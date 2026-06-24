Tình tiết nhạy cảm trong vụ Kim Soo Hyun bị tố hẹn hò trẻ vị thành niên

Trong thời gian qua, vụ drama tình ái liên quan tới Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron đã xuất hiện thêm nhiều diễn biến mới gây sốc. Tới sáng 24/6, SBS News đưa tin, Viện kiểm sát đã chính thức truy tố YouTuber Kim Se Ui - người đứng đầu kênh YouTube Viện Garo Sero đồng thời là nhân vật đối đầu với Kim Soo Hyun suốt 2 năm qua.

Theo nguồn tin, Kim Se Ui bị truy tố với 5 tội danh: phỉ báng theo Luật mạng thông tin truyền thông, vi phạm Luật xử phạt tội phạm tình dục (phát tán hình ảnh quay lén...), vi phạm Luật xử phạt hành vi theo dõi, cố ý cưỡng ép và đe dọa.

Cụ thể, Kim Se Ui bị cáo buộc đã đăng tải 25 video sai sự thật thông qua nền tảng YouTube từ tháng 3 đến tháng 12 năm ngoái. Trong những video này có xuất hiện nhiều thông tin bịa đặt như Kim Soo Hyun đã hẹn hò Kim Sae Ron trong 6 năm, bắt đầu từ khi cô còn là trẻ vị thành niên. Viện Kiểm sát xác định, YouTuber họ Kim đã sử dụng những hình ảnh cuộc trò chuyện KakaoTalk bị thao túng chỉnh sửa cùng các tệp ghi âm giả mạo để phát tán hàng loạt thông tin không đúng sự thật.

Ngoài ra, vào tháng 3 năm ngoái, Kim Se Ui còn 5 lần công khai trên YouTube bức ảnh chụp Kim Soo Hyun đang rửa bát trong tình trạng chỉ mặc áo phông và đồ lót. Chưa hết, YouTuber họ Kim còn đe dọa sẽ tiếp tục tiết lộ thêm các tư liệu đời tư khác của Kim Soo Hyun, đồng thời yêu cầu nam diễn viên phải thừa nhận chuyện hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô còn ở độ tuổi vị thành niên. Viện kiểm sát xác định, hành vi này đã cấu thành tội cố ý cưỡng ép.

Kim Se Ui chính thức bị truy tố với 5 tội danh, trong đó có tội phát tán hình ảnh Kim Soo Hyun mặc đồ lót rửa bát tại nhà Kim Sae Ron. Ảnh: Naver

Ngoài ra, Kim Se Ui còn vi phạm Luật xử phạt hành vi theo dõi. Theo đó, từ tháng 3 đến tháng 6 năm ngoái, YouTuber này đã liên tục phát sóng 34 lần các video sử dụng tên thật và hình ảnh xâm phạm đời tư của Kim Soo Hyun, hành vi này đã vi phạm các lệnh cấm do phía tòa án đưa ra.

Đại diện của Viện kiểm sát nhấn mạnh: “Thông qua quá trình điều tra bổ sung bao gồm lấy lời khai nạn nhân và giám định các tệp ghi âm, chúng tôi đã xác định được rằng bị cáo Kim Se Ui tự ý biên tập, bóp méo tư liệu và sử dụng các dữ liệu giả mạo chưa qua xác minh, từ đó phát tán nhiều thông tin sai lệch về đời tư, gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho nạn nhân (Kim Soo Hyun). Chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý nghiêm minh đối với hành vi phát tán tin giả như thế này”.

Viện kiểm sát lên án gay gắt loạt hành vi vi phạm pháp luật của Kim Se Ui. Ảnh: Naver

Vụ ồn ào tình ái liên quan tới Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron chính thức nổ ra sau khi 1 nhân vật tự xưng là dì Kim Sae Ron bất ngờ tuyên bố nữ diễn viên từng hẹn hò tài tử họ Kim thông qua kênh YouTube Viện Garo Sero. Người này tiết lộ, mối quan hệ yêu đương của 2 nghệ sĩ kéo dài từ tháng 11/2015 đến tháng 7/2021, thậm chí còn tố Kim Soo Hyun thao túng tâm lý Kim Sae Ron khi cô ở độ tuổi vị thành niên.

Người tự xưng là dì của Kim Sae Ron và Viện Garo Sero còn cho biết gia đình cố diễn viên nắm trong tay hàng nghìn bức ảnh tình cảm, chứng minh Kim Soo Hyun có mối quan hệ tình ái không đúng mực với Kim Sae Ron lúc cô còn vị thành niên.

Sau đó, luật sư Go Sang Rok đã thay mặt Kim Soo Hyun đưa ra thông báo khẩn, bác bỏ nghi vấn nam diễn viên hàng đầu có hàng nghìn bức ảnh tình cảm với Kim Sae Ron, đồng thời nhấn mạnh nam tài tử chỉ hẹn hò sao nữ họ Kim khi cô đã đủ tuổi trưởng thành. Từ đó tới nay, nam diễn viên Queen of Tears ra sức tung bằng chứng chứng minh sự trong sạch của anh trong cáo buộc hẹn hò trẻ vị thành niên thông qua luật sư đại diện. Chưa dừng lại ở đó, tài tử hạng S đã kiện gia đình Kim Sae Ron và Viện Garo Sero ra tòa với cáo buộc phỉ báng, bôi nhọ danh dự.

Đến nay, vụ việc liên tục xuất hiện những diễn biến mới có lợi cho tài tử họ Kim, trong đó đáng chú ý nhất là việc tòa án chính thức ban hành lệnh bắt giữ đối với YouTuber Kim Se Ui vì đã phỉ báng, tung thông tin sai sự thật về Kim Soo Hyun trong drama hẹn hò Kim Sae Ron. Tới thời điểm hiện tại, Kim Se Ui lại vừa chính thức bị truy tố với 5 tội danh nghiêm trọng.