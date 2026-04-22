“Tôi đang theo học Tiến sĩ ở châu Âu nên chưa có kế hoạch kết hôn. Nhưng nhiều bạn cùng lớp, bạn bè xung quanh tôi đã kết hôn và gần đây tôi để ý thấy một vài cặp đôi khá thú vị. Họ sống cuộc sống bình yên, giàu có và hòa thuận, nhưng chưa có con. Có thể bạn nghĩ họ muốn tận hưởng thời gian bên nhau và quá bận rộn với công việc nên không có thời gian chăm sóc con cái, nhưng có một điểm chung là tất cả đều nuôi chó.

Trong những hình ảnh đăng trên MXH, tôi thấy họ chăm sóc cho những chú chó của mình, việc này có vẻ tốn nhiều công sức và thời gian, không khác gì nuôi con. Điều này thực sự lạ lẫm đối với cá nhân tôi. Liệu đó có là lựa chọn hay cách sống nào mà tôi chưa được biết không? Nhờ mọi người chia sẻ với”.

Đây là một thắc mắc từng gây chú ý trên MXH. Phía dưới bài đăng này, nhiều người đã chia sẻ trải nghiệm của mình, đồng thời giải thích lý do tại sao lại đưa ra lựa chọn cá nhân có phần khác lạ này.

Một cặp đôi ở trong bối cảnh này giải thích: “Tôi chính là cặp đôi mà bạn mô tả - có thu nhập tốt, sống thoải mái, không có con và nuôi 2 chú chó. Đây là cuộc sống mà chúng tôi đã lựa chọn và không có ý định sẽ ảnh hưởng nó đến bất kỳ ai.

Tại sao chúng tôi chọn nuôi chó? Đầu tiên là do sự thiếu hụt thời thơ ấu. Khi còn nhỏ, tôi muốn nuôi một con chó, nhưng bố mẹ tôi không cho phép. Thứ 2, sau khi đánh giá, tôi thấy mình có đủ khả năng chịu trách nhiệm cho một sự sống trong 15 năm - tuổi đời của một chú chó.

Sao chúng tôi không sinh con? Quan sát xung quanh giúp tôi nhận ra rằng việc tạo ra và chịu trách nhiệm lâu dài với một sinh linh là điều khó khăn. Tôi cảm thấy mình chưa sẵn sàng đảm nhận vai trò này. Ngoài ra chúng tôi cảm thấy có nhiều việc phải làm trong cuộc sống, ngoài việc sinh con. Cũng có rất nhiều cách để thể hiện giá trị bản thân, ngoài việc làm cha mẹ.

Chỉ đơn giản vậy thôi”.

Thực tế, đây không phải là trường hợp đơn lẻ mà được khái quát thành một lựa chọn mang tên DINKWAD: Dual Income, No Kids, With A Dog, tạm dịch là hai nguồn thu nhập, không có con cái nhưng có nuôi chó.

Khái niệm này được phát triển từ DINK (Double Income, No Kids) - hai nguồn thu nhập, không có con. Ngoài ra, DINKWAD còn có thể được dùng cho các cặp đôi DINK và nuôi thú cưng nói chung, không nhất thiết chỉ là nuôi chó.

Trên TikTok, hashtag #DINKWAD có hơn 17 nghìn video, có nhiều video đạt hàng triệu lượt xem cho thấy nội dung này không phải hiếm. Lựa chọn này tập trung ở một số nước phát triển như Anh, Mỹ,...

Có hơn 17k video gắn hashtag #DINKWAD trên TikTok

Có rất nhiều lý do khiến các cặp đôi chọn DINKWAD, từ việc được tự do du lịch bất cứ khi nào bạn muốn, muốn có thu nhập dư dả hơn, gặp vấn đề sinh sản, lo ngại chi phí sống hoặc chỉ là chưa đến lúc,... Tuy nhiên có thể khái quát thành một số lý do như sau:

Thứ nhất, đó là áp lực kinh tế. Cuộc sống ngày nay rất căng thẳng, bao gồm cả thời gian và tiền bạc bỏ ra để nuôi dạy con cái. Trong môi trường hiện nay, có đứa trẻ mà không tham gia lớp học nghệ thuật hay trau dồi một kỹ năng nào đó? Nếu không được học thêm, con bạn sẽ thường xuyên bị so sánh với những đứa trẻ khác cùng tuổi, điều này có thể làm tổn thương sự tự tin của chúng. Do đó, để đảm bảo con bạn không bị tụt hậu so với những đứa trẻ khác trong các hoạt động ngoại khóa, bạn phải sẵn sàng điều kiện tài chính để đảm bảo việc đó. Nếu không đảm bảo được, họ sẽ cảm thấy không công bằng với đứa trẻ.

