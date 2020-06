Giải mã cơn sốt trẻ hóa vùng kín 360 độ ngày càng được chị em chú ý

Trong xã hội hiện đại, khi các vấn đề về sức khỏe tình dục được tuyên truyền rộng rãi và cởi mở hơn thì nhu cầu chăm sóc, làm đẹp những vùng nhạy cảm của phụ nữ cũng từ đó mà phát sinh như một lẽ rất tự nhiên. Các phương pháp nâng ngực, mông trở nên vô cùng phổ biến và gần đây, chị em cũng chú ý hơn đến các phương pháp trẻ hóa vùng kín để trở nên quyến rũ hơn trong mắt người đàn ông của mình.

Lục đục vì… thiếu tình dục

Một vài thống kê hiện nay cho thấy, khi hai người không còn thiết tha hay thỏa mãn chuyện "vợ chồng" thì việc người đàn ông ngoại tình hay tơ tưởng đến tình mới là điều rất dễ xảy xa. Tuy nhiên, do thời gian, tuổi tác, quá trình sinh nở mà vùng kín của chị em phụ nữ bị giãn rộng, mất tính đàn hồi, ảnh hướng đến chất lượng tình dục. Thậm chí, những trường hợp rạch tầng sinh môn quá dài còn có thể làm rách, biến dạng vùng kín, gây mất thẩm mỹ, khiến phụ nữ rơi vào mặc cảm, tự ti. Đây là lý do ngày càng nhiều chị em tìm đến các dịch vụ tân trang vùng kín với mong muốn tìm lại vẻ quyến rũ, hấp dẫn như thuở ban đầu và "giữ lửa" cho hạnh phúc gia đình.

90% lý do thật sự của việc đổ vỡ hôn nhân đến từ tình dục

Hiện nay có nhiều phương pháp tân trang vùng kín cho nữ giới như Laser CO2, phẫu thuật thẩm mỹ … Tuy nhiên, do can thiệp đến vùng nhạy cảm nên việc tân trang đòi hỏi những yêu cầu khắt khe về an toàn. Vì thế hiện nay, đa số chị em lựa chọn công nghệ trẻ hóa âm đạo ULTRA FEMME 360. Vậy tại sao công nghệ này lại được săn đón và tin dùng như vậy?

Cơn sốt trẻ hóa vùng kín bằng công nghệ ULTRA FEMME 360

Công nghệ Ultra Femme 360 – giải pháp đang được chị em đặc biệt ưa chuộng nhờ: Công nghệ hiện đại chuẩn quốc tế với quy trình thực hiện nghiêm ngặt, đạt tiêu chuẩn CE Châu Âu, đảm bảo an toàn

Ngày nay, công nghệ tiên tiến đã cho ra đời nhiều giải pháp tối ưu và an toàn hơn cho vùng kín của chị em. Trong đó, công nghệ sóng siêu âm Ultra Femme 360 tại Viện thẩm mỹ Allure là giải pháp đang được chị em đặc biệt ưa chuộng. Vậy đâu là lý do khiến cho công nghệ trẻ hóa vùng kín bằng sóng siêu âm được tin tưởng đến vậy?

Trước hết là ở tính an toàn nhờ áp dụng công nghệ vô cùng hiện đại này. Theo bác sĩ Lê Xuân Giang, Ultra Femme 360 ứng dụng năng lượng sóng RF và sóng siêu âm kích thích cơ chế tăng sinh collagen ở thành âm đạo, hồi phục các mô mềm thành âm đạo nhờ vậy mà mang lại hiệu quả se khít, cải thiện chức năng tình dục và sức khỏe phụ khoa. Do vậy phương pháp này không cần phẫu thuật, không đau, không gây tổn thương âm đạo.

Tại Allure, khách hàng tư vấn miễn phí và kiểm tra kỹ tình trạng vùng kín trước khi điều trị

Mỗi khách hàng sẽ được sử dụng 1 đầu tip riêng biệt và nhiều đầu tip khác nhaucho từng vùng