phía cảnh sát kết luận rằng file tài liệu này là giả mạo. Sau đó, file ghi âm đã được Phòng khoa học hình sự thuộc Viện kiểm sát tối cao mang đi giám định.

Tới sáng 27/6, kết quả giám định đã chính thức được công bố. Theo đó, Phòng khoa học hình sự kết luận, có dấu hiệu cho thấy đoạn ghi âm nói trên đã được can thiệp, cắt ghép nội dung.

Đại diện phía Viện kiểm sát thông tin chi tiết: “Có hiện tượng ngắt quãng trong tín hiệu âm thanh và sự khác biệt về dải tần số giữa giọng nam và giọng nữ ở file ghi âm. Rất có khả năng giọng nói của người phụ nữ được ghi âm bằng 1 thiết bị khác, sau đó được phát lại và được ghi âm cùng giọng người đàn ông kia”. Nói cách khác, khả năng cao đối tượng nam giới đã tạo ra đoạn ghi âm giả mạo giọng Kim Sae Ron, sau đó phát lại file giọng nói này rồi ghi âm thêm giọng của mình để khiến công chúng tưởng rằng Kim Sae Ron đang trò chuyện với người quen.

Phòng khoa học hình sự vừa công bố kết quả điều tra tính chân thực của đoạn ghi âm về Kim Sae Ron - Kim Soo Hyun. Ảnh: Naver

Kim Soo Hyun lại nhận thêm 1 chiến thắng tiếp theo trong trận chiến pháp lý với Kim Se Ui. Ảnh: Nate

Nguồn tin cho biết thêm, phía cơ quan chức năng cũng đang ráo riết thu hồi số tiền lợi nhuận bất chính mà Kim Se Ui kiếm được từ file ghi âm giả mạo về Kim Sae Ron. Hiện tại, Viện Kiểm sát quận trung tâm Seoul đang tích cực tiến hành điều tra tất cả các tài khoản nhận tài trợ của YouTuber họ Kim.

Trước đó trong sáng 24/6, SBS News đưa tin, Viện kiểm sát đã chính thức truy tố YouTuber Kim Se Ui với 5 tội danh: phỉ báng theo Luật mạng thông tin truyền thông, vi phạm Luật xử phạt tội phạm tình dục (phát tán hình ảnh quay lén...), vi phạm Luật xử phạt hành vi theo dõi, cố ý cưỡng ép và đe dọa.

Cụ thể, Kim Se Ui bị cáo buộc đã đăng tải 25 video sai sự thật thông qua nền tảng YouTube từ tháng 3 đến tháng 12 năm ngoái. Trong những video này có xuất hiện nhiều thông tin bịa đặt như Kim Soo Hyun đã hẹn hò Kim Sae Ron trong 6 năm, bắt đầu từ khi cô còn là trẻ vị thành niên.

Ngoài ra, vào tháng 3 năm ngoái, Kim Se Ui còn 5 lần công khai trên YouTube bức ảnh chụp Kim Soo Hyun đang rửa bát trong tình trạng chỉ mặc áo phông và đồ lót. Chưa hết, YouTuber họ Kim còn đe dọa sẽ tiếp tục tiết lộ thêm các tư liệu đời tư khác của Kim Soo Hyun, đồng thời yêu cầu nam diễn viên phải thừa nhận chuyện hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô còn ở độ tuổi vị thành niên. Viện kiểm sát xác định, hành vi này đã cấu thành tội cố ý cưỡng ép.

Ngoài ra, Kim Se Ui còn vi phạm Luật xử phạt hành vi theo dõi. Theo đó, từ tháng 3 đến tháng 6 năm ngoái, YouTuber này đã liên tục phát sóng 34 lần các video sử dụng tên thật và hình ảnh xâm phạm đời tư của Kim Soo Hyun, hành vi này đã vi phạm các lệnh cấm do phía tòa án đưa ra.

Kim Se Ui chính thức bị truy tố cách đây ít ngày với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng. Ảnh: Naver

Vụ ồn ào tình ái liên quan tới Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron chính thức nổ ra sau khi 1 nhân vật tự xưng là dì Kim Sae Ron bất ngờ tuyên bố nữ diễn viên từng hẹn hò tài tử họ Kim thông qua kênh YouTube Viện Garo Sero. Người này tiết lộ, mối quan hệ yêu đương của 2 nghệ sĩ kéo dài từ tháng 11/2015 đến tháng 7/2021, thậm chí còn tố Kim Soo Hyun thao túng tâm lý Kim Sae Ron khi cô ở độ tuổi vị thành niên.

Người tự xưng là dì của Kim Sae Ron và Viện Garo Sero còn cho biết gia đình cố diễn viên nắm trong tay hàng nghìn bức ảnh tình cảm, chứng minh Kim Soo Hyun có mối quan hệ tình ái không đúng mực với Kim Sae Ron lúc cô còn vị thành niên.

Sau đó, luật sư Go Sang Rok đã thay mặt Kim Soo Hyun đưa ra thông báo khẩn, bác bỏ nghi vấn nam diễn viên hàng đầu có hàng nghìn bức ảnh tình cảm với Kim Sae Ron, đồng thời nhấn mạnh nam tài tử chỉ hẹn hò sao nữ họ Kim khi cô đã đủ tuổi trưởng thành. Từ đó tới nay, nam diễn viên Queen of Tears ra sức tung bằng chứng chứng minh sự trong sạch của anh trong cáo buộc hẹn hò trẻ vị thành niên thông qua luật sư đại diện. Chưa dừng lại ở đó, tài tử hạng S đã kiện gia đình Kim Sae Ron và Viện Garo Sero ra tòa với cáo buộc phỉ báng, bôi nhọ danh dự.

Đến nay, vụ việc liên tục xuất hiện những diễn biến mới có lợi cho tài tử họ Kim, trong đó đáng chú ý nhất là việc tòa án chính thức ban hành lệnh bắt giữ đối với YouTuber Kim Se Ui vì đã phỉ báng, tung thông tin sai sự thật về Kim Soo Hyun trong drama hẹn hò Kim Sae Ron. Tới thời điểm hiện tại, Kim Se Ui lại vừa chính thức bị truy tố với 5 tội danh nghiêm trọng.