Giải mã điệu nhảy Pinkfong Baby Shark x LG Styler hot nhất trên Tiktok hiện nay

Tưởng chừng giai điệu Pinkfong Baby Shark tỷ view trên Youtube chỉ độc quyền dành cho trẻ nhỏ, thế nhưng với lần trở lại này, nhiều người phải nhìn nhận lại "độ cuốn" không chừa một ai của nó. Chuyện khó tin này đang diễn ra ở khắp các ngóc ngách trên mạng xã hội, người người nhà nhà đều đang ra sức tập luyện và nhảy Baby Shark. Được biết, điệu nhảy Baby Shark hiện đang nhận được sự hưởng ứng của hàng trăm gia đình xuất phát từ cuộc thi mang tên LG Styler Dance Challenge (Thử thách vũ điệu LG Styler), được tổ chức bởi nhãn hàng LG nhằm mục đích tạo sân chơi thú vị dành cho các gia đình nhân dịp hè năm nay.

Nhìn xem loạt khoảnh khắc dễ thương, hài hước của các vị phụ huynh cùng thiên thần nhỏ cover hit Baby Shark dưới đây mới hiểu được vũ điệu này lôi cuốn thế nào!

Cả nhà cùng dance cover khởi động mùa hè hoành tráng!

Với tốc độ lan truyền nhanh chóng, giai điệu "Baby Shark doo doo doo doo doo. LG Styler doo doo doo doo doo" đã lên top thịnh hành. Không chỉ có trẻ em, giai điệu này nhanh chóng "tuyển" thêm được một lượng to lớn các tín đồ là "trẻ con đã lớn". Chỉ trong một thời gian ngắn xuất hiện trên nền tảng Tiktok, đến nay, lượt đăng tải clip dance cover đã đạt ngưỡng trăm bài dự thi.

Thông qua điệu nhảy sống động, dễ thương và hài hước này, LG mong muốn các thành viên trong gia đình có dịp gắn kết với nhau nhiều hơn trong giai đoạn "bình thường mới", qua đó cũng gửi gắm thông điệp cùng nhau bảo vệ sức khỏe tốt hơn từ việc đơn giản nhất chính là chăm sóc đúng cách quần áo của các thành viên trong gia đình.

Anh Việt Trần, một trong những thí sinh là "phụ huynh 9X" của cuộc thi chia sẻ: "Nhờ thử thách điệu nhảy này mà thời gian làm việc tại nhà của mình vui hơn hẳn nhất là khi hai bố con có thể cùng tập luyện, đăng clip và được nhiều người thân chia sẻ. Mình không nghĩ ở nhà lại có thể tham gia hoạt động thú vị thế này. Xem nhiều clip của gia đình khác, nhà mình lại muốn đăng tải thêm nhiều clip tranh tài hơn nữa!"

Tham gia nhảy vui lại còn có thưởng lớn thì còn gì hút hơn nữa!

Video LG Styler X Baby Shark sau khi vừa đăng tải đã thu về gần 11 triệu lượt view trên Youtube. Không chỉ riêng tại Việt Nam, các điệu nhảy đặc trưng vui nhộn của cuộc thi như Shake it (Lắc sạch bụi) –Wash it (Bay sạch khuẩn) –Steam it (Hấp sạch mùi) –Smooth it (Vuốt sạch nhăn) cũng đang làm khuynh đảo cộng đồng người tham gia tại nhiều nước Châu Á. Hòa cùng không khí nhộn nhịp trên mạng xã hội, hàng trăm gia đình Việt cũng nhanh chóng luyện tập đăng tải các tác phẩm độc nhất vô nhị của mình.

Cả nhà mình phải tranh thủ tham gia và giành giải thưởng hot thôi!

Cuộc thi sẽ ra đến hết ngày 5/6/2021, nhanh tay kêu gọi các thành viên trong gia đình tham gia để nhận được chiếc tủ "chuyên gia chăm sóc quần áo" thông minh LG Styler và rất nhiều giải thưởng tuần thú vị khác. Tham gia ngay thôi!

