Giải mã cơn sốt tuyển dụng nhân sự trẻ tại các doanh nghiệp mang tên "Thực tập sinh"

Làm gì khi tre đã già nhưng măng vẫn chưa chịu mọc?

Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh chóng với tỷ lệ sinh thấp và tuổi thọ ngày càng cao. Điều này đồng nghĩa lực lượng lao động trẻ không đủ để thay thế, dẫn đến nguy cơ thiếu hụt nhân sự trong nhiều ngành nghề, kéo theo gánh nặng an sinh xã hội và áp lực phát triển kinh tế.

Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp đã chủ động tìm lời giải bằng cách phát triển các chương trình "Thực tập sinh tài năng", vừa để bù đắp khoảng trống nhân lực, vừa xây dựng một thế hệ kế thừa. Thế hệ Gen Z – trẻ trung, nhạy bén với công nghệ, dám thử thách, sẵn sàng phá bỏ khuôn khổ chính là câu trả lời được kỳ vọng. Theo dự báo, chỉ trong vài năm tới, Gen Z sẽ chiếm đến ¼ lực lượng lao động Việt Nam.

Nắm bắt xu thế này, ngay từ năm 2022, J&T Express là một trong những doanh nghiệp tiên phong khởi động chương trình tuyển dụng thực tập sinh "Thực tập sinh tạo nguồn" với mục tiêu tìm kiếm, đào tạo và nuôi dưỡng nhân sự trẻ, đặt nền móng cho chiến lược "trồng người" lâu dài. Đây không chỉ là giải pháp cấp thời mà còn là bước đi thể hiện tầm nhìn phát triển bền vững của doanh nghiệp trong cuộc cạnh tranh nhân sự khốc liệt hiện nay.

Các thực tập sinh tài năng tại lớp học kĩ năng mềm do J&T Express tổ chức.

Gen Z - Thế hệ nhân sự đột phá hay "kẻ gây rối"

Dù đang là lực lượng lao động được săn đón nhưng thực tế, Gen Z lại không hề dễ dàng để các nhà tuyển dụng "chinh phục". Họ bước vào thị trường việc làm với tính cách khác biệt: tự tin, đề cao sự độc lập và khát khao khẳng định dấu ấn cá nhân. Một khảo sát của Anphabe cho thấy, hơn 80% Gen Z khẳng định hiểu rõ bản thân và biết chính xác điều mình muốn – khác xa so với các thế hệ trước. Với họ, công việc không chỉ là thu nhập mà còn là môi trường để thể hiện cá tính, tìm kiếm niềm vui và lan tỏa các giá trị xã hội.

Tuy nhiên, chính vì sự khác biệt ấy đôi khi lại khiến cho nhiều doanh nghiệp rơi vào thế "khó xử". Một bộ phận Gen Z không mấy mặn mà với lộ trình sự nghiệp an toàn tại các tập đoàn lớn, mà sẵn sàng chọn cống hiến tại các doanh nghiệp start-up trẻ, làm tự do hay tự thân khởi nghiệp. Hơn 1/3 sinh viên Gen Z thậm chí mong muốn làm việc tại môi trường khởi nghiệp đầy thử thách. Điều này vừa khiến doanh nghiệp lo lắng về sự ổn định nhân sự, vừa buộc họ phải thay đổi để thích nghi.

Đội ngũ mentor giàu kinh nghiệm của J&T Express luôn sẵn sàng đồng hành cùng các thực tập sinh.

Bà Kiều Thị Tiên Dung, Trưởng phòng Nhân sự J&T Express nhận định:

"Nếu doanh nghiệp chỉ nhìn vào sự khác biệt để e ngại thì có thể bỏ lỡ một cơ hội tuyển dụng rất lớn. Với chúng tôi, Gen Z không phải là rào cản, mà là cơ hội. Điều quan trọng là doanh nghiệp phải đủ linh hoạt, trao cho các bạn trẻ một môi trường cởi mở để cùng đồng sáng tạo và phát triển. Khi làm được điều đó, Gen Z sẽ trở thành sức mạnh chứ không phải gánh nặng."

Bà Dung nhấn mạnh thêm:

"Tại J&T Express, chúng tôi luôn hướng tới xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tôn trọng quan điểm cá nhân. Với sự đồng hành sát sao của đội ngũ mentor giàu kinh nghiệm, chúng tôi tin rằng các bạn trẻ sẽ được phát huy tối đa năng lực của mình."

Nỗ lực chứng minh bản thân từ các bạn trẻ

Trái ngược với hình ảnh "ưa tự do" thường gắn liền với Gen Z, nhiều bạn trẻ đã cho thấy sự cầu tiến và bền bỉ khi bước vào môi trường doanh nghiệp.

Tại J&T Express, Nguyễn Quỳnh Hương – từ Thực tập sinh PR trở thành nhân viên chính thức tại bộ phận Marketing, chia sẻ: "Trong những ngày đầu đi thực tập, em khá choáng ngợp với nhịp làm việc nhanh và yêu cầu khắt khe trong việc viết thông cáo báo chí hay làm việc với các bên truyền thông. Có lúc em cảm thấy mình bị quá tải, nhưng nếu chỉ dừng lại ở vai trò học việc thì sẽ không thể trưởng thành. Em chọn cách chủ động học hỏi, mạnh dạn đề xuất ý kiến và nhận nhiệm vụ khó hơn. Nhờ vậy mà em được mentor tin tưởng, trao cơ hội tham gia vào các dự án PR quan trọng."

Trong khi đó, Nguyễn Bình Phương Thi – khởi đầu với vai trò Thực tập sinh Trade Marketing, hiện đang là Nhân viên Trade Marketing, nhìn nhận: "Điều khó nhất không phải kiến thức, mà là sự kiên nhẫn. Gen Z như tụi em thường muốn kết quả nhanh, nhưng Trade Marketing lại đòi hỏi sự tỉ mỉ và theo dõi dài hạn. Để chứng minh năng lực, em chọn cách làm việc kỷ luật hơn, chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi trình bày với mentor, và học cách lắng nghe thay vì phản biện ngay. Những thay đổi nhỏ nhưng bền bỉ đã giúp em được anh chị công nhận sự tiến bộ."

Nhân sự đang làm việc tại văn phòng J&T Express.

Cả Hương và Thi đều đồng tình rằng điều quý giá nhất không chỉ là "tấm vé" trở thành nhân viên chính thức, mà còn là sự tin tưởng từ mentor và đồng nghiệp. Sự ghi nhận này chính là minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ, đồng thời khẳng định Gen Z – khi có cơ hội và môi trường rèn luyện phù hợp đều hoàn toàn có thể trưởng thành nhanh chóng, trở thành lực lượng đóng góp thực chất cho doanh nghiệp.

Nuôi dưỡng thế hệ kế thừa ngay từ những bước đi đầu tiên

"Cơn sốt thực tập sinh" không chỉ là giải pháp tạm thời trước nguy cơ thiếu hụt lao động trẻ, mà còn là chiến lược nhân tài mang tính dài hạn. Gen Z có thể khiến doanh nghiệp phải thay đổi cách quản lý, nhưng đổi lại, họ đem đến sức sáng tạo và nguồn năng lượng mới mẻ. Với tầm nhìn chiến lược dài hạn, các doanh nghiệp như J&T Express đang chứng minh rằng: đầu tư cho thực tập sinh hôm nay chính là gieo hạt giống cho những thế hệ nhân sự bền vững ngày mai.