Tiếp theo, xã hội ngày nay có thái độ cởi mở hơn với quyết định có sinh con hay không. Hầu hết các bậc cha mẹ chỉ muốn con cái mình có một cuộc sống hạnh phúc và trọn vẹn, không muốn gây quá nhiều áp lực lên chúng.

Thứ ba là sự gắn bó về mặt tình cảm. Nhiều cặp đôi cảm thấy mọi thứ đều hoàn hảo trước khi kết hôn, nhưng sau khi kết hôn, mọi chuyện chỉ xoay quanh những cuộc cãi vã liên tục. Lý do chính là sự khác biệt giữa trước và sau khi kết hôn. Ở thời điểm còn hẹn hò, họ chưa hiểu hết về nhau, chủ yếu tập trung vào điểm mạnh của đối phương. Khi đã cưới và hiểu nhau, các chủ đề trò chuyện tự nhiên giảm đi đáng kể. Họ không có nhiều chủ đề chung để nói chuyện, vì vậy sự chú ý của họ chuyển sang những việc khác. Vì không có con cái, họ chỉ tập trung vào nhau. Thường thì những khuyết điểm nhỏ bị phóng đại và dẫn đến cãi vã.

Khi chọn nuôi thú cưng, điều này cung cấp thêm chủ đề trò chuyện, cho phép họ dồn năng lượng dư thừa vào thú cưng của mình. Họ có thể sử dụng thú cưng như một điểm khởi đầu cho cuộc trò chuyện, giảm thiểu xung đột. Những hoạt động này mang lại nhiều trải nghiệm vui vẻ cho cuộc sống của họ.

Giống như DINK, DINKWAD cũng phải đối diện với những tranh cãi trái chiều, trong đó là nhận định: DINKWAD có phải là ích kỷ? Đây là tranh luận thường gặp với những cặp đôi trì hoãn hoặc không sinh con. Họ được nhận xét là “ngại trách nhiệm” hoặc “quá chiều bản thân”.

Nhưng nhìn rộng hơn, đây chủ yếu là sự thay đổi trong cách người trẻ định nghĩa gia đình.

Gia đình không còn chỉ là mô hình truyền thống gồm vợ chồng và con cái. Với nhiều người, đó có thể là hai người trưởng thành cùng sống với nhau, chia sẻ tài chính, chăm sóc một thú cưng và xây dựng đời sống tinh thần ổn định.

Điều này không tốt hơn hay tệ hơn mô hình kết hôn và sinh con thường thấy - chỉ đơn giản là lựa chọn khác đi. Khi cuộc sống thay đổi, áp lực sinh con lớn hơn, người trẻ thay đổi ưu tiên và mong muốn được sống theo nhịp riêng của mình.

Suy cho cùng, cuộc sống là một hành trình của những lựa chọn không ngừng nghỉ. Từ những chuyện vặt vãnh thường ngày như tối nay ăn gì, nghe podcast hay đọc sách, kết bạn với ai,... đến những quyết định lớn lao trong đời như học trường đại học nào, chọn chuyên ngành gì và dành cả cuộc đời mình với ai,... mỗi quyết định đều định hình nên con đường đời độc đáo của chúng ta. Và sinh con là một trong nhiều lựa chọn như thế.

Trong hành trình cuộc đời, chúng ta có thể đưa ra một số quyết định mà sau này hối tiếc, nhưng một người trưởng thành có sức khỏe tinh thần tốt sẽ có khả năng tự chịu trách nhiệm, đưa ra những lựa chọn cẩn trọng và có can đảm để đối mặt, gánh chịu hậu quả. Loại lựa chọn và trách nhiệm này xứng đáng nhận được sự tôn trọng của tất cả chúng ta.